Это лучшее руководство для ознакомления с Фэрфилдский университетским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Фэрфилдский университет, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Фэрфилдский университете, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Fairfield University? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Fairfield University or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Фэрфилдский университет, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Фэрфилдский университет физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Фэрфилдский университета

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Фэрфилдский университет Fairfield University.

Где находится Фэрфилдский университет?

Фэрфилдский университет расположен в Fairfield, CT. Fairfield является неотъемлемой частью обучения в Фэрфилдский университете, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Фэрфилдский университета – если вам нравится только что-то одно, обучение в Фэрфилдский университете может вам не подойти.

Фэрфилдский университет в 2024 году насчитывает 3,863 студентов.

Каковы требования для поступления в Фэрфилдский университет?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Фэрфилдский университет. Чтобы поступить в Фэрфилдский университет, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Фэрфилдский университет?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Фэрфилдский университет, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Фэрфилдский университет а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Фэрфилдский университет чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Фэрфилдский университет?

Фэрфилдский университет требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Фэрфилдский университет, составляет 1265 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1265 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Фэрфилдский университета набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 590 680 635 Чтение 600 660 630 Total 1190 1340 1265

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1190 в 25 процентиле до 1340 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1340 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Фэрфилдский университет не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Фэрфилдский университет?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Фэрфилдский университет составляет 0.

Балл 0 очень близок к среднему результату SAT – 1265. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Фэрфилдский университет не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Фэрфилдский университета набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 0 0 0 Чтение 0 0 0 Общий 0 0 0

Общие требования к поступающим в Фэрфилдский университет

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Фэрфилдский университет. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Фэрфилдский университет. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Фэрфилдский университет и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Фэрфилдский университетский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Фэрфилдский университет

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Фэрфилдский университет. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Фэрфилдский университета о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Фэрфилдский университет:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Fairfield Universityе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Fairfield Universityской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Фэрфилдский университете: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Fairfield Universityе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Фэрфилдский университет, потому что официальная стоимость составляет $44,875

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Фэрфилдский университета.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Фэрфилдский университет.

Стоимость обучения на бакалаврате $44,875 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,150 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Фэрфилдский университет.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $94 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $21,382

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $25,444 $30,001 a $48,000 $26,620 $48,001 a $75,000 $34,414 $75,001 a $110,000 $35,789 $110,000+ $42,001

Как видите, много студентов обучаются в Фэрфилдский университете по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Fairfield Universityе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Фэрфилдский университет не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Фэрфилдский университета и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Фэрфилдский университете чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Фэрфилдский университетского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Фэрфилдский университета

В кампусе Фэрфилдский университета есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Фэрфилдский университет находится в Fairfield. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Фэрфилдский университет.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Фэрфилдский университета, Fairfield, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Фэрфилдский университета

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Фэрфилдский университет и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Фэрфилдский университете должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Фэрфилдский университета и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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