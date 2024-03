Este é o melhor guia para compreender o processo e entrar na Universidade da Pensilvânia especialmente para os estudantes que vivem fora dos Estados Unidos. A maioria dos estudantes de outros países não percebem que as faculdades dos EUA, incluindo a Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business, querem mais candidatos internacionais e que muitas vezes os tratam de maneira mais favorável do que os estudantes dos EUA!

Caso você realmente esteja considerando estudar na Universidade da Pensilvânia, você deve ler este guia até o final...

Não só vamos delinear exatamente o que você precisa para entrar na Universidade da Pensilvânia, nós vamos destacar os maiores riscos e equívocos de se estudar nessa instituição.

Se você não pode ir para a Universidade da Pensilvânia em pessoa para responder todas as perguntas, CampusReel é o recurso mais importante que você pode utilizar. Nós iremos falar sobre:

Visão Geral da Universidade da Pensilvânia

Primeiro, vamos falar das coisas mais básicas. Essa parte pode ser meio chata 😉 mas é importante entender que cada universidade dos Estados Unidos é incrivelmente diferente...

Onde fica localizada a Universidade da Pensilvânia?

A Universidade da Pensilvânia está localizada em Philadelphia, PA. Philadelphia é uma parte essencial da sua experiência na Universidade da Pensilvânia, desfrutar da cidade é tão importante quanto desfrutar do campus de Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business - se você gostar de somente um dos dois, não vai desfrutar da experiência de Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business.

Finalmente Universidade da Pensilvânia foi fundada em 1636 e possui mais de 10,666 estudantes de graduação.

Quais são os Requisitos de Admissão da Universidade da Pensilvânia?

Existem muitos aspectos em uma candidatura universitária nos EUA, esse processo pode ser ainda mais complicado para os estudantes internacionais.

Não deixe isso intimidar você.

Um grupo de componentes-chave podem garantir que você tenha uma ótima chance de entrar na Universidade da Pensilvânia. Antes de qualquer outra coisa, você precisa se concentrar nos requisitos GPA, nos requisitos de testes (seja ele o SAT ou o ACT) e na redação da faculdade para ser admitido em Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business. Estamos prestes a analisar cada um desses aspectos detalhadamente.

Qual é a Taxa de Aceitação da Universidade da Pensilvânia?

A taxa de aceitação é muito importante para para saber o quão difícil é entrar em Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business.A Universidade da Pensilvânia tem uma taxa de aceitação de 10.16

Lembre-se que a maioria destes candidatos são muito bem qualificados, o que significa que você vai precisar se destacar nos requisitos SAT/ACT e na redação (como apontado abaixo).

Quais são os requisitos do SAT na Universidade da Pensilvânia?

A Universidade da Pensilvânia requer que você faça o SAT ou o ACT. Lembre-se que muitas Universidades dos Estados Unidos estão fazendo testes opcionais, o que significa que elas não exigem qualquer teste padronizado em suas candidaturas.

A pontuação média no SAT para candidatos admitidos na Universidade da Pensilvânia é de 1475 de 1600.

O SAT possui três seções, a terceira é uma seção de escrita. No entanto, poucas universidades consideram esta parte do teste na pontuação geral.

1475 é uma pontuação muito competitiva no SAT. A tabela abaixo fornece uma ainda mais clara sobre quais foram as notas dos candidatos aceitos na Universidade da Pensilvânia no SAT.

25º Percentil 75º Percentil Média Matemática 700 800 750 Leitura 680 770 725 Total 1380 1570 1475

Você pode ver que o intervalo de pontuações varia de 1380 no 25º percentil até 1570 no 75º percentil. Você deve fazer cerca de 1475 pontos para ser um candidato competitivo na universidade. A boa notícia é que você pode fazer o exame várias vezes. Na verdade, encorajamos os candidatos a fazer o teste até 6 vezes para garantir que eles vão conquistar a melhor pontuação possível. A Universidade da Pensilvânia não te vai penalizar por fazer o teste mais de uma vez.

