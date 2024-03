Guia para fazer Intercâmbio nos EUA em 2024 Melhores Universidades, Custos, Tours e Mais | CampusReel

O Guia Completo para fazer intercâmbio nos EUA em 2024.

Eu nasci nos EUA, cresci nos EUA, e atualmente trabalho em Nova York.

Conheço os Estados Unidos como a palma da minha mão - conheço as melhores e as piores partes desse país. Eu conheço os melhores (sim, até mesmo de graça) programas e todos os golpes.

Estou escrevendo este guia para que você, e qualquer um que esteja considerando fazer intercâmbio nos EUA, tenham todas as informações disponíveis para fazer a escolha certa.

Já vi muitas histórias de terror envolvendo estudantes estrangeiros que pousam no aeroporto errado, estudam na cidade errada e que se matriculam na Universidade errada.

Faça um favor a si mesmo e leia esse guia completo antes de tomar qualquer decisão.

Então faça outro favor a si mesmo e veja os mais de 15.000 vídeos do tour virtual na CampusReel mostrando como realmente é a vida em cada universidade dos EUA.

Visão Geral para fazer intercâmbio nos EU

Há quase um milhão de estudantes internacionais estudando nos EUA neste momento!

É incrível fazer um intercâmbio, ainda mais nos Estados Unidos.

Mais importante ainda, as faculdades e universidades dos EUA querem mais estudantes internacionais - as universidades vêem os estudantes internacionais como uma adição valiosa para suas comunidades.

Isso é ótimo para você, isso significa que as universidades estão mais dispostas a aceitar a sua candidatura e dar bolsas escolares e apoio financeiro para estudantes internacionais.

No entanto, estudantes de todo o mundo estão competindo por essas vagas.

Para aumentar a sua chance de aceitação em uma universidade de altíssima qualidade dos EUA, criamos um guia de admissões e inscrições para centenas de faculdades diferentes. Selecione qualquer escola abaixo para ver o seu guia (ou voltar mais tarde).

