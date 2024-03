Esta es la mejor guía para entender y entrar a la The College of Saint Scholastica, especialmente para estudiantes que viven fuera de los Estados Unidos. La mayoría de los estudiantes extranjeros no toman en cuenta que las universidades estadounidenses, incluyendo la The College of Saint Scholastica (CSS), quieren tener más candidatos extranjeros ¡Y generalmente estos cuentan con un trato más favorable que los estudiantes estadounidenses!

Si estás realmente interesado en estudiar en la The College of Saint Scholastica, deberías leer esta guía hasta el final…

No solo describiremos exactamente lo que necesitas para entrar en la The College of Saint Scholastica (CSS), sino que también describiremos los grandes riesgos y conceptos erróneos de estudiar aquí.

Si no puedes viajar para visitar la The College of Saint Scholastica (CSS) en persona para responder tus preguntas, la herramienta más importante que puedes utilizar es CampusReel.

Perspectiva general de la The College of Saint Scholastica

Primero, pasemos rápidamente por lo básico. Esta parte puede ser aburrida 😉 pero es importante para entender que cada universidad estadounidense es increíblemente diferente…

Nombre en inglés: The College of Saint Scholastica; The College of Saint Scholastica (CSS).

¿Dónde está ubicada la The College of Saint Scholastica?

La The College of Saint Scholastica se encuentra en Duluth, MN. Duluth es una parte integral de tu experiencia en la The College of Saint Scholastica, disfrutar de la ciudad es igual de importante que disfrutar del campus de The College of Saint Scholastica (CSS). Si no te gustan ambas, no disfrutarás la experiencia de The College of Saint Scholastica (CSS).

Por último, The College of Saint Scholastica (CSS) fue fundada en el año de 2024 y tiene 2,757 estudiantes.

¿Cuáles son los requisitos de admisión de la The College of Saint Scholastica?

Hay muchos aspectos de una solicitud de admisión a una universidad estadounidense, y el proceso puede ser incluso más complicado para estudiantes extranjeros. No permitas que esto te intimide.

Solo son un puñado de componentes clave para asegurarse de que tienes la mejor oportunidad de entrar a la The College of Saint Scholastica. Antes que nada, te debes enfocar en tus requisitos de GPA, requisitos de evaluaciones (bien sea SAT o ACT) y el ensayo de postulación universitaria para ser admitido en The College of Saint Scholastica (CSS). Estamos a punto de tocar cada uno de estos puntos detalladamente.

¿Cuál es la tasa de aceptación de The College of Saint Scholastica?

La tasa de aceptación es un factor extremadamente importante a considerar cuando intentas averiguar qué tan difícil es entrar a The College of Saint Scholastica (CSS). La The College of Saint Scholastica tiene una tasa de aceptación del 5%. Esto significa que, de cada 100 estudiantes, solo 5 logran ser admitidos.Esto significa que la The College of Saint Scholastica es extremadamente selectiva}.

Debes considerar que muchos de estos candidatos están muy bien calificados, lo que significa que querrás sobresalir en las evaluaciones SAT/ACT y en el ensayo (descrito abajo).

¿Cuáles son los requisitos SAT de la The College of Saint Scholastica?

La The College of Saint Scholastica solicita que tomes bien sea el examen SAT o el ACT. Ten en cuenta que muchas universidades en Estados Unidos son de “examen opcional”, lo que significa que no requieren ningún examen estandarizado en sus solicitudes.

El promedio de calificación de la evaluación SAT para los candidatos admitidos en la The College of Saint Scholastica es 1005 de 1600.

El examen SAT técnicamente cuenta con tres secciones, siendo la tercera una sección de escritura. Sin embargo, algunas universidades consideran esta parte del examen para la nota general.

1005 es una nota SAT muy competitiva. La tabla a continuación proporciona una visión más profunda de los resultados de los candidatos aceptados por la The College of Saint Scholastica que tomaron el SAT.

Percentil 25 Percentil 75 Promedio Matemáticas 460 570 515 Lectura 430 550 490 Total 890 1120 1005

Puedes ver que el rango de calificaciones varía de 890 en el percentil 25 a 1120 en el percentil 75. Debes aspirar a conseguir alrededor de 1120 para ser un candidato competitivo para la escuela. La buena noticia es que puedes tomar el examen SAT varias veces. De hecho, animamos a los candidatos a que tomen el examen hasta 6 veces para asegurarse de que obtengan la mejor calificación posible. La The College of Saint Scholastica no te penalizará por tomar el examen más de una vez.

