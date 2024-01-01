Это лучшее руководство для ознакомления с Орегонский государственный университетским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Орегонский государственный университет, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Орегонский государственный университете, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Oregon State University (OSU)? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Oregon State University (OSU) or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Орегонский государственный университет, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Орегонский государственный университет физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Орегонский государственный университета

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Орегонский государственный университет Oregon State University (OSU).

Где находится Орегонский государственный университет?

Орегонский государственный университет расположен в Corvallis, OR. Corvallis является неотъемлемой частью обучения в Орегонский государственный университете, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Орегонский государственный университета – если вам нравится только что-то одно, обучение в Орегонский государственный университете может вам не подойти.

Орегонский государственный университет в 2024 году насчитывает 23,656 студентов.

Каковы требования для поступления в Орегонский государственный университет?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Орегонский государственный университет. Чтобы поступить в Орегонский государственный университет, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Орегонский государственный университет?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Орегонский государственный университет, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Орегонский государственный университет а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Орегонский государственный университет чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Орегонский государственный университет?

Орегонский государственный университет требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Орегонский государственный университет, составляет 1115 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1115 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Орегонский государственный университета набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 500 620 560 Чтение 490 620 555 Total 990 1240 1115

Как видно, диапазон оценок варьируется от 990 в 25 процентиле до 1240 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1240 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Орегонский государственный университет не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Орегонский государственный университет?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Орегонский государственный университет составляет 49.

Балл 49 очень близок к среднему результату SAT – 1115. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Орегонский государственный университет не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Орегонский государственный университета набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 22 28 25 Чтение 21 28 24 Общий 43 56 49

Общие требования к поступающим в Орегонский государственный университет

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Орегонский государственный университет. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Орегонский государственный университет. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Орегонский государственный университет и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Орегонский государственный университетский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Орегонский государственный университет

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Орегонский государственный университет. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Орегонский государственный университета о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Орегонский государственный университет:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Oregon State University (OSU)е хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Oregon State University (OSU)ской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Орегонский государственный университете: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Oregon State University (OSU)е. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Орегонский государственный университет, потому что официальная стоимость составляет $28,767

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Орегонский государственный университета.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Орегонский государственный университет.

Стоимость обучения на бакалаврате $28,767 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Орегонский государственный университет.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $86 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $23,500

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $16,102 $30,001 a $48,000 $16,737 $48,001 a $75,000 $19,410 $75,001 a $110,000 $24,198 $110,000+ $24,593

Как видите, много студентов обучаются в Орегонский государственный университете по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Oregon State University (OSU)е, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Орегонский государственный университет не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Орегонский государственный университета и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Орегонский государственный университете чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Орегонский государственный университетского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Орегонский государственный университете

Кампус Орегонский государственный университета

В кампусе Орегонский государственный университета есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Орегонский государственный университет находится в Corvallis. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Орегонский государственный университет.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Орегонский государственный университета, Corvallis, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Орегонский государственный университета

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Орегонский государственный университет и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Орегонский государственный университете должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Орегонский государственный университета и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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