Quais são os requisitos do ACT na Universidade da Pensilvânia?

O ACT é uma alternativa ao SAT. A pontuação média no ACT de candidatos na Universidade da Pensilvânia é 68.

Você vai descobrir que esta competitividade se alinha muito à pontuação média do SAT de 1475. No entanto, ambos os exames possuem as suas vantagens e desvantagens - a Universidade da Pensilvânia não tem uma preferência, você pode escolher o teste que faça você se sentir mais confortável.

A tabela abaixo fornece um insight de quão bem foram os candidatos aceitos na Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business no ACT.

25º Percentil 75º Percentil Média Seção de Matemática 31 35 33 Seção de Leitura 34 36 35 Total 65 71 68

Requisitos de Candidatura Gerais na Universidade da Pensilvânia

Agora você sabe de quais resultados você precisa para ter uma chance de entrar na Universidade da Pensilvânia. Vamos discutir brevemente outras informações logísticas envolvendo a sua candidatura - note que os requisitos para estudantes internacionais serão diferentes dos estudantes dos EUA.

Recomendações de Professores N/A Classificação Escolar Recomendado mas não é necessário GPA Necessário Histórico Escolar Necessário Redação ou Declaração Pessoal Necessário

Além do material descrito acima, os candidatos internacionais devem apresentar informações adicionais para completar sua candidatura na Universidade da Pensilvânia. Os estudantes internacionais são definidos como estudantes sem cidadania americana – esta definição não inclui estudantes que são cidadãos com dupla cidadania ou cidadãos americanos que vivem no exterior.

Para as pessoas que não possuem o inglês como primeira língua, é necessário enviar suas pontuações nos testes TOEFL ou IELTS. Você também deve considerar enviar uma entrevista no InitialView ou em um provedor semelhante. Felizmente, a Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business além da maioria das outras faculdades e universidades dos EUA, não tratam os candidatos internacionais de forma diferente do que os candidatos dos EUA. Na verdade, a maioria das faculdades e universidades querem mais estudantes internacionais!

Uma vez que você seja aceito na Universidade da Pensilvânia ou em outra universidade, você terá que adquirir um visto de estudante nos EUA.

Redação de Candidatura na Universidade da Pensilvânia

Essa parte é extremamente importante! A redação de candidatura é um dos elementos mais importantes de qualquer candidatura em uma universidade dos EUA, não apenas na Universidade da Pensilvânia. oportunidade de falar às pessoas de Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business sobre você - algo que os avaliadores não conseguem encontrar olhando para as suas notas e para os resultados dos exames.

Portanto, a sua redação deve ser sobre algo pessoal. Você já superou um desafio, enfrentou adversidades ou passou por qualquer outro evento importante que o diferencia de seus pares?

Temos aqui alguns elementos chave para se lembrar ao escrever a redação para a Universidade da Pensilvânia:

Escreve sobre algo importante para você. te de maneira automática, reflita Explicar um evento não mostra como esse evento mudou você. Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business quer ouvir sobre uma lição especial que você aprendeu na vida, um evento que mudou o curso da sua vida ou que afetou a sua tomada de decisão, e por que isso importa. Comece a escrever no início do processo de candidatura e escreva muitos rascunhos! É impossível descrever o quanto isso é importante - qualquer erro tipográfico ou gramatical resultará em uma grande penalidade por parte dos leitores de admissões de Universidade da Pensilvânia. O seu inglês DEVE SER PERFEITO. Não submeta a sua redação a menos que você tenha certeza que o seu inglês está 100% correto. A sua redação deve ser lida por algum falante nativo de inglês antes de ser enviada.

Custos da Universidade da Pensilvânia: Mensalidade, Acomodações e Mais

NÃO TENHA MEDO do preço oficial da Universidade da Pensilvânia. Pouquíssimos estudantes tiveram que pagaram este preço - muitos estudantes internacionais erroneamente acreditam que não podem se dar ao luxo de ir para a Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business porque o preço oficial é de $$49,536

É extremamente importante que você examine as diferentes opções de ajuda de custo e de bolsas de estudo que estão disponíveis para estudantes de Universidade da Pensilvânia.

