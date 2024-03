Đây chính là bài hướng dẫn tốt nhất giúp người đọc hiểu và được nhận vào Đại học Pennsylvania, đặc biệt là với các bạn sinh viên đang sống bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Hầu hết sinh viên quốc tế không nhận ra rằng các trường đại học tại Hoa Kỳ, bao gồm Đại học Pennsylvania, muốn có nhiều ứng viên quốc tế VÀ các trường này thường đối xử ưu tiên với các du học sinh hơn so với sinh viên Hoa Kỳ!

Bạn nên đọc hết bài hướng dẫn này nếu thực sự nghiêm túc về chuyện theo học tại Đại học Pennsylvania...

What are your chances at Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Cao đẳng Agnes Scott Cao đẳng Alma Cao đẳng Amherst Cao đẳng Barnard Cao đẳng Bates Cao đẳng Berry Cao đẳng Boston Cao đẳng Bridgwater Cao đẳng Bryn Mawr Cao đẳng Carleton

Chúng tôi không chỉ phác thảo chính xác những gì bạn cần để được nhận vào Đại học Pennsylvania mà còn chỉ ra các rủi ro và quan niệm sai lầm lớn nhất về việc theo học tại trường.

Nếu bạn không thể trực tiếp đến thăm Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business tìm được đáp án cho thắc mắc của bản thân, vậy thìCampusReel là nguồn tham khảo quan trọng nhất mà bạn có thể sử dụng. Bài hướng dẫn của chúng tôi sẽ trình bày về các nội dung sau:

Tổng quan về Đại học Pennsylvania

Đầu tiên, chúng ta sẽ điểm nhanh qua các thông tin cơ bản, Phần này có thể nhàm chán, 😉tuy nhiên việc hiểu được rằng mỗi trường đại học tại Hoa Kỳ đều có sự khác nhau sẽ là rất quan trọng...

Tên tiếng Anh chuẩn xác của trường: University of Pennsylvania or Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business

Đại học Pennsylvania nằm ở đâu?

Đại học Pennsylvania được đặt tại thành phố Philadelphia, PA. Philadelphia là phần không thể tách rời trong trải nghiệm của bạn tại Đại học Pennsylvania, và việc bạn yêu thích thành phố này cũng không kém phần quan trọng so với trải nghiệm ở khuôn viên trường Đại học Pennsylvania - nếu chỉ thích một trong hai nơi thì bạn sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn được trải nghiệm tại Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business.

Cuối cùng, Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business được thành lập năm và hiện có 10,666 sinh viên đại học.

Yêu cầu nhập học của Đại học Pennsylvania là gì?

Thủ tục ứng tuyển vào các trường đại học tại Hoa Kỳ có rất nhiều khía cạnh cần quan tâm, và quá trình này có thể còn phức tạp hơn đối với sinh viên quốc tế.

Đừng để điều này làm bạn nản lòng.

Chỉ cần nắm rõ được các yếu tố trọng yếu là bạn có thể đảm bảo có được cơ hội tốt nhất để trúng tuyển vào Đại học Pennsylvania. Trước khi quan tâm tới các vấn đề khác, bạn cần tập trung vào yêu cầu về điểm số GPA, về điểm thi (SAT hoặc ACT) và bài luận để được nhận vào Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business. Chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn về phần này ở mục dưới.

Tỷ lệ trúng tuyển của Đại học Pennsylvania ra sao?

Tỷ lệ trúng tuyển là dữ liệu cực kỳ quan trọng giúp bạn đánh giá được mức độ khó khăn để đỗ vào Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business. Đại học Pennsylvania có tỷ lệ trúng tuyển là 5% . Điều này có nghĩa là cứ 100 người nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận.

Hãy nhớ rằng nhiều ứng viên trong số này có trình độ rất tốt, chính bởi vậy nên bạn phải thật vượt trội về điểm SAT/ACT và phải viết bài luận xuất sắc (được chỉ dẫn bên dưới).

Yêu cầu về điểm SAT của Đại học Pennsylvania?

