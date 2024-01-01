Это лучшее руководство для ознакомления с Колледж Сент-Роузским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Колледж Сент-Роуз, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Колледж Сент-Роузе, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at The College of Saint Rose? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at The College of Saint Rose or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Колледж Сент-Роуз, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Колледж Сент-Роуз физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Колледж Сент-Роуза

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Колледж Сент-Роуз The College of Saint Rose.

Где находится Колледж Сент-Роуз?

Колледж Сент-Роуз расположен в Albany, NY. Albany является неотъемлемой частью обучения в Колледж Сент-Роузе, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Колледж Сент-Роуза – если вам нравится только что-то одно, обучение в Колледж Сент-Роузе может вам не подойти.

Колледж Сент-Роуз в 2024 году насчитывает 2,626 студентов.

Каковы требования для поступления в Колледж Сент-Роуз?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Колледж Сент-Роуз. Чтобы поступить в Колледж Сент-Роуз, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Колледж Сент-Роуз?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Колледж Сент-Роуз, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Колледж Сент-Роуз а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Колледж Сент-Роуз чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Колледж Сент-Роуз?

Колледж Сент-Роуз требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Колледж Сент-Роуз, составляет 1100 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1100 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колледж Сент-Роуза набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 500 590 545 Чтение 510 600 555 Total 1010 1190 1100

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1010 в 25 процентиле до 1190 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1190 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Колледж Сент-Роуз не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Колледж Сент-Роуз?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Колледж Сент-Роуз составляет 0.

Балл 0 очень близок к среднему результату SAT – 1100. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Колледж Сент-Роуз не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колледж Сент-Роуза набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 0 0 0 Чтение 0 0 0 Общий 0 0 0

Общие требования к поступающим в Колледж Сент-Роуз

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Колледж Сент-Роуз. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Не обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Колледж Сент-Роуз. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Колледж Сент-Роуз и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Колледж Сент-Роузский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Колледж Сент-Роуз

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Колледж Сент-Роуз. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Колледж Сент-Роуза о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Колледж Сент-Роуз:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В The College of Saint Roseе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в The College of Saint Roseской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Колледж Сент-Роузе: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в The College of Saint Roseе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Колледж Сент-Роуз, потому что официальная стоимость составляет $29,826

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Колледж Сент-Роуза.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Колледж Сент-Роуз.

Стоимость обучения на бакалаврате $29,826 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Колледж Сент-Роуз.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $100 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $23,500

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $18,069 $30,001 a $48,000 $19,673 $48,001 a $75,000 $24,550 $75,001 a $110,000 $26,181 $110,000+ $27,309

Как видите, много студентов обучаются в Колледж Сент-Роузе по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в The College of Saint Roseе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Колледж Сент-Роуз не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Колледж Сент-Роуза и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Колледж Сент-Роузе чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Колледж Сент-Роузского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Колледж Сент-Роузе

Кампус Колледж Сент-Роуза

В кампусе Колледж Сент-Роуза есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Колледж Сент-Роуз находится в Albany. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Колледж Сент-Роуз.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Колледж Сент-Роуза, Albany, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Колледж Сент-Роуза

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Колледж Сент-Роуз и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Колледж Сент-Роузе должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Колледж Сент-Роуза и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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