Это лучшее руководство для ознакомления с Университет Святого Эдвардаским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Университет Святого Эдварда, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Университет Святого Эдвардае, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at St. Edward's University St. Edward's? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at St. Edward's University St. Edward's or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Университет Святого Эдварда, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Университет Святого Эдварда физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Университет Святого Эдвардаа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Университет Святого Эдварда St. Edward's University St. Edward's.

Где находится Университет Святого Эдварда?

Университет Святого Эдварда расположен в Austin, TX. Austin является неотъемлемой частью обучения в Университет Святого Эдвардае, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Университет Святого Эдвардаа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Университет Святого Эдвардае может вам не подойти.

Университет Святого Эдварда в 2024 году насчитывает 4,018 студентов.

Каковы требования для поступления в Университет Святого Эдварда?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Университет Святого Эдварда. Чтобы поступить в Университет Святого Эдварда, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Университет Святого Эдварда?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Университет Святого Эдварда, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Университет Святого Эдварда а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Университет Святого Эдварда чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Университет Святого Эдварда?

Университет Святого Эдварда требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Университет Святого Эдварда, составляет 1105 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1105 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Святого Эдвардаа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 500 590 545 Чтение 510 610 560 Total 1010 1200 1105

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1010 в 25 процентиле до 1200 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1200 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Университет Святого Эдварда не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Университет Святого Эдварда?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Университет Святого Эдварда составляет 48.

Балл 48 очень близок к среднему результату SAT – 1105. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Университет Святого Эдварда не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Святого Эдвардаа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 20 26 23 Чтение 22 29 25 Общий 42 55 48

Общие требования к поступающим в Университет Святого Эдварда

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Университет Святого Эдварда. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Требуется Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Университет Святого Эдварда. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Университет Святого Эдварда и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Университет Святого Эдвардаский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Университет Святого Эдварда

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Университет Святого Эдварда. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Университет Святого Эдвардаа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Университет Святого Эдварда:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В St. Edward's University St. Edward'sе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в St. Edward's University St. Edward'sской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Университет Святого Эдвардае: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в St. Edward's University St. Edward'sе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Университет Святого Эдварда, потому что официальная стоимость составляет $38,720

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Университет Святого Эдвардаа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Университет Святого Эдварда.

Стоимость обучения на бакалаврате $38,720 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $900 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Университет Святого Эдварда.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $95 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $25,271

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $15,737 $30,001 a $48,000 $17,874 $48,001 a $75,000 $21,004 $75,001 a $110,000 $26,104 $110,000+ $32,154

Как видите, много студентов обучаются в Университет Святого Эдвардае по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в St. Edward's University St. Edward'sе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Университет Святого Эдварда не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Университет Святого Эдвардаа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Университет Святого Эдвардае чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Университет Святого Эдвардаского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Университет Святого Эдвардаа

В кампусе Университет Святого Эдвардаа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Университет Святого Эдварда находится в Austin. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Университет Святого Эдварда.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Университет Святого Эдвардаа, Austin, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Университет Святого Эдвардаа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Университет Святого Эдварда и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Университет Святого Эдвардае должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Университет Святого Эдвардаа и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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