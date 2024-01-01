2024 年赴美留學完整指南

我土生土長於美國，目前在紐約市工作。

我對美國有著深入的了解 – 深知其美與醜。我知道最好的（是的，甚至免費的）課程和騙局。

我編寫此指南旨在讓您以及考慮在美國學習的任何人獲得所有做出正確選擇的實用信息。

我見過太多關於外國學生抵達錯誤的機場，在錯誤的城市中學習以及報讀錯誤大學的恐怖故事。

為您自己，請在做出另一個決定之前，閱讀本指南。

然後，請確保瀏覽CampusReel中提供的15,000多個展示每所美國大學真實生活的虛擬之旅視頻，

美國留學概述

目前有近1,000,000名國際學生在美國學習！ 現在是在美國留學的好時機。

更重要的是，美國的大學和學院期望吸引更多的國際學生 - 大學視國際學生為他們所在社區的寶貴補充。

這對您來說是個好消息，因為這意味著大學更願意接受您的申請，並為國際學生提供獎學金或經濟援助。

然而，來自世界各地的學生都在爭奪這些名額。

為了增加您被美國頂尖大學錄取的機會，我們為數百所大學創建了招生和申請指南。選擇下面的任何學校以查看其指南（或稍後返回此處）。

了解有關大學的更多信息 美國舊金山藝術大學 艾格尼絲斯科特學院 阿爾瑪學院 美國大學 安默斯特學院 亞利桑那州立大學-鳳凰城 亞利桑那州立大學坦佩分校 奧本大學 貝克大學 鮑爾州立大學 巴納德學院 貝茨學院 貝裡學院 伯特利大學 白求恩-庫克曼大學 紐約州立大學賓漢姆頓分校 拜歐拉大學 賓夕法尼亞布盧姆斯堡大學 博伊西州立大學 波士頓學院 波士頓大學 鮑伊州立大學 鮑靈格林州立大學主校區 布蘭迪斯大學 布里奇沃特學院 布里奇沃特州立大學 楊百翰大學普羅沃分校 布朗大學 布萊恩特大學 布林莫爾學院 巴克內爾大學 加利福尼亞浸會大學 加利福尼亞路德大學 加利福尼亞理工州立大學-聖路易斯-奧比斯波分校 加利福尼亞州立大學-多明格斯山分校 加利福尼亞州州立大學富勒頓分校 加利福尼亞州州立大學-長灘分校 加利福尼亞州州立大學洛杉磯分校 卡爾頓學院 卡耐基梅隆大學 凱斯西儲大學 中央密歇根大學 查普曼大學 克萊蒙特· 麥肯納學院 克拉克亞特蘭大大學 克萊姆森大學 沿海卡羅來納大學 蔻伊學院 科爾比學院 高露潔大學 聖十字學院 威廉與瑪麗學院 科羅拉多州立大學柯林斯堡 芝加哥哥倫比亞學院 紐約市的哥倫比亞大學 康奈爾大學 紐約市立大學柏魯克分校學校概述 紐約市大學布魯克林學院 紐約市立大學亨特學院 紐約市雷曼學院 達特茅斯學院 戴維森學院 德保羅大學 迪堡大 德雷克大學 德魯大學 德雷塞爾大學 杜克大學 東康涅狄格州立大學 伊隆大學 愛默生學院 埃默里大學 費爾菲爾德大學 時裝技術學院 弗拉格勒學院-聖奧古斯丁 佛羅裡達大西洋大學 佛羅裡達國際大學 佛羅裡達州立大學 福特漢姆大學 瑞士富蘭克林大學 福賽大學 福爾曼大學 喬治梅森大學 喬治敦大學 喬治華盛頓大學 喬治亞理工學院-主校區 喬治亞南方大學 貢扎加大學 格登學院 大峽谷大學 吉爾福德學院 哈佛大學 高點大學 霍夫斯特拉大學 霍華德大學 伊利諾伊大學 印第安納大學-普渡大學-印第安納波利斯 愛荷華州立大學 傑克遜州立大學 詹姆斯·麥迪遜大學 約翰霍普金斯大學 堪薩斯州立大學 肯尼索州立大學 肯特肯特州立大學 凱尼恩學院 諾克斯學院 勞倫斯大學 李大學 理海大學 利伯緹大學 林菲爾德學院-麥克明維爾校區 洛約拉馬利蒙特大學 芝加哥洛約拉大學 馬里蘭洛約拉大學 洛約拉大學新奧爾良 賓夕法尼亞曼斯菲爾德大學 聖母學院 馬凱特大學 馬歇爾大學 瑪麗鮑德溫大學 瑪麗蒙特大學 麻省理工學院 麻省藥劑與健康科學大學 梅雷迪斯學院 邁阿密大學牛津分校 