Это лучшее руководство для ознакомления с Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсе, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at CSUDH? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at CSUDH or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс CSUDH.

Где находится Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс?

Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс расположен в Carson, CA. Carson является неотъемлемой частью обучения в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсе, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса – если вам нравится только что-то одно, обучение в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсе может вам не подойти.

Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс в 2024 году насчитывает 12,584 студентов.

Каковы требования для поступления в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс. Чтобы поступить в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс?

Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс, составляет - из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

- очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика - - - Чтение - - - Total - - -

Как видно, диапазон оценок варьируется от - в 25 процентиле до - в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около - баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс составляет -.

Балл - очень близок к среднему результату SAT – -. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика - - - Чтение - - - Общий - - -

Общие требования к поступающим в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В CSUDHе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в CSUDHской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсе: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в CSUDHе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс, потому что официальная стоимость составляет $17,373

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс.

Стоимость обучения на бакалаврате $17,373 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,850 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $91 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $13,962

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $1,261 $30,001 a $48,000 $2,302 $48,001 a $75,000 $6,476 $75,001 a $110,000 $11,125 $110,000+ $12,128

Как видите, много студентов обучаются в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсе по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в CSUDHе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсе чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса

В кампусе Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс находится в Carson. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса, Carson, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллса

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллсе должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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