O número com o qual você deve se preocupar é o "preço líquido", este é o custo que você vai pagar com base no quanto a sua família ganha.

A tabela abaixo fornece uma ideia completa dos custos oficiais da Universidade da Pensilvânia.

Mensalidade Universitária $49,536 Custos de Habitação - Livros e Suplementos $1,280 Outros Gastos - Custo Total -

Agora dê uma olhada na próxima tabela para ver o custo real da maioria dos estudantes na Universidade da Pensilvânia.

Preço Líquido Médio Anual - Porcentagem de estudantes que recebem ajuda financeira $58 Preço Líquido Médio Anual $41,565

Por último, este é o preço médio que cada estudante paga com base na sua renda familiar.

Renda familiar Preço Líquido Médio $0 a $30,000 dólares $4,939 $30,001 a $48,000 dólares $5,263 $48,001 a $75,000 dólares $12,322 $75,001 a $110,000 dólares $20,398 mais de $110,000 dólares $37,370

Como você pode ver, há muitos estudantes que frequentam a Universidade da Pensilvânia pagando um preço muito mais barato do que o preço oficial. Por esta razão, nós sempre recomendamos que qualquer pessoa que esteja interessado em estudar na Universidade da Pensilvânia realize a sua candidatura - se a universidade realmente quiser você, eles vão fazer com que isso se torne uma realidade.

Mais importante ainda, mesmo que a Universidade da Pensilvânia não forneça ajuda financeira suficiente, você pode procurar por bolsas de estudo e empréstimos específicos para estudantes internacionais.

Dormitórios e Vida Social da Universidade da Pensilvânia

Se você já assistiu filmes norte-americanos, você sabe que as faculdades nos Estados Unidos possuem um caráter muito forte de experiência. Na verdade, os conselheiros universitários nos EUA andam dizendo aos seus alunos para ignorar os rankings e focar na cultura.

Os dormitórios e a vida social na Universidade da Pensilvânia é absolutamente fundamental para a sua decisão de tentar entrar nessa universidade - é impossível frisar a importância disso. Se você não considerar estes fatores ao escolher a Universidade da Pensilvânia ou outra universidade, há uma probabilidade muito alta de que você acabar ficando frustrado e querer sair.

Foi por isso que nós construímos o CampusReel - para permitir que qualquer estudante em qualquer parte do mundo compreenda profundamente as suas opções de universidade. Confira o vídeo abaixo para entender do conteúdo criado pelo CampusReel.

Exemplo dos Dormitórios na Universidade da Pensilvânia

Campus da Universidade da Pensilvânia

O campus da Universidade da Pensilvânia possui locais lindos e feios. Como vocês já sabem, a Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business está localizada em Philadelphia. A cidade de Cambridge desempenha um papel muito importante na experiência da Universidade da Pensilvânia.

CampusReel hospeda 17.000 vídeos, assim como o vídeo abaixo que te leva para um passeio através do campus da Universidade da Pensilvânia, Philadelphia, dormitórios, salas de aula, laboratórios e muito mais.

Exemplo do Campus da Universidade Universidade da Pensilvânia

O campus, dormitórios e a vida social são elementos muito difíceis de se capturar em dados e estatísticas. É por isso que Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business e outras universidades americanas se preocupam tanto com a redação de candidatura - suas notas e resultados de testes são importantes, mas Penn U of PA U-Penn U of P Pennsylvania UPenn Pennsylvania University University of Pennsylvania Wharton Wharton School of Business precisa se certificar de que você irá se misturar bem com a comunidade.

Portanto, CampusReel mostra esses elementos da Universidade da Pensilvânia e de outras 350 faculdades dos EUA para que você possa se certificar de que essa é a universidade certa para você. Você não precisa ir de avião até os EUA para encontrar a sua melhor opção de faculdade 😊

