Это лучшее руководство для ознакомления с Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наукским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at MCPHS University? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at MCPHS University or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук MCPHS University.

Где находится Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук?

Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук расположен в Boston, MA. Boston является неотъемлемой частью обучения в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука – если вам нравится только что-то одно, обучение в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке может вам не подойти.

Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук в 2024 году насчитывает 3,877 студентов.

Каковы требования для поступления в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук. Чтобы поступить в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук?

Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, составляет 1065 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1065 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 490 620 555 Чтение 460 560 510 Total 950 1180 1065

Как видно, диапазон оценок варьируется от 950 в 25 процентиле до 1180 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1180 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук составляет 33.

Балл 33 очень близок к среднему результату SAT – 1065. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 21 - 21 Чтение 20 26 23 Общий 41 26 33

Общие требования к поступающим в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наукский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В MCPHS Universityе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в MCPHS Universityской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в MCPHS Universityе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук, потому что официальная стоимость составляет $30,530

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук.

Стоимость обучения на бакалаврате $30,530 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,172 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $99 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $27,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $32,814 $30,001 a $48,000 $34,685 $48,001 a $75,000 $37,544 $75,001 a $110,000 $38,335 $110,000+ $38,458

Как видите, много студентов обучаются в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в MCPHS Universityе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наукского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке

Кампус Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука

В кампусе Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук находится в Boston. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука, Boston, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наука

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских науке должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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