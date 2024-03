Tôi sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ và hiện đang làm việc tại New York.

Tôi hiểu rất rõ về Mỹ - Tôi biết biết rõ những điều tốt nhất và xấu nhất ở đây. Tôi biết các chương trình tốt nhất (thậm chí miễn phí) và những chiêu trò lừa đảo.

Tôi viết hướng dẫn du học này với mục đích giúp bạn, và tất cả những ai có ý định du học Mỹ, có thể tìm hiểu những thông tin chính xác và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều sinh viên sang Mỹ du học gặp phải tình huống xuống sai sân bay, học sai thành phố và đăng ký sai trường đại học.

Đầu tiên, bạn hãy đọc hết hướng dẫn này trước khi đưa ra quyết định.

Sau đó, bạn hãy lên CampusReel và xem 15,000+ video tham quan ảo về thực tế của mỗi trường đại học ở Mỹ.

Tổng quan về Du học Mỹ

Hiện có gần 1.000.000 sinh viên quốc tế đang học tập tại Mỹ!

Đây là cơ hội tuyệt vời để đi du học Mỹ.

Quan trọng hơn hết, các trường cao đẳng và đại học Mỹ luôn muốn có nhiều sinh viên quốc tế học tập tại trường - các trường đại học xem sinh viên quốc tế như một nguồn nhân lực quý giá.

Đây là tin vui cho bạn vì điều này có nghĩa là các trường đại học sẵn sàng chấp nhận đơn đăng ký và cấp học bổng hoặc hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa các sinh viên quốc tế trên khắp thế giới.

Để tăng cơ hội được nhập học tại trường đại học hàng đầu khi du học Mỹ, chúng tôi đã tạo hướng dẫn tuyển sinh và ứng tuyển vào hàng trăm trường đại học khác nhau. Để xem hướng dẫn, hãy chọn một trường bất kỳ dưới đây (hoặc để sau).

