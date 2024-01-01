Это лучшее руководство для ознакомления с Кентский государственный университет в Кентеским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Кентский государственный университет в Кенте, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Кентский государственный университет в Кентее, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Kent State University at Kent (KSU)? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Kent State University at Kent (KSU) or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Кентский государственный университет в Кенте, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Кентский государственный университет в Кенте физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Кентский государственный университет в Кентеа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Кентский государственный университет в Кенте Kent State University at Kent (KSU).

Где находится Кентский государственный университет в Кенте?

Кентский государственный университет в Кенте расположен в Kent, OH. Kent является неотъемлемой частью обучения в Кентский государственный университет в Кентее, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Кентский государственный университет в Кентеа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Кентский государственный университет в Кентее может вам не подойти.

Кентский государственный университет в Кенте в 2024 году насчитывает 22,779 студентов.

Каковы требования для поступления в Кентский государственный университет в Кенте?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Кентский государственный университет в Кенте. Чтобы поступить в Кентский государственный университет в Кенте, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Кентский государственный университет в Кенте?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Кентский государственный университет в Кенте, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Кентский государственный университет в Кенте а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Кентский государственный университет в Кенте чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Кентский государственный университет в Кенте?

Кентский государственный университет в Кенте требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Кентский государственный университет в Кенте, составляет 1055 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1055 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Кентский государственный университет в Кентеа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 480 580 530 Чтение 470 580 525 Total 950 1160 1055

Как видно, диапазон оценок варьируется от 950 в 25 процентиле до 1160 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1160 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Кентский государственный университет в Кенте не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Кентский государственный университет в Кенте?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Кентский государственный университет в Кенте составляет 44.

Балл 44 очень близок к среднему результату SAT – 1055. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Кентский государственный университет в Кенте не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Кентский государственный университет в Кентеа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 16 26 21 Чтение 20 26 23 Общий 36 52 44

Общие требования к поступающим в Кентский государственный университет в Кенте

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Кентский государственный университет в Кенте. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Не указано

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Кентский государственный университет в Кенте. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Кентский государственный университет в Кенте и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Кентский государственный университет в Кентеский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Кентский государственный университет в Кенте

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Кентский государственный университет в Кенте. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Кентский государственный университет в Кентеа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Кентский государственный университет в Кенте:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Kent State University at Kent (KSU)е хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Kent State University at Kent (KSU)ской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Кентский государственный университет в Кентее: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Kent State University at Kent (KSU)е. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Кентский государственный университет в Кенте, потому что официальная стоимость составляет $18,212

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Кентский государственный университет в Кентеа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Кентский государственный университет в Кенте.

Стоимость обучения на бакалаврате $18,212 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Кентский государственный университет в Кенте.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $95 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $25,825

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $14,244 $30,001 a $48,000 $15,541 $48,001 a $75,000 $19,100 $75,001 a $110,000 $21,070 $110,000+ $21,406

Как видите, много студентов обучаются в Кентский государственный университет в Кентее по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Kent State University at Kent (KSU)е, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Кентский государственный университет в Кенте не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Кентский государственный университет в Кентеа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Кентский государственный университет в Кентее чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Кентский государственный университет в Кентеского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Кентский государственный университет в Кентее

Кампус Кентский государственный университет в Кентеа

В кампусе Кентский государственный университет в Кентеа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Кентский государственный университет в Кенте находится в Kent. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Кентский государственный университет в Кенте.

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Пример тура по кампусу Кентский государственный университет в Кентеа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Кентский государственный университет в Кенте и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Кентский государственный университет в Кентее должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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