密西根州立大學 明德學院 中田納西州立大學 密西西比州立大學 蒙特克萊爾州立大學 莫爾豪斯學院 摩根州立大學 穆倫伯格學院 國立政治大學 內布拉斯加衛斯理大學 新澤西理工學院 紐約理工學院 紐約大學 北卡羅萊納州立大學 北卡羅來納州立大學羅利分校 北方中央學院 東北大學 北亞利桑那大學 西北大學 俄亥俄州立大學主校區 俄亥俄州大學主校區 俄克拉何馬浸會大學 俄克拉荷馬州立大學主校區 歐道明大學 俄勒岡州立大學 奧特本大學 佩斯大學-紐約分校 太平洋路德大學 潘恩學院 賓夕法尼亞州立大學 佩珀代因大學 波特蘭州立大學 普羅維登斯學院 U普渡大學主校區 昆尼皮亞克大學 倫道夫·梅肯學院 羅德學院 萊斯大學 羅切斯特理工學院 羅林斯學院 羅格斯大學-新不倫瑞克省 聖愛德華大學 聖路易斯大學 聖馬丁大學 桑福德大學 山姆休斯頓州立大學 聖地亞哥州立大學 聖克拉拉大學 薩拉·勞倫斯學院 斯克裡普斯學院 辛普森學院 斯基德莫爾學院 史密斯學院 東南路易斯安那大學 南伊利諾伊大學-愛德華茲維爾分校 南方衛理公會大學 春山學院 斯蒂芬奧斯汀州立大學 史蒂文斯理工學院 史蒂文森大學 紐約聖約翰大學 聖奧拉夫學院 斯通希爾學院 紐約州立大學石溪分校 薩福克大學 紐約州立大學奧爾巴尼分校 紐約州立大學杰納蘇分校 紐約州立大學杰納蘇分校 紐約州立大學波茨坦分校 斯沃斯莫爾學院 雪城大學 天普大學 田納西州立大學 德克薩斯州農工大學 德州基督教大學 德克薩斯南方大學 德克薩斯州立大學 德克薩斯理工大學 新澤西學院 聖羅斯學院 聖舒拉卡學院 伍斯特學院 新學院 阿拉巴馬大學 不列顛哥倫比亞大學 蒙大拿大學 坦帕大學 德克薩斯大學阿靈頓分校 德克薩斯大學奧斯汀分校 陶森大學 聖三一學院 塔夫茨大學 杜蘭大學 伯克利大學 紐約州立大學布法羅分校 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 亞利桑那大學 阿肯色大學-史密斯堡大學 加利福尼亞大學戴維斯分校 加利福尼亞大學爾灣分校 加利福尼亞大學洛杉磯分校 加利福尼亞大學河濱分校 加利福尼亞大學聖地亞哥分校 加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校 加利福尼亞大學聖克魯斯分校 中央佛羅裡達大學 芝加哥大學 辛辛那提大學主校區 科羅拉多大學博爾德分校 科羅拉多大學丹佛分校/安舒茲醫學校區 康涅狄格大學 戴頓大學 特拉華大學 丹佛大學 佛羅裡達大學 佐治亞大學 休士頓大學 伊利諾伊大學厄巴納 - 香檳分校 愛荷華大學 堪薩斯大學 U肯塔基大學 路易斯安那大學拉法葉分校 路易斯維爾大學 馬里蘭大學學院市分校 馬里蘭大學東岸分校 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 邁阿密大學 密西根大學安娜堡分校 明尼蘇達大學雙城分校 密西西比大學 密蘇里哥倫比亞大學 內華達大學拉斯維加斯分校 北卡羅來納大學教堂山分校 北卡羅來納大學夏洛特分校 北佛羅裡達大學 北德克薩斯大學 聖母大學 俄勒岡大學 賓夕法尼亞大學 匹茲堡大學 波特蘭大學 羅德島大學 羅切斯特大學 舊金山大學 斯克蘭頓大學 南卡羅來納大學哥倫比亞分校 南加大 南緬因州大學 南佛羅裡達大學主校區 聖安德魯斯大學 猶他大學 華盛頓大學西雅圖校區 西喬治亞大學 威斯康星大學密爾沃基分校 懷俄明大學 瓦爾多斯塔州立大學 范德堡大學 弗吉尼亞聯邦大學 弗吉尼亞理工大學 瓦格納學院 維克森林大學 沃特伯格學院 華盛頓學院 華盛頓州立大學 聖路易斯華盛頓大學 韋爾斯利學院 衛斯理大學 賓夕法尼亞西切斯特大學 西密歇根大學 西俄勒岡大學 西敏公學 威斯敏斯特學院 西弗吉尼亞大學 惠頓學院 惠靈耶穌會大學 威德納大學 威廉姆斯學院 沃佛德學院 伍德伯裡大學 耶魯大學