Saiba mais sobre uma universidade Universidade Academia de Artes Universidade de Agnes Scott Universidade Alma Universidade Americana Universidade Amherst Universidade Estadual do Arizona em Downtown Phoenix Universidade do Estado do Arizona em Tempo Universidade de Auburn Universidade Baker Universidade Ball State Universidade Barnard Bates College Universidade de Berry Universidade Bethel Universidade de Bethune em Cookman SUNY em Binghamton Universidade de Biola Universidade de Bloomsburg da Pensilvânia Universidade Estadual de Boise Boston College Universidade de Boston Universidade Estadual de Bowie Universidade Estadual de Bowling Green em Campus Principal Universidade de Brandeis Universidade Bridgewater Universidade Estadual de Bridgewater Universidade Brigham Young Universidade Brown Universidade Bryant Universidade Bryn Mawr Universidade de Bucknell Universidade Batista da Califórnia Universidade Luterana da Califórnia Universidade Estadual Politécnica da Califórnia em San Luis Obispo Universidade Estadual da Califórnia em Dominguez Hills Universidade Estadual da Califórnia em Fullerton Universidade Estadual da Califórnia em Long Beach Universidade Estadual da Califórnia em Los Angeles Carleton College Universidade Carnegie Mellon Universidade Case Western Reserve Universidade Central de Michigan Universidade Chapman Universidade Claremont McKenna Universidade Clark Atlanta Universidade de Clemson Universidade da Carolina Costal Universidade Coe Colby College Universidade Colgate Colégio da Santa Cruz Universidade de William e Mary Universidade Estadual do Colorado em Fort Collins Universidade de Columbia Chicago Universidade de Columbia Universidade Cornell Universidade CUNY Bernard M Baruch Universidade CUNY Brooklyn Universidade CUNY Hunter Universidade CUNY Lehman Universidade Dartmouth Universidade Davidson Universidade DePaul Universidade DePauw Universidade Drake Universidade Drew Universidade Drexel Universidade Duke Universidade Estadual de Connecticut Universidade Elon Universidade Emerson Universidade Emory Universidade Fairfield Instituto de Tecnologia da Moda Flagler College em Santo Agostinho Universidade de Flórida Atlantic Universidade Internacional da Flórida Universidade Estadual da Flórida Universidade Fordham Universidade Franklin da Suíça Universidade Full Sail Universidade de Furman Universidade George Mason Universidade de Georgetown Universidade George Washington Instituto de Tecnologia da Geórgia Universidade do Sul da Georgia Universidade Gonzaga Universidade Gordon Universidade do Grand Canyon Universidade Guilford Universidade de Harvard Universidade High Point Universidade de Hofstra Universidade Howard Universidade Illinois Universidade de Indiana em Universidade de Purdue em Indianápolis Universidade Estadual de Iowa Universidade Estadual de Jackson Universidade James Madison Universidade Johns Hopkins Universidade Estadual do Kansas Universidade Estadual de Kennesaw Universidade Estadual de Kent em Kent Universidade Kenyon Universidade Knox Universidade Lawrence Universidade Lee Universidade de Lehigh Universidade Liberty Universidade Linfield em Campus de McMinnville Universidade Loyola Marymount Universidade Loyola Chicago Universidade Loyola Maryland Universidade Loyola Nova Orleans Universidade Mansfield da Pensilvânia Universidade Marista Universidade Marquette Universidade Marshall Universidade Mary Baldwin Universidade Marymount Instituto de Tecnologia de Massachusetts Universidade MCPHS Universidade Meredith Universidade de Miami em Oxford Universidade Estadual do Michigan Universidade Middlebury Universidade do Estato do Tennessee Universidade Estadual do Mississippi Universidade Estadual de Montclair Universiade Morehouse Universidade Estadual Morgan Universidade Muhlenberg Universidade Nacional de Chengchi Universidade Nebraska Wesleyan Instituto de Tecnologia de Nova Jersey Instituto de Tecnologia de Nova York Universidade de Nova York Carolina do Norte A \ u0026 T Universidade Estadual Universidade Estadual da Carolina do Norte em Raleigh Universidade do Norte Central Universidade Northeastern Universidade do Norte de Arizona Universidade Northwestern Universidade Estadual de Ohio em Campus Principal Universidade de Ohio em Campus principal Universidade Batista de Oklahoma Universidade Estadual de Oklahoma em Campus Principal Universidade Old Dominion Universidade Estadual de Oregon Universidade de Otterbein Universidade Pace em Nova York Universidade