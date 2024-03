Cómo Estudiar en EUA 2024: Universidades, Costos, Recorridos Virtuales y Más | CampusReel

La guía completa para estudiar en EEUU en el 2024.

Nací y crecí en los Estados Unidos y actualmente trabajo en la ciudad de Nueva York.

Conozco EEUU como la palma de mi mano. Conozco las mejores y peores partes. Conozco los mejores programas (sí, incluso los gratuitos) y las estafas.

Escribo esta guía para que tanto tú, como cualquier persona que considere estudiar en los Estados Unidos, tenga toda la información disponible y pueda tomar la mejor decisión.

He escuchado muchas historias de terror de estudiantes extranjeros que llegan al aeropuerto equivocado, estudian en la ciudad equivocada, o se inscriben en la universidad equivocada.

Hazte un favor y lee esta guía hasta el final antes de tomar una decisión.

Luego hazte otro favor y mira los más de 15.000 videos virtuales en CampusReel en los cuales puedes ver cómo es la vida en cada universidad estadounidense.

Resumen de estudios universitarios en EEUU para extranjeros

¡Hay alrededor de 1,000,000 estudiantes universitarios en los Estados Unidos en este momento!

Es un momento increíble para ser un estudiante extranjero en EEUU.

Lo más importante es que las universidades estadounidenses quieren tener más estudiantes extranjeros. Las universidades ven a los estudiantes extranjeros como una adición valiosa para sus comunidades.

Esta es una excelente noticia para ti porque significa que las universidades están interesadas en aceptar tu postulación y en otorgar becas o ayuda financiera a los estudiantes extranjeros.

Sin embargo, los estudiantes de todo el mundo compiten por estos lugares.

Para aumentar tus oportunidades de ser aceptado en una de las mejores universidades estadounidenses, hemos creado una guía de admisión y postulación para cientos de universidades diferentes. Selecciona cualquier escuela para ver su guía (o vuelve aquí luego).

¿Qué es estudiar en el extranjero?

Estudiar en el extranjero te permite salir de tu país de origen por un periodo de tiempo extendido para vivir y estudiar en una universidad o institución extranjera.

No solo profundizarás tu entendimiento del idioma inglés (o el idioma local), sino que te sumergirás en una cultura, experiencia y comunidad que no puedes imaginar a menos que estés allí en persona.

Estudiar en el extranjero es más popular que nunca. La siguiente tabla muestra los países que envían más personas a los Estados Unidos para estudiar.

País Número de estudiantes China 328,547 India 165,918 Arabia Saudita 61,287 Corea del Sur 61,007 Canadá 26,973 Vietnam 21,403 Taiwán 21,127 Brasil 19,370 Japón 19,060 México 16,773

¿Cuáles son las mejores universidades para estudiar en los Estados Unidos?

Miles de universidades tienen programas para estudiantes extranjeros. ¿Cómo puedes saber cuál es la mejor opción?

Definir “lo mejor” es muy difícil, pero estas son las 11 universidades más populares para los estudiantes extranjeros:

Por cierto, mira este video de la NYU, la primera universidad de la lista. CampusReel tiene 15.000 videos como este. Estos videos son recorridos virtuales realizados por estudiantes actuales de la universidad.

¡Piensa en EE.UU. de manera MASIVA!

La población de los Estados Unidos es de 327,2 millones y el país es de 3,8 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con 50 estados.

¿Sabes lo que significa? Hay más ciudades, pueblos y vecindarios de los que tu o yo podríamos contar.

Y cada una de ellas tiene una cultura diferente, así como cada universidad.

Probablemente te estás haciendo una buena pregunta…

¿Cuáles son los mejores lugares para estudiar en EEUU?

Puedes pensar en los Estados Unidos como cinco regiones principales: noreste, noroeste, oriente medio, sudeste y sudoeste.

La razón por la que estas regiones son importantes es porque, en general, cada una tiene su propio clima y estos son muy diferentes en cada una de las regiones. Esta es una manera sencilla de pensar en el clima de cada una:

Noreste: 4 temporadas diferentes. Mucho océano. Puede ser o muy frío o muy caluroso.

Noroeste: Clima muy templado. Nunca es demasiado caluroso y generalmente es seco. Puede tornarse muy frío.

Oriente medio: ¡Ocurren tornados frecuentemente! No tiene salida al mar, no hay océanos donde refrescarse. Las personas son muy amistosas pero la región es bastante plana. Es principalmente plano y seco, con algunas montañas al norte.

Sudeste: Extremadamente caluroso y húmedo. Nunca hace frío ni nieva. Si estás cerca del agua irás a la playa todo el tiempo.

Suroeste: Extremadamente caluroso, pero no húmedo. Es muy seco, como un desierto.

Las estadísticas y los datos proporcionan solo un entendimiento superficial de un lugar o universidad. Por esta razón, si de verdad quieres estudiar en los Estados Unidos, debes mirar los videos en CampusReel.

Si quieres ir por lo seguro puedes elegir uno de los sitios que otros estudiantes extranjeros has escogido para estudiar en los Estados Unidos. Los estados más populares son California, Nueva York, Texas, Massachusetts e Illinois.