¿Cuáles son los requisitos ACT de la The College of Saint Scholastica?

El examen ACT es una alternativa del SAT. El promedio de calificación de la evaluación ACT para los candidatos admitidos en la The College of Saint Scholastica es 46.

Notarás que esta competitividad se alinea estrechamente a la calificación SAT promedio de 1005. Sin embargo, ambos exámenes tienen sus ventajas y desventajas. La [The College of Saint Scholastica (CSS) no tiene ninguna preferencia con respecto a los exámenes, por lo tanto, puedes escoger el que te haga sentir más cómodo.

La tabla a continuación proporciona una perspectiva de los resultados de los candidatos aceptados por la The College of Saint Scholastica que tomaron el ACT.

Percentil 25 Percentil 75 Promedio Sección de Matemáticas 21 26 23 Sección de Lectura 20 25 22 Total 41 51 46

Requisitos generales de solicitud de admisión en la The College of Saint Scholastica

Finalmente sabes cuales son las notas que debes obtener en los exámenes para tener la oportunidad de entrar a la The College of Saint Scholastica. Discutamos brevemente sobre otras piezas de información logísticas que debes incluir en tu solicitud. Ten en cuenta que los requisitos para estudiantes extranjeros diferirán de aquellos que se les soliciten a los estudiantes estadounidenses.

Recomendación de un profesor N/A Promedio escolar No requerido GPA Requerida Expediente escolar Requerida Ensayo o declaración personal Requerida

Además de lo mencionado anteriormente, los candidatos extranjeros deben enviar información adicional para completar su solicitud de admisión a la The College of Saint Scholastica. Los estudiantes extranjeros son aquellos que no cuenten con nacionalidad estadounidense. Esta definición no incluye a los estudiantes que tienen doble ciudadanía estadounidense o ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero.

Los candidatos cuyo idioma principal no sea el inglés, deben incluir su calificación del examen TOEFL o IELTS. También deberían considerar enviar una entrevista en InitialView o algún proveedor similar. Afortunadamente, tanto la The College of Saint Scholastica como muchas otras universidades estadounidenses, brinda un trato igualitario a candidatos extranjeros y estadounidenses. ¡De hecho, la mayoría de las universidades quieren más estudiantes extranjeros!

Una vez que seas admitido en la The College of Saint Scholastica u otra universidad, es cuando necesitarás adquirir tu visa estadounidense de estudiante.

El ensayo de solicitud de admisión a la The College of Saint Scholastica

¡Esto es súper importante! El ensayo de solicitud de admisión es uno de los elementos más importantes para entrar a una universidad estadounidense, no solo en la The College of Saint Scholastica. El ensayo es tu única oportunidad de hablar sobre ti con los encargados del departamento de admisión en The College of Saint Scholastica (CSS). Algo que ellos no puedan saber al ver tus notas o los resultados de tus exámenes.

Por lo tanto, tu ensayo debe tratarse de algún tema personal. ¿Alguna vez has superado un desafío, enfrentado adversidades o experimentado algún otro evento importante que te diferencie de tus compañeros?

Aquí encontrarás algunos aspectos clave que debes tener en mente al escribir tu ensayo para la The College of Saint Scholastica:

Escribe sobre algo que sea importante para ti. No relates solamente, reflexiona. Explicar un evento no muestra como ese evento te ha cambiado. The College of Saint Scholastica (CSS) quiere conocer alguna lección especial que hayas aprendido, cómo ese evento cambió el curso de tu vida o impactó tu toma de decisiones y la razón por la cual esto es importante. ¡Comienza a escribir cuando inicies tu proceso de solicitud y haz varios borradores! No podemos enfatizar suficientes veces esto, TODO TIPO de errores gramáticos o de tipeo resultarán en una penalización por parte de las personas encargadas de leer estas solicitudes en The College of Saint Scholastica (CSS). Tu nivel de inglés DEBE SER PERFECTO. No envíes tu ensayo a menos de que estés seguro de que tu inglés es 100% correcto. Pídele a algún nativo del idioma ingles que edite tu ensayo.

