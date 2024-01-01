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2024 年赴美留學完整指南
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2024 年赴美留學完整指南
我土生土長於美國，目前在紐約市工作。
我對美國有著深入的了解 – 深知其美與醜。我知道最好的（是的，甚至免費的）課程和騙局。
我編寫此指南旨在讓您以及考慮在美國學習的任何人獲得所有做出正確選擇的實用信息。
我見過太多關於外國學生抵達錯誤的機場，在錯誤的城市中學習以及報讀錯誤大學的恐怖故事。
為您自己，請在做出另一個決定之前，閱讀本指南。
然後，請確保瀏覽CampusReel中提供的15,000多個展示每所美國大學真實生活的虛擬之旅視頻，
美國留學概述
目前有近1,000,000名國際學生在美國學習！
現在是在美國留學的好時機。
更重要的是，美國的大學和學院期望吸引更多的國際學生 - 大學視國際學生為他們所在社區的寶貴補充。
這對您來說是個好消息，因為這意味著大學更願意接受您的申請，並為國際學生提供獎學金或經濟援助。
然而，來自世界各地的學生都在爭奪這些名額。
為了增加您被美國頂尖大學錄取的機會，我們為數百所大學創建了招生和申請指南。選擇下面的任何學校以查看其指南（或稍後返回此處）。
什麼是美國留學?
美國留學，即離開祖國，遠居他國並在外國大學或機構生活和學習.
您不僅會加深對英語（或當地語言）的理解，而且還將沉浸在獨特的文化、經驗和社區的親身體驗之中。
美國留學比以往更受歡迎。下表顯示了到美國留學人數最多的國家。
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國家
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學生人數
|中國
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328,547
|印度
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165,918
|沙特阿拉伯
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61,287
|南韓
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61,007
|加拿大
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26,973
|越南
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21,403
|台灣
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21,127
|巴西
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19,370
|日本
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19,060
|墨西哥
|
16,773
美國最優秀的大學有哪幾間？
成千上萬的大學都為國際學生開設了相關課程。 您如何辨別最優秀的大學？
定義“最優秀”十分困難，但是這些是國際學生最受歡迎的11所大學：
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大學名稱
|
外國留學生人數
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紐約大學
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13,178
|
南加州大學
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12,334
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哥倫比亞大學
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11,510
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亞利桑那州立大學
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11,330
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伊利諾伊大學
|
11,223
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東北大學
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10,559
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普渡大學
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10,230
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加州大學
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10,209
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密西根州立大學
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8,146
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華盛頓大學
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8,035
|
波士頓大學
|
7,860
順便說一句，請查看清單中第一所大學,紐約大學的視頻。CampusReel提供15,000個類似視頻-這些視頻是由在校學生製作的虛擬導覽。
在美國，請記住美國！
美國人口為3.372億，全國面积380萬平方公里，設有50個州。
您知道那意味着什么嗎？ 超出您或我的計算能力的更多城市、城鎮和街區。
每個地區具有完全不同的文化，每間大學亦是如此。
您可能會問自己一個問題...