什麼是美國留學?

美國留學，即離開祖國，遠居他國並在外國大學或機構生活和學習.

您不僅會加深對英語（或當地語言）的理解，而且還將沉浸在獨特的文化、經驗和社區的親身體驗之中。

美國留學比以往更受歡迎。下表顯示了到美國留學人數最多的國家。

國家 學生人數 中國 328,547 印度 165,918 沙特阿拉伯 61,287 南韓 61,007 加拿大 26,973 越南 21,403 台灣 21,127 巴西 19,370 日本 19,060 墨西哥 16,773

美國最優秀的大學有哪幾間？

成千上萬的大學都為國際學生開設了相關課程。 您如何辨別最優秀的大學？

定義“最優秀”十分困難，但是這些是國際學生最受歡迎的11所大學：

大學名稱 外國留學生人數 紐約大學 13,178 南加州大學 12,334 哥倫比亞大學 11,510 亞利桑那州立大學 11,330 伊利諾伊大學 11,223 東北大學 10,559 普渡大學 10,230 加州大學 10,209 密西根州立大學 8,146 華盛頓大學 8,035 波士頓大學 7,860

順便說一句，請查看清單中第一所大學,紐約大學的視頻。CampusReel提供15,000個類似視頻-這些視頻是由在校學生製作的虛擬導覽。

在美國，請記住美國！

美國人口為3.372億，全國面积380萬平方公里，設有50個州。

您知道那意味着什么嗎？ 超出您或我的計算能力的更多城市、城鎮和街區。

每個地區具有完全不同的文化，每間大學亦是如此。

您可能會問自己一個問題...

美國最佳學習場所是哪裡？

您可以將美國劃分為四個主要區域：東北、西北、中東、東南、西南。

這些地區之所以重要，是因為總體上每個地區都有不同的氣候-地區間氣候差異很大。

東北：4季分明；大量海域， 可能既冷又悶熱

西北：氣候溫和。永遠不會很熱並且經常乾燥； 天氣會很冷

中東：龍捲風經常發生！ 內陸地區- 沒有海洋引發的降溫； 當地居民非常友好，但該地區為平原。大部分是平坦乾燥的地帶，北部有山脈。

東南：極熱和潮濕。這裡不會冷且從不下雪。如果您鄰近海邊，那麼您可以經常去海灘。

西南：極熱但不潮濕-非常乾燥，如同沙漠。

統計信息和事實只能使您了解某個地方或某所大學。因此，如果您真的很想在美國留學，則需要觀看CampusReel中的視頻。

為了保險起見，您可以選擇其他國際學生傾向於就讀的地點。最受歡迎的州是加利福尼亞州 (California）、紐約州（New York）、德克薩斯州（Texas）、馬薩諸塞州（Massachusetts）和伊利諾伊州（Illinois）。