Personalmente, siempre recomiendo que estudien en una ciudad grande de Estados Unidos como Nueva York o San Francisco. Esto te garantiza un aeropuerto importante cerca, ¡así puedes viajar fácilmente a otras partes de EEUU, disfrutar de cientos de restaurantes y nunca te aburrirás!

Para tu información, la ciudad más económica para estudiar en los Estados Unidos es Búfalo (al noreste de Nueva York) pero es extremadamente fría…

Cientos de universidades en EEUU ofrecen programas de estudios para extranjeros, por lo tanto, si hay alguna ciudad o región específica en la que quieras estar no hay duda de que hay una universidad cerca.

Lo más importante es que no termines en una ciudad con un clima súper caluroso si odias el calor, o en una ciudad con un clima súper frío si odias la nieve. Pero estoy seguro de que el precio también es un factor importante, así que continuemos.

¿Cuánto cuesta estudiar en EEUU?

Estudiar en los Estados Unidos puede ser muy costoso si no haces una búsqueda adecuada de los precios. A pesar de que es injusto, si tu familia puede hacerse cargo del precio normal de la matrícula tendrás una ventaja.

Sin embargo, no dejes que el precio oficial te asuste.

Hay muchas maneras de reducir el precio e incluso, en algunos casos puedes estudiar en el extranjero gratis.

El precio promedio de una escuela pública en EEUU es $20.770 y las privadas tienen un costo de $46.950. Una escuela pública significa que la institución es financiada por dinero de los contribuyentes, mientras que una escuela privada se financia a través de subvenciones, donaciones y matrícula.

IMPORTANTE: El hecho de que las universidades privadas son más costosas no significa que sean mejores. Algunas de las universidades más prestigiosas y hermosas en el mundo son universidades públicas de EE.UU.

Existen tres maneras de reducir el costo de los estudios en el extranjero, o incluso estudiar de manera gratuita: préstamos, ayuda financiera y becas.

Préstamos para estudiar en el extranjero: Algunos bancos proporcionan préstamos para estudiantes extranjeros en EEUU. Sin embargo, no todos los bancos lo hacen. Generalmente estos bancos requieren que tengas un consignatario que sea ciudadano americano o residente permanente no ciudadano. Hacen esto para reducir el riesgo de que no les devuelvas el dinero.

Los préstamos pueden ser utilizados para cualquier cosa relacionada a tu educación, incluyendo la matrícula, libros, suplementos, transporte y otros gastos relacionados 🎉

Ayuda financiera para estudiantes extranjeros: Las universidades adineradas pueden proporcionar ayuda financiera para sus solicitantes extranjeros excepcionales. La ayuda financiera significa que te ayudarán a pagar los costos de la matrícula. Sin embargo, esto varía de universidad en universidad. Puedes seleccionar una universidad aquí para saber más sobre sus ofertas de ayuda financiera:

Becas: Este es uno de los aspectos más importantes e ignorados al estudiar en EEUU. Hay mil millones (sí, MIL MILLONES) de dólares para becas disponible específicamente para estudiantes extranjeros. Lee más aquí.

*El dinero de las becas no debe ser devuelto por el estudiante*

Cada universidad de EEUU tiene un precio diferente. Para obtener un desglose de costos por cada universidad, selecciona una universidad de la lista desplegable.

¿Cómo es estudiar en EEUU?

Las estadísticas y datos NO muestran cómo son las universidades. Cada una representa una experiencia única…

Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Michigan están obsesionados con sus equipos de fútbol como puedes ver en el siguiente video…

Dartmouth College es una de las universidades más bonitas del mundo, como puedes ver en el siguiente video…

De igual manera, la vida griega (hermandades universitarias) es muy importante para estudiar en EEUU. Mira el video a continuación para un vistazo a la vida griega.

¡Esta es la razón por la que ver los videos en CampusReel es tan importante! También, tenemos más de 400 videos que explican cómo los estudiantes fueron aceptados en sus universidades.

Si no puedes viajar a la universidad en persona, CampusReel es la mejor opción.

¿Cómo puedes estudiar en EEUU de manera gratuita?

Así que, ahora sabes que quieres estudiar en EEUU… ¡Claro que quieres! Es una experiencia maravillosa.

Tienes dos opciones: o tu familia puede hacerse cargo del precio normal de la matrícula, o necesitas apoyo financiero.

Para las familias que pueden pagar el precio normal: tendrás una variedad más amplia de universidades de dónde escoger. Las universidades prefieren a los estudiantes que pagan la matrícula completa. También proporcionamos asesoramiento universitario para esas familias, así que haz clic aquí para programar una llamada conmigo.

Si estás intentando estudiar de manera gratuita: tendrás que investigar cuales son las universidades específicas que ofrecen la mejor ayuda financiera para estudiantes extranjeros. Utiliza el menú que se encuentra arriba para investigar los precios en cada escuela.

Además, deberías postularte para todas las becas que sean posible. Cientos de miles de estudiantes reciben miles de millones de dólares en becas para que puedan estudiar de manera gratuita. Puedes obtener más información de las becas aquí.

