Это лучшее руководство для ознакомления с Швейцарский колледж Франклинаским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Швейцарский колледж Франклина, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Швейцарский колледж Франклинае, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Franklin College of Indiana? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Franklin College of Indiana or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Швейцарский колледж Франклина, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Швейцарский колледж Франклина физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Швейцарский колледж Франклинаа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Швейцарский колледж Франклина Franklin College of Indiana.

Где находится Швейцарский колледж Франклина?

Швейцарский колледж Франклина расположен в Franklin, IN. Franklin является неотъемлемой частью обучения в Швейцарский колледж Франклинае, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Швейцарский колледж Франклинаа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Швейцарский колледж Франклинае может вам не подойти.

Швейцарский колледж Франклина в 2024 году насчитывает 1,031 студентов.

Каковы требования для поступления в Швейцарский колледж Франклина?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Швейцарский колледж Франклина. Чтобы поступить в Швейцарский колледж Франклина, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Швейцарский колледж Франклина?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Швейцарский колледж Франклина, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Швейцарский колледж Франклина а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Швейцарский колледж Франклина чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Швейцарский колледж Франклина?

Швейцарский колледж Франклина требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Швейцарский колледж Франклина, составляет 965 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

965 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Швейцарский колледж Франклинаа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 430 550 490 Чтение 420 530 475 Total 850 1080 965

Как видно, диапазон оценок варьируется от 850 в 25 процентиле до 1080 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1080 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Швейцарский колледж Франклина не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Швейцарский колледж Франклина?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Швейцарский колледж Франклина составляет 43.

Балл 43 очень близок к среднему результату SAT – 965. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Швейцарский колледж Франклина не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Швейцарский колледж Франклинаа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 18 25 21 Чтение 18 26 22 Общий 36 51 43

Общие требования к поступающим в Швейцарский колледж Франклина

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Швейцарский колледж Франклина. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Не обязательно Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Швейцарский колледж Франклина. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Швейцарский колледж Франклина и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Швейцарский колледж Франклинаский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Швейцарский колледж Франклина

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Швейцарский колледж Франклина. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Швейцарский колледж Франклинаа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Швейцарский колледж Франклина:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Franklin College of Indianaе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Franklin College of Indianaской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Швейцарский колледж Франклинае: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Franklin College of Indianaе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Швейцарский колледж Франклина, потому что официальная стоимость составляет $29,025

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Швейцарский колледж Франклинаа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Швейцарский колледж Франклина.

Стоимость обучения на бакалаврате $29,025 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Швейцарский колледж Франклина.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $100 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $27,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $13,219 $30,001 a $48,000 $14,510 $48,001 a $75,000 $20,657 $75,001 a $110,000 $25,001 $110,000+ $26,557

Как видите, много студентов обучаются в Швейцарский колледж Франклинае по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Franklin College of Indianaе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Швейцарский колледж Франклина не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Швейцарский колледж Франклинаа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Швейцарский колледж Франклинае чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Швейцарский колледж Франклинаского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Швейцарский колледж Франклинае

Кампус Швейцарский колледж Франклинаа

В кампусе Швейцарский колледж Франклинаа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Швейцарский колледж Франклина находится в Franklin. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Швейцарский колледж Франклина.

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Пример тура по кампусу Швейцарский колледж Франклинаа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Швейцарский колледж Франклина и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Швейцарский колледж Франклинае должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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