美國最佳學習場所是哪裡？
您可以將美國劃分為四個主要區域：東北、西北、中東、東南、西南。
這些地區之所以重要，是因為總體上每個地區都有不同的氣候-地區間氣候差異很大。
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東北：4季分明；大量海域， 可能既冷又悶熱
-
西北：氣候溫和。永遠不會很熱並且經常乾燥； 天氣會很冷
-
中東：龍捲風經常發生！ 內陸地區- 沒有海洋引發的降溫； 當地居民非常友好，但該地區為平原。大部分是平坦乾燥的地帶，北部有山脈。
-
東南：極熱和潮濕。這裡不會冷且從不下雪。如果您鄰近海邊，那麼您可以經常去海灘。
-
西南：極熱但不潮濕-非常乾燥，如同沙漠。
統計信息和事實只能使您了解某個地方或某所大學。因此，如果您真的很想在美國留學，則需要觀看CampusReel中的視頻。
為了保險起見，您可以選擇其他國際學生傾向於就讀的地點。最受歡迎的州是加利福尼亞州
(California）、紐約州（New York）、德克薩斯州（Texas）、馬薩諸塞州（Massachusetts）和伊利諾伊州（Illinois）。
就個人而言，我通常建議就讀位於紐約或舊金山等美國主要城市的學校。這些地區的學校可確保您鄰近機場，並可輕鬆前往美國其他地區，享受數以千計的餐廳，且永遠不會感到無聊！
僅供您參考，在美國留學最便宜的城市是布法羅（Buffalo）（紐約北部），但是該地區非常寒冷。
美國各地有成千上萬的大學提供美國留學課程，因此，如果您期望居住在某個特定的城市或地區，那麼附近肯定會有一所理想的大學。
最重要的是，如果您不喜歡高溫，那麼您就不必遭受極端炎熱的天氣；而如果討厭雪，您就可以避免極端寒冷的氣候。但是，我敢肯定成本也是一個因素，所以讓我們繼續下一個問題。
在美國留學需要多少錢？
如果您沒有足夠的學習費用，那麼在美國學習可能會非常昂貴。儘管這很不公平，但如果您的家庭能夠負擔標準學費，這將有益與您。
但是，不要官方學費嚇倒。
現在有可以減免學費的方法，在許多情況下，甚至可以免費出國學習。
在美國，一所大學的平均費用為，公立學校is $20,770，私立學校$46,950。公立學校是指該機構由納稅人資金資助，而私立學校是由助學金、捐贈和學費資助。
重要信息：僅因私立大學學費昂貴並不意味著它們可提供優質的教學質量。世界上一些最負盛名和最美麗的大學均為美國公立大學。
有以下三種方法可以減免美國留學的費用：貸款、經濟援助和獎學金。
美國留學貸款：
部分銀行為美國的國際學生提供貸款。但是，並非所有銀行都提供此類貸款。這些銀行通常會要求您提供持有美國公民或非公民永久居民身份的共同簽名人- 他們這樣做是為了降低您拖欠還款的風險。
貸款可用於與教育有關的任何事情，包括學費、書本、用品、交通和其他相關費用🎉
國際學生經濟資助：
富裕的大學可能會為傑出的國際申請者提供經濟援助。經濟援助意味著他們將幫助您支付學費。但是，這因大學而異。您可以在此處選擇一所大學，以了解有關其經濟援助的更多信息：
獎學金：
這是在美國學習的最重要且常被忽視的方面之
一 專門為國際學生提供的數十億美元（是的，數十億美元）的獎學金。
在這裡閱讀更多信息。
*學生不需要償還獎學金。
每所美國大學收取不同的學費。若要完整了解每所學校的費用，請從下拉列表中選擇一所大學。
在美國學習感覺如何？
統計和數據不會告訴您大學的實際情況。每所大學都有其獨特的體驗……
例如，正如您在下方視頻所見，密歇根大學的學生著迷於其橄欖球隊。
達特茅斯學院是世界上最美麗的學院之一，如下方視頻所見...
同樣，希臘生活對於美國學習非常重要。 觀看下方視頻，並了解希臘生活。
這就是觀看CampusReel視頻如此重要的原因。 此外，我們還有400多個介紹學生如何順利收到大學錄取的視頻。
觀看更多CampusReel視頻→
您如何在美國享受免費學習？
所以，現在您知道自己想美國學習...當然可以！ 這是一次永生難忘的體驗。
您有兩種選擇：要么您的家庭有能力支付學費，要么您需要經濟支持。
對於可支付學費的家庭：
您將有更多可供您選擇的大學-大學更喜歡全額學費學生。我們還為這些家庭提供大學諮詢，因此請單擊此處並與我安排電話咨詢。
如果您想享受免學費：
那麼您將需要尋找為國際學生提供最多經濟援助的特定大學。使用上方菜單查詢每所學校的費用。
此外
您應該申請盡可能多的獎學金。現有成千上萬的學生獲得數十億美元的獎學金。您可以在此處獲得有關獎學金的更多信息。