Это лучшее руководство для ознакомления с Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бичским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Cal State Long Beach? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Cal State Long Beach or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич Cal State Long Beach.

Где находится Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич?

Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич расположен в Long Beach, CA. Long Beach является неотъемлемой частью обучения в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича – если вам нравится только что-то одно, обучение в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче может вам не подойти.

Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич в 2024 году насчитывает 32,025 студентов.

Каковы требования для поступления в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. Чтобы поступить в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич?

Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, составляет 1045 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1045 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 470 590 530 Чтение 460 570 515 Total 930 1160 1045

Как видно, диапазон оценок варьируется от 930 в 25 процентиле до 1160 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1160 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич составляет 45.

Балл 45 очень близок к среднему результату SAT – 1045. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 19 26 22 Чтение 19 26 22 Общий 38 52 45

Общие требования к поступающим в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бичский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Cal State Long Beachе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Cal State Long Beachской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Cal State Long Beachе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, потому что официальная стоимость составляет $17,612

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич.

Стоимость обучения на бакалаврате $17,612 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,948 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $80 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $15,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $6,278 $30,001 a $48,000 $7,917 $48,001 a $75,000 $11,271 $75,001 a $110,000 $15,460 $110,000+ $17,590

Как видите, много студентов обучаются в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Cal State Long Beachе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бичского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче

Кампус Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича

В кампусе Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич находится в Long Beach. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича, Long Beach, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бича

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Калифорнийский государственный университет в Лонг-Биче должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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