Luterana do Pacífico Universidade Paine Universidade Penn State Universidade de Pepperdine Universidade Estadual de Portland Universidade Providence Universidade de Purdue em Campus Principal Universidade de Quinnipiac Universidade RandolphemMacon Universidade Rhodes Universidade Rice Instituto de Tecnologia de Rochester Universidade Rollins Universidade Rutgers em New Brunswick Universidade de Saint Edward Universidade de Saint Louis Universidade de São Martinho Universidade de Samford Universidade Estadual de Sam Houston Universidade Estadual de San Diego Universidade de Santa Clara Universidade Sarah Lawrence Universidade Scripps Universidade Simpson Universidade Skidmore Smith College Universidade do Sudeste da Louisiana Universidade do Sul de Illinois Universidade Metodista do Sul Universidade de Spring Hill Universidade Estadual de Stephen F Austin Instituto de Tecnologia Stevens Universidade Stevenson Universidade de São João em Nova York St Olaf College Universidade Stonehill Universidade de Stony Brook Universidade de Suffolk SUNY em Albany Universidade SUNY em Geneseo Universidade SUNY em Oswego Universidade SUNY em Potsdam Universidade Swarthmore Universidade de Syracuse Universidade Temple Universidade Estadual do Tennessee Texas A \ u0026 M Universidade em Faculdade Universidade Cristã do Texas Universidade do Sul do Texas Universidade do Estado do Texas Universidade Tecnológica do Texas A Universidade de Nova Jersey A Universidade de Santa Rosa A Universidade de São Escolástica A Universidade de Wooster A Nova Escola Universidade do Alabama Universidade da Colúmbia Britânica Universidade de Montana Universidade de Tampa Universidade do Texas em Arlington Universidade do Texas Universidade de Towson Universidade de Trinity Universidade Tufts Universidade de Tulane Universidade da Califórnia em Berkeley Universidade de Buffalo Universidade do Alabama em Huntsville Universidade do Arizona Universidade de Arkansasem em Fort Smith Universidade da Califórnia em Davis Universidade da Califórnia em Irvine Universidade da Califórnia em Los Angeles Universidade da Califórnia em Riverside Universidade da Califórnia em San Diego Universidade da Califórnia em Santa Barbara Universidade da Califórnia em Santa Cruz Universidade da Flórida Central Universidade de Chicago Universidade de Cincinnati em Campus principal Universidade do Colorado em Boulder Universidade do Colorado Denver Universidade de Connecticut Universidade de Dayton Universidade de Delaware Universidade de Denver Universidade da Flórida Universidade da Geórgia Universidade de Houston Universidade de Illinois em Urbana em Champaign Universidade de Iowa Universidade do Kansas Universidade de Kentucky Universidade da Louisiana em Lafayette Universidade de Louisville Universidade de MarylandemCollege Park Universidade de Maryland Eastern Shore Universidade de Massachusetts Universidade de Massachusetts em Lowell Universidade de Miami Universidade de Michigan Universidade de Minnesota Universidade do Mississippi Universidade do Missouri em Columbia Universidade de Nevada em Las Vegas Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill Universidade da Carolina do Norte em Charlotte Universidade do Norte da Flórida Universidade do Norte do Texas Universidade de Notre Dame Universidade de Oregon Universidade da Pensilvânia Universidade de Pittsburgh Universidade de Portland Universidade de Rhode Island Universidade de Rochester Universidade de São Francisco Universidade de Scranton Universidade da Carolina do Sul Universidade do Sul da Califórnia Universidade do sul de Maine Universidade do Sul da Flórida Universidade de St. Andrews Universidade de Utah Campus da Universidade de Washington em Seattle Universidade da Geórgia do Oeste Universidade de Wisconsin em Milwaukee University de Wyoming Universidade Estadual de Valdosta Universidade Vanderbilt Universidade Virginia Commonwealth Virginia Tech Universidade Wagner Universidade Wake Forest Universidade Wartburg Universidade Washington Universidade Estadual de Washington Universidade de Washington em St Louis Universidade Wellesley Universidade de Wesleyan Universidade de West Chester da Pensilvânia Universidade do Oeste de Michigan Universidade do Oeste de Oregon Universidade Westminster Universidade Westminster PA Universidade West Virginia Universidade Wheaton Universidade Wheeling Jesuit Universidade Widener Williams College Universidade Wofford Universidade Woodbury Universidade de Yale

