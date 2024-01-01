Это лучшее руководство для ознакомления с Университет Пейс - Нью-Йоркским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Университет Пейс - Нью-Йорк, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Университет Пейс - Нью-Йорке, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Pace University-New York (PU)? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Pace University-New York (PU) or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Университет Пейс - Нью-Йорк, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Университет Пейс - Нью-Йорк физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Университет Пейс - Нью-Йорка

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Университет Пейс - Нью-Йорк Pace University-New York (PU).

Где находится Университет Пейс - Нью-Йорк?

Университет Пейс - Нью-Йорк расположен в New York, NY. New York является неотъемлемой частью обучения в Университет Пейс - Нью-Йорке, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Университет Пейс - Нью-Йорка – если вам нравится только что-то одно, обучение в Университет Пейс - Нью-Йорке может вам не подойти.

Университет Пейс - Нью-Йорк в 2024 году насчитывает 8,371 студентов.

Каковы требования для поступления в Университет Пейс - Нью-Йорк?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Университет Пейс - Нью-Йорк. Чтобы поступить в Университет Пейс - Нью-Йорк, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Университет Пейс - Нью-Йорк?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Университет Пейс - Нью-Йорк, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Университет Пейс - Нью-Йорк а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Университет Пейс - Нью-Йорк чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Университет Пейс - Нью-Йорк?

Университет Пейс - Нью-Йорк требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Университет Пейс - Нью-Йорк, составляет 1050 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1050 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Пейс - Нью-Йорка набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 470 580 525 Чтение 470 580 525 Total 940 1160 1050

Как видно, диапазон оценок варьируется от 940 в 25 процентиле до 1160 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1160 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Университет Пейс - Нью-Йорк не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Университет Пейс - Нью-Йорк?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Университет Пейс - Нью-Йорк составляет 47.

Балл 47 очень близок к среднему результату SAT – 1050. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Университет Пейс - Нью-Йорк не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Пейс - Нью-Йорка набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 21 26 23 Чтение 21 26 23 Общий 42 52 47

Общие требования к поступающим в Университет Пейс - Нью-Йорк

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Университет Пейс - Нью-Йорк. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Университет Пейс - Нью-Йорк. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Университет Пейс - Нью-Йорк и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Университет Пейс - Нью-Йоркский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Университет Пейс - Нью-Йорк

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Университет Пейс - Нью-Йорк. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Университет Пейс - Нью-Йорка о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Университет Пейс - Нью-Йорк:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Pace University-New York (PU)е хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Pace University-New York (PU)ской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Университет Пейс - Нью-Йорке: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Pace University-New York (PU)е. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Университет Пейс - Нью-Йорк, потому что официальная стоимость составляет $41,333

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Университет Пейс - Нью-Йорка.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Университет Пейс - Нью-Йорк.

Стоимость обучения на бакалаврате $41,333 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $800 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Университет Пейс - Нью-Йорк.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $95 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $25,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $24,075 $30,001 a $48,000 $25,173 $48,001 a $75,000 $28,594 $75,001 a $110,000 $30,981 $110,000+ $33,479

Как видите, много студентов обучаются в Университет Пейс - Нью-Йорке по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Pace University-New York (PU)е, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Университет Пейс - Нью-Йорк не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Университет Пейс - Нью-Йорка и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Университет Пейс - Нью-Йорке чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Университет Пейс - Нью-Йоркского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Университет Пейс - Нью-Йорке

Кампус Университет Пейс - Нью-Йорка

В кампусе Университет Пейс - Нью-Йорка есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Университет Пейс - Нью-Йорк находится в New York. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Университет Пейс - Нью-Йорк.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Университет Пейс - Нью-Йорка, New York, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Университет Пейс - Нью-Йорка

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Университет Пейс - Нью-Йорк и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Университет Пейс - Нью-Йорке должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Университет Пейс - Нью-Йорка и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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