Đại học Pennsylvania yêu cầu bạn phải làm bài kiểm tra SAT hoặc ACT. Hãy nhớ rằng nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ sẽ sử dụng bài 'kiểm tra tùy chọn', nghĩa là họ sẽ không yêu cầu thí sinh phải tham gia vào các kỳ thi đã được tiêu chuẩn hoá thì mới có thể ứng tuyển vào trường.

Điểm SAT trung bình của các ứng viên được nhận vào Đại học Pennsylvania là 1475 trên 1600. "Bài sát hạch SAT được chia làm ba phần, phần thứ ba là bài thi viết. Tuy nhiên, rất ít trường đại học xem xét tới kết quả của phần thi này trong tổng điểm của thí sinh."

1475 là mức điểm SAT rất cạnh tranh. Bảng dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về thành tích thi SAT của các thí sinh đã trúng tuyển vào Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business.

Mốc phân vị 25 Mốc phân vị 75 Trung bình Môn Toán 700 800 750 Môn Đọc 680 770 725 Tổng 1380 1570 1475

Bạn có thể thấy phổ điểm của thí sinh có sự phân hoá: có 25% thí sinh đạt từ 1380 trở xuống, còn ở mốc 1570 điểm thì con số này là 75%. Vì vậy, bạn nên đặt số điểm mục tiêu là 1380 để trở thành thí sinh tiềm năng cao trúng tuyển. Tin tốt là bạn có thể thi SAT nhiều lần. Trên thực tế, chúng tôi khuyến khích các ứng viên làm bài kiểm tra này khoảng 6 lần để đạt được điểm số cao nhất có thể. Đại học Pennsylvania sẽ không phạt bạn vì đã làm bài kiểm tra nhiều lần.

Yêu cầu về điểm ACT của Đại học Pennsylvania?

Bài kiểm tra ACT phương án thay thế cho SAT. Điểm ACT trung bình của các ứng viên trúng tuyển Đại học Pennsylvania là 68.

Bạn sẽ thấy rằng mốc điểm ACT này rất phù hợp với sức cạnh tranh của thí sinh có điểm SAT trung bình đạt 1475. Tuy nhiên, cả hai bài kiểm tra nói trên đều có những ưu điểm và nhược điểm - Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business không ưu tiên ACT hoặc SAT hơn phương án còn lại, bởi vậy nên hãy chọn bài kiểm tra nào bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Bảng dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về thành tích thi ACT của các thí sinh đã trúng tuyển vào Đại học Pennsylvania.

Mốc phân vị 25 Mốc phân vị 75 Trung bình Phần Toán 31 35 33 Phần Đọc 34 36 35 Tổng 65 71 68

Yêu cầu ứng tuyển chung của Đại học Pennsylvania là?

Hiện bạn đã biết được nếu muốn có cơ hội trúng tuyển vào Đại học Pennsylvania thì điểm thi của mình phải nằm ở mức nào rồi. Chúng ta hãy thảo luận ngắn gọn về các thông tin tin khác và hồ sơ ứng tuyển của bạn nên có - lưu ý rằng yêu cầu dành cho sinh viên quốc tế sẽ khác với sinh viên Hoa Kỳ.

Thư giới thiệu của giáo viên N/A Xếp hạng trường Nên có, nhưng không bắt buộc Điểm trung bình (GPA) Cần thiết Học bạ Cần thiết Tiểu luận hoặc Bài luận giới thiệu bản thân Cần thiết

Ngoài các tài liệu trên, thí sinh nước ngoài cần phải nộp thêm thông tin để hoàn thành đơn đăng ký vào Đại học Pennsylvania. Sinh viên quốc tế được hiểu là các sinh viên không có quốc tịch Hoa Kỳ - định nghĩa này không bao gồm các sinh viên có hai quốc tịch (trong đó 1 quốc tịch là Hoa Kỳ) hoặc công dân Hoa Kỳ đang sống ở nước ngoài.

Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn không phải là Tiếng Anh, hãy gửi kèm bảng điểm TOEFL hoặc IELTS của bạn trong hồ sơ ứng tuyển. Bạn cũng nên xem xét việc gửi kèm một bài phỏng vấn từ InitialView hoặc các nhà cung cấp tương tự. May mắn thay, Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business và hầu hết các trường đại học và cao đẳng khác của Hoa Kỳ, không phân biệt đối xử giữa các thí sinh quốc tế và thí sinh Hoa Kỳ. Trong thực tế, hầu hết các trường cao đẳng và đại học đều muốn có nhiều sinh viên quốc tế!

Sau khi trúng tuyển vào Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business hoặc trường khác, bạn sẽ cần có visa du học tại Hoa Kỳ.

Tiểu luận ứng tuyển vào Đại học Pennsylvania

Bài tiểu luận này vô cùng quan trọng! Tiểu luận ứng tuyển chính là một trong những thành phần quan trọng nhất trong hồ sơ xin vào bất cứ trường đại học nào tại Hoa Kỳ, chứ không chỉ riêng Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business. Bài luận này là cơ hội duy nhất để bạn nói cho thành viên trong Ban tuyển sinh Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business biết về bản thân bạn - đây là điều Ban tuyển sinh không thể hiểu được nếu chỉ nhìn vào điểm số và thành tích của bạn.

Do đó, bài tiểu luận này phải nêu bật được con người của bạn. Bạn có từng vượt qua được thử thách, đối mặt với nghịch cảnh hoặc trải qua các sự kiện lớn nào khác khiến bạn khác biệt so với bạn đồng trang lứa không?

Dưới đây là một số điều quan trọng bạn cần ghi nhớ khi làm bài luận ứng tuyển vào Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business:

Hãy viết về những điều quan trọng với bạn. Đừng chỉ đơn giản là kể lại, mà hãy nêu cả cácsuy ngẫm mà bạn rút ra được. Chỉ giải thích sự kiện đã diễn ra thì sẽ không thể nói rõ cho người khác biết sự kiện đó đã thay đổi bạn ra sao.Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business muốn nghe về những bài học bạn đã rút ra, về các sự kiện đã làm chuyển hướng cuộc đời hoặc ảnh hưởng tới quyết định của bạn và lý do khiến chúng trở nên quan trọng. Bước viết luận này cần được bắt đầu sớm trong quá trình ứng tuyển, và hãy viết nhiều bản nháp để có được bài luận tốt nhất! Chúng tôi phải hết sức nhấn mạnh với bạn rằng BẤT CỨ lỗi đánh máy hoặc lỗi ngữ pháp nào cũng có thể khiến bạn mất điểm nặng nề trong mắt của Ban tuyển sinh Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business. Tiếng Anh của bạn PHẢI HOÀN HẢO. Đừng gửi bài luận khi chưa thể xác định rằng tiếng Anh trong bài đã chuẩn xác 100%. Hãy tìm đến ít nhất một người nói tiếng Anh bản ngữ để sửa bài luận giúp bạn.

Chi phí theo học tại Đại học Pennsylvania: Học phí, nhà ở và các chi phí khác

ĐỪNG e sợ mức học phí chính thức để theo học tại Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business.

Rất ít sinh viên thực sự phải chi trả đúng mức phí này - nhiều sinh viên quốc tế lầm tưởng rằng họ không đủ năng lực tài chính để theo học tại Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business vì mức học phí chính thức là $49,536 đô la.

Bạn nên kiểm tra các chương trình hỗ trợ tài chính và các lựa chọn học bổng khác nhau dành cho sinh viên Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business.

Con số mà bạn phải quan tâm nhất chính là "mức giá ròng", bởi lẽ đây thưởng sẽ là chi phí mà bạn phải đáp ứng tuỳ thuộc vào thu nhập mà gia đình bạn kiếm được.

Bảng dưới đây cung cấp bảng phân tích đầy đủ về chi phí chính thức của Đại học Harvard.

Học phí $49,536 Chi phí nhà ở - Sách vở và Vật phẩm thiết yếu $1,280 Các chi phí khác - Tổng chi phí -

Giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng tiếp theo để biết chi phí thực tế cho hầu hết sinh viên Đại học Pennsylvania.

