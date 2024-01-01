Это лучшее руководство для ознакомления с Университет Южной Флориды - Главный кампусским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Университет Южной Флориды - Главный кампус, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Университет Южной Флориды - Главный кампусе, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at USF? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at USF or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Университет Южной Флориды - Главный кампус, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Университет Южной Флориды - Главный кампус физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Университет Южной Флориды - Главный кампуса

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Университет Южной Флориды - Главный кампус USF.

Где находится Университет Южной Флориды - Главный кампус?

Университет Южной Флориды - Главный кампус расположен в Tampa, FL. Tampa является неотъемлемой частью обучения в Университет Южной Флориды - Главный кампусе, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Университет Южной Флориды - Главный кампуса – если вам нравится только что-то одно, обучение в Университет Южной Флориды - Главный кампусе может вам не подойти.

Университет Южной Флориды - Главный кампус в 2024 году насчитывает 30,282 студентов.

Каковы требования для поступления в Университет Южной Флориды - Главный кампус?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Университет Южной Флориды - Главный кампус. Чтобы поступить в Университет Южной Флориды - Главный кампус, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Университет Южной Флориды - Главный кампус?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Университет Южной Флориды - Главный кампус, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Университет Южной Флориды - Главный кампус а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Университет Южной Флориды - Главный кампус чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Университет Южной Флориды - Главный кампус?

Университет Южной Флориды - Главный кампус требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Университет Южной Флориды - Главный кампус, составляет 1160 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1160 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Южной Флориды - Главный кампуса набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 540 630 585 Чтение 530 620 575 Total 1070 1250 1160

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1070 в 25 процентиле до 1250 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1250 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Университет Южной Флориды - Главный кампус не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Университет Южной Флориды - Главный кампус?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Университет Южной Флориды - Главный кампус составляет 52.

Балл 52 очень близок к среднему результату SAT – 1160. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Университет Южной Флориды - Главный кампус не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Южной Флориды - Главный кампуса набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 23 27 25 Чтение 24 31 27 Общий 47 58 52

Общие требования к поступающим в Университет Южной Флориды - Главный кампус

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Университет Южной Флориды - Главный кампус. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Рекомендуется, но не обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Университет Южной Флориды - Главный кампус. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Университет Южной Флориды - Главный кампус и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Университет Южной Флориды - Главный кампусский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Университет Южной Флориды - Главный кампус

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Университет Южной Флориды - Главный кампус. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Университет Южной Флориды - Главный кампуса о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Университет Южной Флориды - Главный кампус:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В USFе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в USFской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Университет Южной Флориды - Главный кампусе: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в USFе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Университет Южной Флориды - Главный кампус, потому что официальная стоимость составляет $17,324

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Университет Южной Флориды - Главный кампуса.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Университет Южной Флориды - Главный кампус.

Стоимость обучения на бакалаврате $17,324 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Университет Южной Флориды - Главный кампус.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $89 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $19,147

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $7,396 $30,001 a $48,000 $9,076 $48,001 a $75,000 $12,446 $75,001 a $110,000 $16,180 $110,000+ $16,713

Как видите, много студентов обучаются в Университет Южной Флориды - Главный кампусе по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в USFе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Университет Южной Флориды - Главный кампус не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Университет Южной Флориды - Главный кампуса и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Университет Южной Флориды - Главный кампусе чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Университет Южной Флориды - Главный кампусского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Университет Южной Флориды - Главный кампусе

Кампус Университет Южной Флориды - Главный кампуса

В кампусе Университет Южной Флориды - Главный кампуса есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Университет Южной Флориды - Главный кампус находится в Tampa. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Университет Южной Флориды - Главный кампус.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Университет Южной Флориды - Главный кампуса, Tampa, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Университет Южной Флориды - Главный кампуса

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Университет Южной Флориды - Главный кампус и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Университет Южной Флориды - Главный кампусе должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Университет Южной Флориды - Главный кампуса и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

Featured Video