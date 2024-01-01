Это лучшее руководство для ознакомления с Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Cal State Fullerton? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Cal State Fullerton or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне Cal State Fullerton.

Где находится Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне?

Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне расположен в Fullerton, CA. Fullerton является неотъемлемой частью обучения в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее может вам не подойти.

Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне в 2024 году насчитывает 33,009 студентов.

Каковы требования для поступления в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне. Чтобы поступить в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне?

Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне, составляет 1020 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1020 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 470 570 520 Чтение 450 550 500 Total 920 1120 1020

Как видно, диапазон оценок варьируется от 920 в 25 процентиле до 1120 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1120 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне составляет 42.

Балл 42 очень близок к среднему результату SAT – 1020. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 18 25 21 Чтение 18 24 21 Общий 36 49 42

Общие требования к поступающим в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Cal State Fullertonе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Cal State Fullertonской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Cal State Fullertonе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне, потому что официальная стоимость составляет $17,597

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне.

Стоимость обучения на бакалаврате $17,597 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,948 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $79 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $15,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $4,540 $30,001 a $48,000 $5,855 $48,001 a $75,000 $9,305 $75,001 a $110,000 $14,347 $110,000+ $16,622

Как видите, много студентов обучаются в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Cal State Fullertonе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее

Кампус Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа

В кампусе Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне находится в Fullerton. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне.

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Пример тура по кампусу Калифорнийский государственный университет в Фуллертонеа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Калифорнийский государственный университет в Фуллертонее должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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