Giá ròng trung bình hàng năm - Phần trăm sinh viên nhận hỗ trợ tài chính $58 Tổng hỗ mức trợ tài chính trung bình cho mỗi sinh viên $41,565

Cuối cùng, dưới đây là mức giá trung bình mỗi sinh viên phải trả dựa trên thu nhập của gia đình họ.

Thu nhập gia đình Giá ròng trung bình $0 đến $30.000 $4,939 $30.001 đến $48.000 $5,263 $48.001 đến $75.000 $12,322 $75.001 đến $110.000 $20,398 $110.000+ $37,370

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều sinh viên theo học Đại học Pennsylvania với chi phí rẻ hơn nhiều so với mức phí chính thức. Vì lý do này, chúng tôi luôn khuyên những ai quan tâm đến việc theo học tại Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business đều nên nộp đơn - nếu trường đại học thực sự muốn có được bạn thì họ sẽ làm việc với bạn để biến điều này thành hiện thực.

Quan trọng nhất, ngay cả khi Đại học Pennsylvania không cung cấp đủ hỗ trợ tài chính, bạn vẫn có thể tìm kiếm học bổng và các khoản vay dành riêng cho sinh viên quốc tế.

Cuộc sống Ký túc xá & Đời sống xã hội tại Đại học Pennsylvania

Nếu đã từng xem phim, bạn sẽ biết rằng các trường đại học ở Hoa Kỳ rất chú trọng tới vấn đề trải nghiệm. Trên thực tế, các cố vấn đại học ở Hoa Kỳ hiện đang nói với sinh viên của họ rằngđừng quan tâm tới thứ hạng mà hãy nhìn vào văn hóa của trường học.

Cuộc sống Ký túc xá & Đời sống xã hội tại Đại học Pennsylvania là vấn đề hết sức quan trọng khi bạn đưa ra quyết định theo học.

Nếu bạn không xem xét các yếu tố này khi chọn ứng tuyển vào Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business hoặc trường đại học khác, khả năng rất cao là về sau bạn sẽ có trải nghiệm tồi tệ và muốn rời đi.

Đây cũng chính là nguyên do chúng tôi xây dựng nên CampusReel - nhằm giúp các sinh viên ở khắp mọi nơi trên thế giới hiểu được sâu sắc về các lựa chọn đại học của mình. Hãy xem video dưới đây để hiểu được tại CampusReel bạn sẽ nhận được gì.

Ví dụ Tour thăm quan ký túc xá tại Đại học Pennsylvania

Khuôn viên trường Đại học Pennsylvania

Khuôn viên trường Đại học Pennsylvania có cả ưu và nhược điểm. Như bạn đã biết, Đại học Đại học Pennsylvania nằm tại Philadelphia. Thành phố này đóng vai trò rất quan trọng trong trải nghiệm của sinh viên khi theo học tại Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business.

CampusReel lưu trữ 17,000 video tương tự như video dưới đây, qua đó đưa bạn thăm quan khuôn viên Đại học Pennsylvania, Philadelphia, ký túc xá, lớp học, phòng thí nghiệm và nhiều địa điểm khác nữa.

Ví dụ về chuyến tham quan khuôn viên trường Đại học Pennsylvania

Khuôn viên, ký túc xá và đời sống xã hội là các yếu tố rất khó nắm bắt thông qua dữ liệu và số liệu thống kê. Đây cũng là lý do tại sao Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business và các trường đại học khác của Hoa Kỳ rất quan tâm đến bài luận ứng tuyển của bạn - điểm số và thành tích đúng là rất quan trọng, nhưng Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business còn cần đảm bảo rằng bạn phù hợp với cộng đồng nơi đây.

Hiểu được điều này, CampusReel sẽ diễn giải các vấn đề này của Đại học Pennsylvania và 350 trường đại học khác của Hoa Kỳ để bạn có thể chắc chắn rằng đó là trường đại học phù hợp với mình. Với CampusReel, bạn sẽ không còn cần phải bay đến Mỹ để tìm ra lựa chọn đại học tốt nhất cho bản thân nữa. 😊

Featured Video