Dược Massachusetts (MCPHS) Cao đẳng Meredith Đại học Miami-Oxford Đại học bang Michigan Cao đẳng Middlebury Đại học bang Tennessee Đại học bang Mississippi Đại học bang Montclair Cao đẳng Morehouse Đại học bang Morgan Cao đẳng Muhlenberg Đại học quốc gia Chengchi Đại học Nebraska-Wesleyan Học viện công nghệ New Jersey Học viện công nghệ New York Đại học New York Đại học bang Bắc Carolina Đại học bang Bắc Carolina tại Raleigh Cao đẳng North Central Đại học Northeastern Đại học Bắc Arizona Đại học Northwestern Đại học bang Ohio - Cơ sở chính Đại học Ohio-Cơ sở chính Đại học Oklahoma Baptist Đại học bang Oklahoma-Cơ sở chính Đại học Old Dominion Đại học Bang Oregon Đại học Otterbein Đại học Pace-New York Đại học Pacific Lutheran Cao đẳng Paine Đại học bang Pennsylvania Đại học Pepperdine Đại học bang Portland Cao đẳng Providence Đại học Purdue-Cơ sở chính Đại học Quinnipiac Cao đẳng Randolph-Macon Cao đẳng Rhodes Đại học Rice Học viện công nghệ Rochester Cao đẳng Rollins Đại học Rutgers-New Brunswick Đại học Saint Edward Đại học Thánh Louis Đại học Saint Martin Đại học Samford Đại học bang Sam Houston Đại học bang San Diego Đại học Santa Clara Cao đẳng Sarah Lawrence Cao đẳng Scripps Cao đẳng Simpson Cao đẳng Skidmore Cao đẳng Smith Đại học Đông Nam Louisiana Đại học Nam Illinois-Edwardsville Đại học Nam Methodist Cao đẳng Spring Hill Đại học bang Stephen F Austin Viện công nghệ Stevens Đại học Stevenson Đại học St John's-New York Cao đẳng Thánh Olaf Cao đẳng Stonehill Đại học Stony Brook Đại học Suffolk Đại học công lập bang New York tại Albany Đại học công lập bang New York tại Geneseo Đại học công lập bang New York tại Oswego Đại học công lập bang New York tại Potsdam Cao đẳng Swarthmore Đại học Syracuse Đại học Temple Đại học bang Tennessee Đại học Texas A & M-College Station Đại học Cơ đốc Texas Đại học Nam Texas Đại học bang Texas Đại học Công nghệ Texas Cao đẳng New Jersey Đại học Thánh Rose Cao đẳng Thánh Scholastica Đại học Wooster Đại học New School Đại học Alabama Đại học British Columbia Đại học Montana Đại học Tampa Đại học Texas tại Arlington Đại học Texas tại Austin Đại học Towson Cao đẳng Trinity Đại học Tufts Đại học Tulane Đại học California tai Berkeley Đại học Buffalo Đại học Alabama tại Huntsville Đại học Arizona Đại học Arkansas-Fort Smith Đại học California tai Davis Đại học California tai Irvine Đại học California tai Los Angeles Đại học California tai Riverside Đại học California tai San Diego Đại học California tai Santa Barbara Đại học California tai Santa Cruz Đại học Central Florida Đại học Chicago Đại học Cincinnati Đại học Colorado Boulder Đại học Colorado Denver/Khuôn viên trường y tế Anschutz Đại học Connecticut Đại học Dayton Đại học Delaware Đại học Denver Đại học Florida Đại học Georgia Đại học Houston Đại học Illinois tại Urbana-Champaign Đại học Iowa Đại học Kansas Đại học Kentucky Đại học Louisiana tại Lafayette Đại học Louisville Đại học Maryland-College Park Đại học Maryland-East Shore Đại học Massachusetts-Amherst Đại học Massachusetts-Lowell Đại học Miami Đại học Michigan Đại học Minnesota-Thành phố Twin Đại học Mississippi Đại học Missouri tai Columbia Đại học Nevada-Las Vegas Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill Đại học Bắc Carolina tại Charlotte Đại học Bắc Florida Đại học Bắc Texas Đại học Notre Dame Đại học Oregon Đại học Pennsylvania Đại học Pittsburgh Đại học Portland Đại học Rhode Island Đại học Rochester Đại học San Francisco Đại học Scranton Đại học Nam Carolina tai Columbia Đại học Nam California Đại học Nam Maine Đại học Nam Florida-Cơ sở chính Đại học St. Andrews Đại học Utah Đại học Washington-Seattle Đại học West Georgia Đại học Wisconsin-Milwaukee Đại học Wyoming Đại học bang Valdosta Đại học Vanderbilt Đại học Virginia Commonwealth Công nghệ Virginia Cao đẳng Wagner Đại học Wake Forest Đại học Wartburg Đại học Washington Đại học bang Washington Đại học Washington tại St Louis Cao đẳng Wellesley Đại học Wesleyan Đại học West Chester, Pennsylvania Đại học Tây Michigan Đại học Tây Oregon Cao đẳng Westminster Cao đẳng Westminster, Pennsylvania Đại học Tây Virginia Cao đẳng Wheaton Đại học Wheeling Jesuit Đại học Widener Cao đẳng Williams Cao đẳng Wofford Đại học Woodbury Đại học Yale

Du học là gì?

Du học là việc bạn tạm rời xa quốc gia của mình trong một thời gian dài, đến sinh sống và học tập tại một trường đại học hoặc tổ chức ở nước ngoài.

Bạn không chỉ có cơ hội học tập chuyên sâu tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ địa phương), bạn còn tự bản thân trải nghiệm để hiểu rõ hơn về một nền văn hóa mới, kinh nghiệm và cộng đồng, điều mà chỉ tưởng tượng thôi thì bạn không thể nào làm được.

Du học hiện nay rất phổ biến. Bảng dưới đây thể hiện các quốc gia có sinh viên du học Mỹ nhiều nhất.

Quốc gia Số lượng Sinh viên Trung Quốc 328,547 Ấn Độ 165,918 Ả Rập Saudi 61,287 Hàn Quốc 61,007 Canada 26,973 Việt Nam 21,403 Đài Loan 21,127 Brazil 19,370 Nhật Bản 19,060 Mexico 16,773

Những trường đại học để du học tốt nhất ở Mỹ?

Có hàng ngàn trường đại học có chương trình dành cho sinh viên quốc tế. Làm thế nào bạn có nhận biết trường nào tốt nhất?