就個人而言，我通常建議就讀位於紐約或舊金山等美國主要城市的學校。這些地區的學校可確保您鄰近機場，並可輕鬆前往美國其他地區，享受數以千計的餐廳，且永遠不會感到無聊！

僅供您參考，在美國留學最便宜的城市是布法羅（Buffalo）（紐約北部），但是該地區非常寒冷。

美國各地有成千上萬的大學提供美國留學課程，因此，如果您期望居住在某個特定的城市或地區，那麼附近肯定會有一所理想的大學。

最重要的是，如果您不喜歡高溫，那麼您就不必遭受極端炎熱的天氣；而如果討厭雪，您就可以避免極端寒冷的氣候。但是，我敢肯定成本也是一個因素，所以讓我們繼續下一個問題。

在美國留學需要多少錢？

如果您沒有足夠的學習費用，那麼在美國學習可能會非常昂貴。儘管這很不公平，但如果您的家庭能夠負擔標準學費，這將有益與您。

但是，不要官方學費嚇倒。

現在有可以減免學費的方法，在許多情況下，甚至可以免費出國學習。

在美國，一所大學的平均費用為，公立學校is $20,770，私立學校$46,950。公立學校是指該機構由納稅人資金資助，而私立學校是由助學金、捐贈和學費資助。

重要信息：僅因私立大學學費昂貴並不意味著它們可提供優質的教學質量。世界上一些最負盛名和最美麗的大學均為美國公立大學。

有以下三種方法可以減免美國留學的費用：貸款、經濟援助和獎學金。

美國留學貸款： 部分銀行為美國的國際學生提供貸款。但是，並非所有銀行都提供此類貸款。這些銀行通常會要求您提供持有美國公民或非公民永久居民身份的共同簽名人- 他們這樣做是為了降低您拖欠還款的風險。

貸款可用於與教育有關的任何事情，包括學費、書本、用品、交通和其他相關費用🎉

國際學生經濟資助： 富裕的大學可能會為傑出的國際申請者提供經濟援助。經濟援助意味著他們將幫助您支付學費。但是，這因大學而異。您可以在此處選擇一所大學，以了解有關其經濟援助的更多信息：