Em que consiste fazer um intercâmbio?

Fazer intercâmbio permite que você deixe o seu país de origem por um longo período de tempo para viver e estudar em uma universidade ou instituição estrangeira.

Você não só vai aprofundar a sua compreensão do inglês (ou da língua local), você vai mergulhar em uma cultura, experiência e comunidade que você não poderia imaginar sem estar lá pessoalmente.

Fazer intercâmbio é algo mais popular do que nunca. A tabela abaixo mostra os países que mais enviam estudantes para os Estados Unidos.

País Número de Estudantes China 328,547 Índia 165,918 Arábia Saudita 61,287 Coreia do Sul 61,007 Canadá 26,973 Vietnã 21,403 Tailândia 21,127 Brasil 19,370 Japão 19,060 México 16,773

Quais são as melhores universidades para fazer intercâmbio nos EUA?

Milhares de universidades possuem programas para estudantes internacionais. Como posso saber saber qual é a melhor?

É difícil definir a "melhor", mas estas são as 11 universidades mais populares dos estudantes internacionais:

A propósito, veja este vídeo da Universidade de Nova Iorque, a primeira universidade da lista. CampusReel tem 15.000 vídeos como este - tais vídeos são tours virtuais feitos por estudantes universitários na universidade.

Tenha em mente que os Estados Unidos é GIGANTE!

A população dos EUA é de 327,2 milhões de pessoas, o país possui 3,8 milhões de quilômetros quadrados em 50 estados diferentes.

Você sabe o que isso significa? Há mais cidades, regiões e bairros do que eu ou você somos capazes de contar.

Cada local possui uma cultura completamente diferente, assim como cada universidade possui uma cultura diferente.

Eu sei o que você está pensando...

Quais são os melhores lugares para fazer intercâmbio nos EUA?

Você pode pensar nos EUA em cinco regiões principais: Nordeste, Noroeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sudoeste.

A importância dessas regiões se dá porque, em geral, cada uma possui o seu próprio clima - e os climas são muito diferentes entre essas regiões. Temos aqui uma maneira fácil de pensar sobre o clima de cada região:

Nordeste: 4 estações diferentes; muito oceano; pode ter um frio congelante e um calor infernal

Noroeste: Clima muito suave; nunca fica muito quente e é muitas vezes seco; pode ficar muito frio

Centro-Oeste: Ocorrem tornados com certa frequência! É um local travado - sem um oceano para refrescar; as pessoas são muito amigáveis, mas a região é muito simples. A maior parte é plana e seca, com algumas montanhas no norte

Sudeste: Extremamente quente e úmido. Nunca está frio e nunca neva. Se você estiver perto da água você vai para a praia todo dia.

Sudoeste: Extremamente quente, mas não é úmido - é muito seco, como uma sobremesa.

Estatísticas e fatos só dão apenas uma compreensão superficial de um lugar ou universidade. É por isso que, se você realmente está interessado em fazer intercâmbio no estrangeiro nos EUA, precisa ver os vídeos da CampusReel.

Se você quiser traçar uma estratégia consistente, então você pode escolher um local onde outros estudantes internacionais tendem a estudar. Os estados mais populares são Califórnia, Nova Iorque, Texas, Massachusetts e Illinois.

Pessoalmente, recomendo sempre fazer intercâmbio em uma grande cidade como Nova Iorque ou São Francisco. Isso garante que você está perto de um grande aeroporto, poderá facilmente viajar para outras partes dos EUA, pode desfrutar de milhares de restaurantes e nunca vai ficar entediado!

Para sua informação, a cidade mais barata dos EUA para se fazer intercâmbio é Buffalo (norte de Nova Iorque), mas é um local extremamente frio...

Milhares de faculdades em todos os EUA oferecem programas de estudo no exterior, então se há uma cidade ou região específica pela qual você se interesse, não há dúvida de que há uma boa faculdade por perto.

O mais importante é que você não acabe em um lugar super quente se você odeia o calor, ou em um clima super frio se você odeia a neve. Mas tenho a certeza que o custo também é um fator determinante, por isso vamos continuar.

Quanto custa para fazer intercâmbio nos EUA?

Fazer intercâmbio nos Estados Unidos pode ser muito caro se você não pesquisar os custos de pesquisa corretamente. Embora seja injusto, se a sua família puder pagar o preço normal das mensalidades, você estará em vantagem.

No entanto, não deixe o custo oficial assustar você.

Existem muitas maneiras de reduzir esse preço e, em muitos casos, até mesmo fazer intercâmbio nos EUA GRATUITAMENTE.