Thật khó để định nghĩa trường “tốt nhất”, nhưng đây là 11 trường đại học phổ biến nhất dành cho sinh viên quốc tế:

Hãy xem video của NYU, trường đại học đầu tiên trong danh sách trên. CampusReel có 15.000 video tương tự- những video này là các chuyến tham quan ảo do sinh viên đang theo học tại trường thực hiện.

Hãy nhớ nước Mỹ rất RỘNG LỚN!

Dân số Mỹ là 327,2 triệu người và có diện tích 3,8 triệu km2 với 50 tiểu bang khác nhau.

Bạn có biết điều này có nghĩa gì không? Tức là ở Mỹ có rất nhiều thành phố, thị trấn và khu phố mà bạn và tôi không thể nào đếm được hết.

Và mỗi người có văn hóa hoàn toàn khác nhau, tương tự vậy, mỗi trường đại học có văn hóa khác nhau.

Bạn đang tự đặt ra một câu hỏi hay đấy...

Du học Mỹ, sống ở nơi nào tốt nhất?

Bạn có thể chia Mỹ thành 4 khu vực chính: Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Đông, Đông Nam, Tây Nam.

Nhìn chung, lý do phân chia thành những khu vực này là vì khí hậu – và khí hậu ở mỗi vùng rất khác biệt. Dưới đây là cách đơn giản nhất phân biệt khí hậu của mỗi vùng:

Đông Bắc: có 4 mùa rõ rệt; nhiều biển; thời tiết có thể rất lạnh cũng rất nóng bức

Tây Bắc: khí hậu ôn hòa; không bao giờ rất nóng và thường khô; thời tiết có thể rất lạnh

Trung Đông: ở đây thường xuyên có lốc xoáy! Nó chỉ có đất liền – không có biển nên không thể làm dịu không khí; người dân rất thân thiện nhưng khu vực này chủ yếu là đồng bằng. Hầu hết là vùng đất thấp và khô, có một số ngọn núi ở phía bắc

Đông Nam: khí hậu cực kỳ nóng và ẩm. Ở đây không bao giờ lạnh và cũng không bao giờ có tuyết. Nếu bạn là người thích nước bạn có thể đi tắm biển mọi lúc.

Tây Nam: khí hậu cực kỳ nóng nhưng không ẩm – thời tiết rất khô, giống như sa mạc.

Những số liệu thống kê và sự kiện có rất ít thông tin về một địa điểm hoặc trường đại học. Đó là lý do tại sao nếu bạn quyết định đi du học Mỹ nghiêm túc bạn cần xem video của CampusReel.

Nếu bạn muốn an toàn, bạn có thể chọn những nơi là xu hướng đến du học của sinh viên quốc tế. Những bang phổ biến nhất là California, New York, Texas, Massachusetts và Illinois.

Theo tôi, tôi khuyên bạn nên du học ở thành phố lớn của Mỹ như New York hay San Francisco. Ở đây có sân bay lớn, bạn có thể dễ dàng đi đến những nơi khác, bạn cũng có thể đi ăn ở hàng ngàn nhà hàng, và không bao giờ cảm thấy nhàm chán!

Thêm một thông tin nữa cho bạn đây, thành phố du học rẻ nhất ở Mỹ là Buffalo (ở phía bắc New York) nhưng thời tiết ở đây rất lạnh...

Có hàng ngàn trường cao đẳng, đại học ở Mỹ cung cấp các chương trình du học, nên nếu bạn muốn sống và học tập ở một thành phố hoặc khu vực nào đó thì bạn hãy yên tâm, chắc chắn gần đó luôn có một trường cao đẳng, đại học.

Điều quan trọng nhất là bạn đừng chọn ở nơi có thời tiết nóng nếu bạn ghét nóng, hoặc bạn sẽ không chọn có khí hậu lạnh nếu bạn ghét tuyết. Nhưng tôi tin chắc chi phí cũng là một vấn đề rất quan trọng, cùng xem tiếp nào.

Chi phí du học Mỹ bao nhiêu?

Du học ở Mỹ rất tốn kém nếu bạn không tìm hiểu kỹ chi phí trước. Điều đó cũng không đúng lắm, một lợi thế là nếu gia đình bạn có đủ khả năng chi trả học phí bình thường.