了解有關大學的更多信息 美國舊金山藝術大學 艾格尼絲斯科特學院 阿爾瑪學院 美國大學 安默斯特學院 亞利桑那州立大學-鳳凰城 亞利桑那州立大學坦佩分校 奧本大學 貝克大學 鮑爾州立大學 巴納德學院 貝茨學院 貝裡學院 伯特利大學 白求恩-庫克曼大學 紐約州立大學賓漢姆頓分校 拜歐拉大學 賓夕法尼亞布盧姆斯堡大學 博伊西州立大學 波士頓學院 波士頓大學 鮑伊州立大學 鮑靈格林州立大學主校區 布蘭迪斯大學 布里奇沃特學院 布里奇沃特州立大學 楊百翰大學普羅沃分校 布朗大學 布萊恩特大學 布林莫爾學院 巴克內爾大學 加利福尼亞浸會大學 加利福尼亞路德大學 加利福尼亞理工州立大學-聖路易斯-奧比斯波分校 加利福尼亞州立大學-多明格斯山分校 加利福尼亞州州立大學富勒頓分校 加利福尼亞州州立大學-長灘分校 加利福尼亞州州立大學洛杉磯分校 卡爾頓學院 卡耐基梅隆大學 凱斯西儲大學 中央密歇根大學 查普曼大學 克萊蒙特· 麥肯納學院 克拉克亞特蘭大大學 克萊姆森大學 沿海卡羅來納大學 蔻伊學院 科爾比學院 高露潔大學 聖十字學院 威廉與瑪麗學院 科羅拉多州立大學柯林斯堡 芝加哥哥倫比亞學院 紐約市的哥倫比亞大學 康奈爾大學 紐約市立大學柏魯克分校學校概述 紐約市大學布魯克林學院 紐約市立大學亨特學院 紐約市雷曼學院 達特茅斯學院 戴維森學院 德保羅大學 迪堡大 德雷克大學 德魯大學 德雷塞爾大學 杜克大學 東康涅狄格州立大學 伊隆大學 愛默生學院 埃默里大學 費爾菲爾德大學 時裝技術學院 弗拉格勒學院-聖奧古斯丁 佛羅裡達大西洋大學 佛羅裡達國際大學 佛羅裡達州立大學 福特漢姆大學 瑞士富蘭克林大學 福賽大學 福爾曼大學 喬治梅森大學 喬治敦大學 喬治華盛頓大學 喬治亞理工學院-主校區 喬治亞南方大學 貢扎加大學 格登學院 大峽谷大學 吉爾福德學院 哈佛大學 高點大學 霍夫斯特拉大學 霍華德大學 伊利諾伊大學 印第安納大學-普渡大學-印第安納波利斯 愛荷華州立大學 傑克遜州立大學 詹姆斯·麥迪遜大學 約翰霍普金斯大學 堪薩斯州立大學 肯尼索州立大學 肯特肯特州立大學 凱尼恩學院 諾克斯學院 勞倫斯大學 李大學 理海大學 利伯緹大學 林菲爾德學院-麥克明維爾校區 洛約拉馬利蒙特大學 芝加哥洛約拉大學 馬里蘭洛約拉大學 洛約拉大學新奧爾良 賓夕法尼亞曼斯菲爾德大學 聖母學院 馬凱特大學 馬歇爾大學 瑪麗鮑德溫大學 瑪麗蒙特大學 麻省理工學院 麻省藥劑與健康科學大學 梅雷迪斯學院 邁阿密大學牛津分校 密西根州立大學 明德學院 中田納西州立大學 密西西比州立大學 蒙特克萊爾州立大學 莫爾豪斯學院 摩根州立大學 穆倫伯格學院 國立政治大學 內布拉斯加衛斯理大學 新澤西理工學院 紐約理工學院 紐約大學 北卡羅萊納州立大學 北卡羅來納州立大學羅利分校 北方中央學院 東北大學 北亞利桑那大學 西北大學 俄亥俄州立大學主校區 俄亥俄州大學主校區 俄克拉何馬浸會大學 俄克拉荷馬州立大學主校區 歐道明大學 俄勒岡州立大學 奧特本大學 佩斯大學-紐約分校 太平洋路德大學 潘恩學院 賓夕法尼亞州立大學 佩珀代因大學 波特蘭州立大學 普羅維登斯學院 U普渡大學主校區 昆尼皮亞克大學 倫道夫·梅肯學院 羅德學院 萊斯大學 羅切斯特理工學院 羅林斯學院 羅格斯大學-新不倫瑞克省 聖愛德華大學 聖路易斯大學 聖馬丁大學 桑福德大學 山姆休斯頓州立大學 聖地亞哥州立大學 聖克拉拉大學 薩拉·勞倫斯學院 斯克裡普斯學院 辛普森學院 斯基德莫爾學院 史密斯學院 東南路易斯安那大學 南伊利諾伊大學-愛德華茲維爾分校 南方衛理公會大學 春山學院 斯蒂芬奧斯汀州立大學 史蒂文斯理工學院 史蒂文森大學 紐約聖約翰大學 聖奧拉夫學院 斯通希爾學院 紐約州立大學石溪分校 薩福克大學 紐約州立大學奧爾巴尼分校 紐約州立大學杰納蘇分校 紐約州立大學杰納蘇分校 紐約州立大學波茨坦分校 斯沃斯莫爾學院 雪城大學 天普大學 田納西州立大學 德克薩斯州農工大學 德州基督教大學 德克薩斯南方大學 德克薩斯州立大學 德克薩斯理工大學 新澤西學院 聖羅斯學院 聖舒拉卡學院 伍斯特學院 新學院 阿拉巴馬大學 不列顛哥倫比亞大學 蒙大拿大學 坦帕大學 德克薩斯大學阿靈頓分校 德克薩斯大學奧斯汀分校 陶森大學 聖三一學院 塔夫茨大學 杜蘭大學 伯克利大學 紐約州立大學布法羅分校 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 亞利桑那大學 阿肯色大學-史密斯堡大學 加利福尼亞大學戴維斯分校 加利福尼亞大學爾灣分校 加利福尼亞大學洛杉磯分校 加利福尼亞大學河濱分校 加利福尼亞大學聖地亞哥分校 加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校 加利福尼亞大學聖克魯斯分校 中央佛羅裡達大學 芝加哥大學 辛辛那提大學主校區 科羅拉多大學博爾德分校 科羅拉多大學丹佛分校/安舒茲醫學校區 康涅狄格大學 戴頓大學 特拉華大學 丹佛大學 佛羅裡達大學 佐治亞大學 休士頓大學 伊利諾伊大學厄巴納 - 香檳分校 愛荷華大學 堪薩斯大學 U肯塔基大學 路易斯安那大學拉法葉分校 路易斯維爾大學 馬里蘭大學學院市分校 馬里蘭大學東岸分校 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 邁阿密大學 密西根大學安娜堡分校 明尼蘇達大學雙城分校 密西西比大學 密蘇里哥倫比亞大學 內華達大學拉斯維加斯分校 北卡羅來納大學教堂山分校 北卡羅來納大學夏洛特分校 北佛羅裡達大學 北德克薩斯大學 聖母大學 俄勒岡大學 賓夕法尼亞大學 匹茲堡大學 波特蘭大學 羅德島大學 羅切斯特大學 舊金山大學 斯克蘭頓大學 南卡羅來納大學哥倫比亞分校 南加大 南緬因州大學 南佛羅裡達大學主校區 聖安德魯斯大學 猶他大學 華盛頓大學西雅圖校區 西喬治亞大學 威斯康星大學密爾沃基分校 懷俄明大學 瓦爾多斯塔州立大學 范德堡大學 弗吉尼亞聯邦大學 弗吉尼亞理工大學 瓦格納學院 維克森林大學 沃特伯格學院 華盛頓學院 華盛頓州立大學 聖路易斯華盛頓大學 韋爾斯利學院 衛斯理大學 賓夕法尼亞西切斯特大學 西密歇根大學 西俄勒岡大學 西敏公學 威斯敏斯特學院 西弗吉尼亞大學 惠頓學院 惠靈耶穌會大學 威德納大學 威廉姆斯學院 沃佛德學院 伍德伯裡大學 耶魯大學

