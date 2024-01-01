Это лучшее руководство для ознакомления с Рутгерский университет - Нью-Брунсвикским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Рутгерский университет - Нью-Брунсвик, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Rutgers University? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Rutgers University or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Рутгерский университет - Нью-Брунсвик физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Рутгерский университет - Нью-Брунсвика

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Рутгерский университет - Нью-Брунсвик Rutgers University.

Где находится Рутгерский университет - Нью-Брунсвик?

Рутгерский университет - Нью-Брунсвик расположен в New Brunswick, NJ. New Brunswick является неотъемлемой частью обучения в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Рутгерский университет - Нью-Брунсвика – если вам нравится только что-то одно, обучение в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике может вам не подойти.

Рутгерский университет - Нью-Брунсвик в 2024 году насчитывает 35,102 студентов.

Каковы требования для поступления в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик. Чтобы поступить в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Рутгерский университет - Нью-Брунсвик а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Рутгерский университет - Нью-Брунсвик чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик?

Рутгерский университет - Нью-Брунсвик требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик, составляет 1300 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1300 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Рутгерский университет - Нью-Брунсвика набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 600 730 665 Чтение 590 680 635 Total 1190 1410 1300

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1190 в 25 процентиле до 1410 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1410 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Рутгерский университет - Нью-Брунсвик не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик составляет 57.

Балл 57 очень близок к среднему результату SAT – 1300. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Рутгерский университет - Нью-Брунсвик не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Рутгерский университет - Нью-Брунсвика набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 25 32 28 Чтение 24 34 29 Общий 49 66 57

Общие требования к поступающим в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Требуется Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Не обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Рутгерский университет - Нью-Брунсвик и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Рутгерский университет - Нью-Брунсвикский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Рутгерский университет - Нью-Брунсвика о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Rutgers Universityе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Rutgers Universityской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Rutgers Universityе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик, потому что официальная стоимость составляет $29,521

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Рутгерский университет - Нью-Брунсвика.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик.

Стоимость обучения на бакалаврате $29,521 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,350 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Рутгерский университет - Нью-Брунсвик.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $69 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $22,215

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $11,893 $30,001 a $48,000 $13,845 $48,001 a $75,000 $19,937 $75,001 a $110,000 $26,125 $110,000+ $27,750

Как видите, много студентов обучаются в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Rutgers Universityе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Рутгерский университет - Нью-Брунсвик не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Рутгерский университет - Нью-Брунсвика и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Рутгерский университет - Нью-Брунсвикского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике

Кампус Рутгерский университет - Нью-Брунсвика

В кампусе Рутгерский университет - Нью-Брунсвика есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Рутгерский университет - Нью-Брунсвик находится в New Brunswick. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Рутгерский университет - Нью-Брунсвик.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Рутгерский университет - Нью-Брунсвика, New Brunswick, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Рутгерский университет - Нью-Брунсвика

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Рутгерский университет - Нью-Брунсвик и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Рутгерский университет - Нью-Брунсвике должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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