Tuy nhiên, đừng để vấn đề chi phí cản trở bạn.

Có rất nhiều cách để chi phí, và có nhiều trường hợp, du học miễn phí.

Chi phí trung bình của một trường đại học ở Mỹ là khoảng $20,770 cho các trường công lập và $46,950 cho các trường tư. Trường công lập có nghĩa là trường được hỗ trợ tài chính từ nguồn ngân sách của Chính phủ như thuế, và trường tư được tài trợ thông qua các khoản tài trợ, quyên góp và chi phí.

Có ba cách để giảm chi phí du học, thậm chí là miễn phí: vay, viện trợ tài chính và học bổng

Cho vay du học: Một số ngân hàng sinh viên quốc tế du học Mỹ vay tiền, tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng đều cho vay. Thông thường, ngân hàng sẽ yêu cầu bạn phải có người bảo lãnh là công dân Mỹ hoặc người thường trú tại Mỹ- điều này nhằm giảm rủi ro mà bạn không trả lại khoản vay cho họ.

Khoản tiền vay có thể dùng cho các mục đích giáo dục của bạn, như học phí, sách, vật dụng, đi lại và các chi phí khác 🎉

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên Quốc tế: Các trường đại học giàu có thể hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế đặc biệt. Hỗ trợ tài chính có nghĩa là miễn giảm học phí. Tuy nhiên, ở trường cao đẳng và đại học có sự khác biệt. Bạn có thể chọn một trường đại học để tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tài chính của các trường:

Học bổng: Đây là một trong những nguồn chi phí quan trọng nhất và thường không ai chú ý khi học ở Mỹ - có hàng tỷ (vâng, HÀNG TỶ) số tiền học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế. Xem thêm tại đây.

*Tiền học bổng không bắt sinh viên phải hoàn trả. *

Mỗi trường đại học ở Mỹ có mức chi phí khác nhau. Để xem thông tin chi tiết về chi phí của từng trường, hãy chọn một trường đại học trong danh sách dưới đây.

Du học Mỹ như thế nào?

Số liệu thống kê và dữ liệu KHÔNG thể giúp bạn tưởng tượng hết trường đại học như thế nào. Mỗi trường đại học có một trải nghiệm rất độc đáo riêng…

Ví dụ, sinh viên Đại học Michigan quá yêu thích đội bóng đá như bạn có thể thấy trong video dưới đây...

Đại học Dartmouth là một trong những trường đại học đẹp nhất thế giới, như bạn có thể thấy trong video dưới đây…

Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu hội sinh viên trước khi du học Mỹ. Hãy xem video dưới đây để có cái nhìn thoáng qua về hội sinh viên.

Đây là lý do tại sao việc xem video trên CampusReel rất quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi có hơn 400 video nói về cách giúp sinh viên đăng ký nhập học vào trường đại học mong muốn thành công.

Nếu bạn không thể đến tham quan một trường đại học trực tiếp, thì CampusReel là lựa chọn tốt nhất.

Cách du học Mỹ miễn phí?

Bây giờ bạn biết bạn muốn du học Mỹ…Dĩ nhiên rồi! Đó là trải nghiệm tuyệt vời.

Bạn có hai lựa chọn: gia đình bạn có đủ khả năng chi trả chi phí hoặc bạn cần hỗ trợ tài chính.

Đối với các gia đình có khả năng chi trả học phí: bạn sẽ có nhiều lựa chọn trường đại học hơn- các trường đại học rất thích sinh viên đóng học phí đầy đủ. Chúng tôi cũng tư vấn các trường đại học riêng cho các gia đình như thế này, hãy bấm vào đây để sắp xếp lịch hẹn với tôi.

Nếu bạn cần du học miễn phí: bạn cần nghiên cứu các trường đại học cụ thể để tìm ra trường hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế nhiều nhất. Hãy nhấp vào menu bên trên để nghiên cứu chi phí của mỗi trường.

Ngoài ra, bạn nên nộp càng nhiều đơn xin học bổng càng tốt. Có hàng trăm ngàn sinh viên nhận được học bổng hàng tỷ đô la để học miễn phí. Bạn có thể xem thêm thông tin học bổng ở đây.

Featured Video