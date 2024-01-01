Это лучшее руководство для ознакомления с Фордхемский университетским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Фордхемский университет, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Фордхемский университете, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Fordham University (FU)? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Fordham University (FU) or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Фордхемский университет, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Фордхемский университет физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Фордхемский университета

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Фордхемский университет Fordham University (FU).

Где находится Фордхемский университет?

Фордхемский университет расположен в Bronx, NY. Bronx является неотъемлемой частью обучения в Фордхемский университете, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Фордхемский университета – если вам нравится только что-то одно, обучение в Фордхемский университете может вам не подойти.

Фордхемский университет в 2024 году насчитывает 8,701 студентов.

Каковы требования для поступления в Фордхемский университет?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Фордхемский университет. Чтобы поступить в Фордхемский университет, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Фордхемский университет?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Фордхемский университет, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Фордхемский университет а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Фордхемский университет чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Фордхемский университет?

Фордхемский университет требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Фордхемский университет, составляет 1270 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1270 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Фордхемский университета набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 590 690 640 Чтение 580 680 630 Total 1170 1370 1270

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1170 в 25 процентиле до 1370 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1370 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Фордхемский университет не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Фордхемский университет?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Фордхемский университет составляет 58.

Балл 58 очень близок к среднему результату SAT – 1270. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Фордхемский университет не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Фордхемский университета набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 26 30 28 Чтение 27 33 30 Общий 53 63 58

Общие требования к поступающим в Фордхемский университет

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Фордхемский университет. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Фордхемский университет. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Фордхемский университет и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Фордхемский университетский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Фордхемский университет

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Фордхемский университет. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Фордхемский университета о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Фордхемский университет:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Fordham University (FU)е хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Fordham University (FU)ской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Фордхемский университете: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Fordham University (FU)е. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Фордхемский университет, потому что официальная стоимость составляет $47,317

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Фордхемский университета.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Фордхемский университет.

Стоимость обучения на бакалаврате $47,317 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,012 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Фордхемский университет.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $90 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $26,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $24,248 $30,001 a $48,000 $26,904 $48,001 a $75,000 $32,301 $75,001 a $110,000 $35,865 $110,000+ $42,049

Как видите, много студентов обучаются в Фордхемский университете по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Fordham University (FU)е, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Фордхемский университет не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Фордхемский университета и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Фордхемский университете чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Фордхемский университетского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Фордхемский университете

Кампус Фордхемский университета

В кампусе Фордхемский университета есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Фордхемский университет находится в Bronx. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Фордхемский университет.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Фордхемский университета, Bronx, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Фордхемский университета

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Фордхемский университет и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Фордхемский университете должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Фордхемский университета и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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