O custo médio de uma universidade dos EUA é de $20.770 dólares para universidades públicas e $46.950 dólares para universidades particulares. Uma universidade pública significa que a instituição é financiada com dinheiro dos contribuintes, enquanto uma escola particular é financiada através de subsídios, doações e mensalidades.

MPORTANTE: Só porque as faculdades particulares são mais caras isso não significa que elas são melhores. Algumas das faculdades mais prestigiadas e bonitas do mundo são universidades públicas dos EUA.

Existem três maneiras de reduzir o custo dos seus estudos no exterior ou de até mesmo ir gratuitamente: empréstimos, ajuda financeira e bolsas de estudo.

Empréstimos para fazer intercambio: Alguns bancos fornecem empréstimos para estudantes internacionais nos EUA, no entanto, nem todos os bancos o fazem. Muitas vezes estes bancos exigem que você tenha um co-signatário que seja cidadão americano ou residente permanente - eles fazem isso para reduzir as chances de você não pagar essa dívida.

Empréstimos podem ser usados para qualquer coisa relacionada com a sua educação, incluindo aulas, livros, suprimentos, transporte e outras despesas relacionadas 🎉

Ajuda financeira aos Estudantes Internacionais: As universidades ricas podem conceder ajuda financeira a candidatos internacionais excepcionais. Ajuda financeira significa que eles vão ajudá-lo a pagar o custo das propinas. No entanto, isso varia de faculdade para faculdade. Você pode selecionar uma universidade aqui para saber mais sobre suas ofertas de ajuda financeira:

Bolsas de estudo: Este é um dos aspectos mais importantes e negligenciados ao pensar no estudo nos EUA - há bilhões (sim, bilhões) de dólares de bolsas de estudo disponíveis para estudantes internacionais. Ler mais aqui.

*O dinheiro da bolsa não precisa ser reembolsado pelo estudante.*

Cada universidade dos EUA possui um custo diferente. Para uma ideia completa dos custos de cada escola, selecione uma universidade da lista abaixo.

Como é estudar e fazer um intercâmbio nos EUA?

Estatísticas e dados não mostram como realmente é uma faculdade. Cada faculdade tem uma experiência única...

Por exemplo, estudantes da Universidade de Michigan são obcecados pelo seu time de futebol americano, como você pode ver no vídeo abaixo...

Dartmouth College é uma das faculdades mais bonitas do mundo, como você pode ver no vídeo abaixo...

Além disso, a vida grega é muito importante ao estudar nos EUA. Confira o vídeo abaixo para um vislumbre da vida grega.

É por isso que ver os vídeos da CampusReel é tão importante. Além disso, temos mais de 400 vídeos explicando como os alunos foram aceitos em sua universidade.

Se você não puder ir pessoalmente visitar uma universidade, CampusReel é a melhor opção.

Como posso fazer intercâmbio nos EUA de graça?

Então, agora você sabe que quer fazer intercâmbio nos EUA... é óbvio! É uma experiência incrível.

Você tem duas opções: sua família pode pagar o preço normal ou você vai precisar de apoio financeiro.

Para as famílias que podem pagar pelo preço normal: você terá uma seleção muito mais ampla de universidades para escolher - as universidades preferem estudantes que pagam suas mensalidades integralmente. Também fornecemos aconselhamento universitário para estas famílias, por isso, clique aqui para marcar uma ligação comigo.

Se você está tentando fazer intercâmbio gratuitamente: então você vai precisar pesquisar por faculdades específicas para encontrar quais delas oferecem a maior ajuda financeira aos estudantes internacionais. Use o menu acima para ver os custos de pesquisa em cada universidade.

Além disso, você deve solicitar o maior número possível de bolsas de estudo. Centenas de milhares de estudantes recebem bilhões de dólares em bolsas de estudo para fazer um intercâmbio nos EUA de graça. Você pode obter mais informações sobre bolsas de estudo aqui.

