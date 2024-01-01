Это лучшее руководство для ознакомления с Невадский университет в Лас-Вегасеским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Невадский университет в Лас-Вегасе, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Невадский университет в Лас-Вегасее, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at UNLV? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at UNLV or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Невадский университет в Лас-Вегасе, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Невадский университет в Лас-Вегасе физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Невадский университет в Лас-Вегасеа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Невадский университет в Лас-Вегасе UNLV.

Где находится Невадский университет в Лас-Вегасе?

Невадский университет в Лас-Вегасе расположен в Las Vegas, NV. Las Vegas является неотъемлемой частью обучения в Невадский университет в Лас-Вегасее, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Невадский университет в Лас-Вегасеа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Невадский университет в Лас-Вегасее может вам не подойти.

Невадский университет в Лас-Вегасе в 2024 году насчитывает 23,325 студентов.

Каковы требования для поступления в Невадский университет в Лас-Вегасе?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Невадский университет в Лас-Вегасе. Чтобы поступить в Невадский университет в Лас-Вегасе, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Невадский университет в Лас-Вегасе?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Невадский университет в Лас-Вегасе, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Невадский университет в Лас-Вегасе а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Невадский университет в Лас-Вегасе чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Невадский университет в Лас-Вегасе?

Невадский университет в Лас-Вегасе требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Невадский университет в Лас-Вегасе, составляет 1015 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1015 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Невадский университет в Лас-Вегасеа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 450 570 510 Чтение 450 560 505 Total 900 1130 1015

Как видно, диапазон оценок варьируется от 900 в 25 процентиле до 1130 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1130 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Невадский университет в Лас-Вегасе не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Невадский университет в Лас-Вегасе?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Невадский университет в Лас-Вегасе составляет 41.

Балл 41 очень близок к среднему результату SAT – 1015. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Невадский университет в Лас-Вегасе не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Невадский университет в Лас-Вегасеа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 17 24 20 Чтение 17 24 20 Общий 34 48 41

Общие требования к поступающим в Невадский университет в Лас-Вегасе

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Невадский университет в Лас-Вегасе. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Невадский университет в Лас-Вегасе. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Невадский университет в Лас-Вегасе и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Невадский университет в Лас-Вегасеский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Невадский университет в Лас-Вегасе

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Невадский университет в Лас-Вегасе. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Невадский университет в Лас-Вегасеа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Невадский университет в Лас-Вегасе:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В UNLVе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в UNLVской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Невадский университет в Лас-Вегасее: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в UNLVе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Невадский университет в Лас-Вегасе, потому что официальная стоимость составляет $20,853

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Невадский университет в Лас-Вегасеа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Невадский университет в Лас-Вегасе.

Стоимость обучения на бакалаврате $20,853 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,298 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Невадский университет в Лас-Вегасе.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $93 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $19,018

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $8,645 $30,001 a $48,000 $9,304 $48,001 a $75,000 $12,039 $75,001 a $110,000 $14,772 $110,000+ $15,025

Как видите, много студентов обучаются в Невадский университет в Лас-Вегасее по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в UNLVе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Невадский университет в Лас-Вегасе не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Невадский университет в Лас-Вегасеа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Невадский университет в Лас-Вегасее чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Невадский университет в Лас-Вегасеского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Невадский университет в Лас-Вегасеа

В кампусе Невадский университет в Лас-Вегасеа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Невадский университет в Лас-Вегасе находится в Las Vegas. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Невадский университет в Лас-Вегасе.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Невадский университет в Лас-Вегасеа, Las Vegas, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Невадский университет в Лас-Вегасеа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Невадский университет в Лас-Вегасе и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Невадский университет в Лас-Вегасее должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Невадский университет в Лас-Вегасеа и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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