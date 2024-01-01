Это лучшее руководство для ознакомления с Университет Блумсбурга в Пенсильванииским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Университет Блумсбурга в Пенсильвании, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Bloomsburg University of Pennsylvania ? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Bloomsburg University of Pennsylvania or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Университет Блумсбурга в Пенсильвании, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Университет Блумсбурга в Пенсильвании физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Университет Блумсбурга в Пенсильванииа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Университет Блумсбурга в Пенсильвании Bloomsburg University of Pennsylvania .

Где находится Университет Блумсбурга в Пенсильвании?

Университет Блумсбурга в Пенсильвании расположен в Bloomsburg, PA. Bloomsburg является неотъемлемой частью обучения в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Университет Блумсбурга в Пенсильванииа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие может вам не подойти.

Университет Блумсбурга в Пенсильвании в 2024 году насчитывает 8,892 студентов.

Каковы требования для поступления в Университет Блумсбурга в Пенсильвании?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Университет Блумсбурга в Пенсильвании. Чтобы поступить в Университет Блумсбурга в Пенсильвании, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Университет Блумсбурга в Пенсильвании?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Университет Блумсбурга в Пенсильвании, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Университет Блумсбурга в Пенсильвании а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Университет Блумсбурга в Пенсильвании чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Университет Блумсбурга в Пенсильвании?

Университет Блумсбурга в Пенсильвании требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Университет Блумсбурга в Пенсильвании, составляет 970 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

970 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Блумсбурга в Пенсильванииа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 440 540 490 Чтение 430 530 480 Total 870 1070 970

Как видно, диапазон оценок варьируется от 870 в 25 процентиле до 1070 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1070 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Университет Блумсбурга в Пенсильвании не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Университет Блумсбурга в Пенсильвании?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Университет Блумсбурга в Пенсильвании составляет 28.

Балл 28 очень близок к среднему результату SAT – 970. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Университет Блумсбурга в Пенсильвании не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Блумсбурга в Пенсильванииа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 17 - 17 Чтение 17 22 19 Общий 34 22 28

Общие требования к поступающим в Университет Блумсбурга в Пенсильвании

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Университет Блумсбурга в Пенсильвании. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Не обязательно Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Университет Блумсбурга в Пенсильвании. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Университет Блумсбурга в Пенсильвании и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Университет Блумсбурга в Пенсильванииский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Университет Блумсбурга в Пенсильвании

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Университет Блумсбурга в Пенсильвании. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Университет Блумсбурга в Пенсильванииа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Университет Блумсбурга в Пенсильвании:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Bloomsburg University of Pennsylvania е хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Bloomsburg University of Pennsylvania ской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Bloomsburg University of Pennsylvania е. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Университет Блумсбурга в Пенсильвании, потому что официальная стоимость составляет $20,144

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Университет Блумсбурга в Пенсильванииа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Университет Блумсбурга в Пенсильвании.

Стоимость обучения на бакалаврате $20,144 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Университет Блумсбурга в Пенсильвании.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $87 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $26,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $14,247 $30,001 a $48,000 $14,764 $48,001 a $75,000 $17,991 $75,001 a $110,000 $21,068 $110,000+ $21,646

Как видите, много студентов обучаются в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Bloomsburg University of Pennsylvania е, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Университет Блумсбурга в Пенсильвании не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Университет Блумсбурга в Пенсильванииа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Университет Блумсбурга в Пенсильванииского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие

Кампус Университет Блумсбурга в Пенсильванииа

В кампусе Университет Блумсбурга в Пенсильванииа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Университет Блумсбурга в Пенсильвании находится в Bloomsburg. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Университет Блумсбурга в Пенсильвании.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Университет Блумсбурга в Пенсильванииа, Bloomsburg, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Университет Блумсбурга в Пенсильванииа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Университет Блумсбурга в Пенсильвании и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Университет Блумсбурга в Пенсильваниие должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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