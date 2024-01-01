Это лучшее руководство для ознакомления с Колледж Скидморским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Колледж Скидмор, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Колледж Скидморе, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Skidmore College? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Skidmore College or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Колледж Скидмор, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Колледж Скидмор физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Колледж Скидмора

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Колледж Скидмор Skidmore College.

Где находится Колледж Скидмор?

Колледж Скидмор расположен в Saratoga Springs, NY. Saratoga Springs является неотъемлемой частью обучения в Колледж Скидморе, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Колледж Скидмора – если вам нравится только что-то одно, обучение в Колледж Скидморе может вам не подойти.

Колледж Скидмор в 2024 году насчитывает 2,619 студентов.

Каковы требования для поступления в Колледж Скидмор?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Колледж Скидмор. Чтобы поступить в Колледж Скидмор, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Колледж Скидмор?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Колледж Скидмор, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Колледж Скидмор а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Колледж Скидмор чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Колледж Скидмор?

Колледж Скидмор требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Колледж Скидмор, составляет 1225 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1225 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колледж Скидмора набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 560 660 610 Чтение 560 670 615 Total 1120 1330 1225

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1120 в 25 процентиле до 1330 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1330 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Колледж Скидмор не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Колледж Скидмор?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Колледж Скидмор составляет 57.

Балл 57 очень близок к среднему результату SAT – 1225. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Колледж Скидмор не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колледж Скидмора набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 25 29 27 Чтение 27 34 30 Общий 52 63 57

Общие требования к поступающим в Колледж Скидмор

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Колледж Скидмор. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Не обязательно Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Колледж Скидмор. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Колледж Скидмор и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Колледж Скидморский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Колледж Скидмор

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Колледж Скидмор. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Колледж Скидмора о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Колледж Скидмор:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Skidmore Collegeе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Skidmore Collegeской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Колледж Скидморе: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Skidmore Collegeе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Колледж Скидмор, потому что официальная стоимость составляет $49,120

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Колледж Скидмора.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Колледж Скидмор.

Стоимость обучения на бакалаврате $49,120 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,300 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Колледж Скидмор.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $52 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $19,500

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $11,071 $30,001 a $48,000 $16,012 $48,001 a $75,000 $15,261 $75,001 a $110,000 $24,677 $110,000+ $47,352

Как видите, много студентов обучаются в Колледж Скидморе по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Skidmore Collegeе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Колледж Скидмор не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Колледж Скидмора и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Колледж Скидморе чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Колледж Скидморского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Колледж Скидморе

Кампус Колледж Скидмора

В кампусе Колледж Скидмора есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Колледж Скидмор находится в Saratoga Springs. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Колледж Скидмор.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Колледж Скидмора, Saratoga Springs, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Колледж Скидмора

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Колледж Скидмор и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Колледж Скидморе должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Колледж Скидмора и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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