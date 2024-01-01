Это лучшее руководство для ознакомления с Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесее, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Cal State LA? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Cal State LA or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

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Обзор Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе Cal State LA.

Где находится Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе?

Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе расположен в Los Angeles, CA. Los Angeles является неотъемлемой частью обучения в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесее, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесее может вам не подойти.

Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе в 2024 году насчитывает 23,424 студентов.

Каковы требования для поступления в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе. Чтобы поступить в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе?

Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, составляет 880 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

880 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 390 500 445 Чтение 390 480 435 Total 780 980 880

Как видно, диапазон оценок варьируется от 780 в 25 процентиле до 980 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 980 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе составляет 35.

Балл 35 очень близок к среднему результату SAT – 880. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 16 20 18 Чтение 14 20 17 Общий 30 40 35

Общие требования к поступающим в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Cal State LAе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Cal State LAской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесее: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Cal State LAе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, потому что официальная стоимость составляет $17,515

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе.

Стоимость обучения на бакалаврате $17,515 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,948 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $91 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $12,920

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $1,672 $30,001 a $48,000 $4,248 $48,001 a $75,000 $7,170 $75,001 a $110,000 $11,411 $110,000+ $12,951

Как видите, много студентов обучаются в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесее по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Cal State LAе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесее чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа

В кампусе Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе находится в Los Angeles. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа, Los Angeles, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесее должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесеа и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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