¿Cuánto cuesta The College of Saint Scholastica?: Matrícula, alojamiento y más

NO tengas miedo de los precios oficiales de la The College of Saint Scholastica (CSS). Muy pocos estudiantes pagan este precio. Muchos estudiantes extranjeros erróneamente piensan que no pueden costear sus estudios en la The College of Saint Scholastica ya que el precio oficial es de $33,994

Es de suma importancia que también evalúes las diferentes opciones de ayuda financiera y becas que están disponibles para los estudiantes de The College of Saint Scholastica (CSS).

El monto por el que te debes preocupar verdaderamente es el “precio neto” ya que este es el costo que probablemente pagarás basado en la cantidad de dinero que genere tu familia.

La siguiente tabla contiene un desglose completo de los costos oficiales de la The College of Saint Scholastica.

Matrícula universitaria $33,994 Costos de alojamiento - Libros y suministros $1,150 Otros gastos - Costo total -

Ahora mira la siguiente tabla de los gastos reales de la mayoría de los estudiantes en la The College of Saint Scholastica.

Promedio de precio neto anual - Porcentaje de estudiantes que reciben ayuda financiera $100 Promedio total de ayuda financiera por estudiante $21,154

Por último, este es el monto promedio que cada estudiante paga basado en los ingresos de su familia.

Ingreso familiar Precio neto promedio $0 a $30,000 $16,801 $30,001 a $48,000 $17,838 $48,001 a $75,000 $20,151 $75,001 a $110,000 $24,107 $110,000+ $26,610

Como puedes ver, hay muchos estudiantes que asisten a la The College of Saint Scholastica por un precio mucho más económico que el oficial. Por esta razón, siempre recomendamos que todas las personas que estén interesadas en estudiar en la The College of Saint Scholastica (CSS) envíen su solicitud. Si la universidad quiere que te inscribas, trabajarán contigo para cumplir este deseo.

Más importante aún, si la The College of Saint Scholastica (CSS) no te proporciona la ayuda financiera suficiente puedes buscar becas y prestamos específicamente para estudiantes internacionales.

Vida de dormitorios y vida social en la The College of Saint Scholastica

Si has visto películas de la vida universitaria en Estados Unidos, ya deberías saber que todo se trata de la experiencia. De hecho, los consejeros en las universidades estadounidenses hoy en día les recomiendan a sus estudiantes que ignoren las clasificaciones y que se enfoquen en la cultura.

Los dormitorios y la vida social en la The College of Saint Scholastica (CSS) son absolutamente primordiales en tu decisión universitaria. No podemos hacer más énfasis en esto. Si no consideras estos factores al momento de elegir la The College of Saint Scholastica o alguna otra universidad, hay una gran probabilidad de que tengas una mala experiencia y te quieras ir.

Por esta razón creamos CampusReel – para darle la oportunidad a cualquier estudiante en cualquier parte del mundo de conocer a profundidad sus opciones universitarias. Mira el video a continuación para que conozcas los tipos de video que están en CampusReel.

Ejemplo de los dormitorios en la The College of Saint Scholastica

Campus de la The College of Saint Scholastica (CSS)

El campus de la The College of Saint Scholastica tiene partes bonitas y feas. Como ya sabes la The College of Saint Scholastica (CSS) está ubicada en Duluth. La ciudad de Duluth juega un papel importante en la experiencia dentro de la The College of Saint Scholastica (CSS).

CampusReel cuenta con 17.000 videos justo como el que encontrarás a continuación, que te llevan por Cambridge, el campus de la The College of Saint Scholastica, los dormitorios, salones de clase, laboratorios y más.

Tour de ejemplo del campus de la The College of Saint Scholastica

El campus, los dormitorios y la vida social son elementos muy difíciles de capturar en datos o estadísticas. También es por esto que The College of Saint Scholastica (CSS) y otras universidades estadounidenses se preocupan tanto por tu ensayo de postulación. Tus notas y resultados de los exámenes son importantes, pero The College of Saint Scholastica debe asegurarse de que encajarás muy bien en la comunidad.

Por lo tanto, CampusReel te muestra estos elementos de la The College of Saint Scholastica y otras 350 universidades estadounidenses, para que así estés totalmente seguro de que es la universidad perfecta para ti. Ya no necesitas viajar a los Estados Unidos para conseguir la opción universitaria perfecta 😊