獎學金： 這是在美國學習的最重要且常被忽視的方面之 一 專門為國際學生提供的數十億美元（是的，數十億美元）的獎學金。 在這裡閱讀更多信息。

*學生不需要償還獎學金。

每所美國大學收取不同的學費。若要完整了解每所學校的費用，請從下拉列表中選擇一所大學。

在美國學習感覺如何？

統計和數據不會告訴您大學的實際情況。每所大學都有其獨特的體驗……

例如，正如您在下方視頻所見，密歇根大學的學生著迷於其橄欖球隊。

達特茅斯學院是世界上最美麗的學院之一，如下方視頻所見...

同樣，希臘生活對於美國學習非常重要。 觀看下方視頻，並了解希臘生活。

這就是觀看CampusReel視頻如此重要的原因。 此外，我們還有400多個介紹學生如何順利收到大學錄取的視頻。

觀看更多CampusReel視頻→

您如何在美國享受免費學習？

所以，現在您知道自己想美國學習...當然可以！ 這是一次永生難忘的體驗。

您有兩種選擇：要么您的家庭有能力支付學費，要么您需要經濟支持。

對於可支付學費的家庭： 您將有更多可供您選擇的大學-大學更喜歡全額學費學生。我們還為這些家庭提供大學諮詢，因此請單擊此處並與我安排電話咨詢。

如果您想享受免學費： 那麼您將需要尋找為國際學生提供最多經濟援助的特定大學。使用上方菜單查詢每所學校的費用。

此外 您應該申請盡可能多的獎學金。現有成千上萬的學生獲得數十億美元的獎學金。您可以在此處獲得有關獎學金的更多信息。

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