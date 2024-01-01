Руководство для иностранцев по обучению в США 2024: лучшие университеты, стоимость, виртуальные туры и другое | CampusReel

Полное руководство по обучению в США в 2024 году.

Я родился в США, вырос здесь и в настоящее время работаю в Нью-Йорке.

Я знаю Соединенные Штаты как свои пять пальцев. Знаю обо всех достоинствах и недостатках. Обо всех программах обучения (даже бесплатных), а также о мошеннических схемах.

Я решил написать это руководство, чтобы все, кто желает учиться в США, располагали всей необходимой информацией, которая позволит сделать правильный выбор.

Я слышал слишком много историй о том, как иностранные студенты приземлялись не в том аэропорту, приезжали в другой город и подавали документы в неправильный университет.

Сделайте себе одолжение и, прежде чем принять решение, прочитайте это руководство до конца.

Затем сделайте себе еще одно одолжение и посмотрите более 15 000 виртуальных туров на CampusReel, показывающих жизнь в каждом из университетов США.

Обзор обучения в США для иностранцев

В США обучается около 1 000 000 иностранных студентов!

В настоящее время перед иностранцами открываются отличные возможности для учебы в Соединенных Штатах.

Что еще более важно – американские колледжи и университеты на самом деле предпочитают видеть больше иностранных студентов. Они считают, что иностранные студенты привносят дополнительную ценность в их сообщества.

Это отличная новость, потому что это означает, что колледжи более охотно принимают заявки от иностранных абитуриентов и предоставляют стипендии или финансовую помощь иностранцам.

Но за эти места соревнуются студенты со всего мира.

Чтобы повысить ваши шансы попасть в лучшие университеты США, мы создали руководство по поступлению и подаче заявок в сотни различных колледжей. Чтобы перейти к руководству, выберите интересующий вас колледж из списка ниже (или вернитесь к этому позже).

Узнать больше об университете Академия художественного университета Колледж Агнес Скотт Колледж Альма Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Университет штата Аризона в Темпе Обернский университет Университет Бейкер Государственный университет Болл Колледж Барнард Колледж Бейтс Колледж Берри Университет Бетель Университет Бетьюна-Кукмана Университет в Бингемтон Университет Биола Университет Блумсбурга в Пенсильвании Государственный университет в Бойсе Бостонский колледж Бостонский университет Государственный университет Боуи Государственный университет Боулинг Грин - Главный кампус Брандейский университет Колледж Бриджуотер Государственный университет Бриджуотер Университет Бригама Янга Университет Брауна Университет Брайант Колледж Брин-Мор Бакнеллский университет Калифорнийский баптистский университет Калифорнийский лютеранский университет Калифорнийский политехнический государственный университет в Сан-Луис-Обиспо Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе Колледж Карлтон Университет Карнеги - Меллона Университет Кейс Вестерн Резерв Центральный мичиганский университет Чепменский университет Колледж Мак-Кенна в Клермонте Университет Кларк в Атланте Университет Клемсона Университет Прибрежной Каролины Колледж Ко Колледж Колби Колгейтский университет Колледж Святого Креста Колледж Вильгельма и Марии Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз Колумбийский колледж Чикаго колумбийский университет Корнеллский университет Колледж Барух в Нью-Йорке Колледж Бруклин в Нью-Йорке Колледж Хантер в Нью-Йорке Колледж Леман в Нью-Йорке Дартмутский колледж Дэвидсонский колледж Университет ДеПоля Университет ДеПо Университет Дрейк Университет Дрю Дрексельский университет Университет Дьюка Государственный университет Восточного Коннектикута Элонский университет Колледж Эмерсон Университет Эмори Фэрфилдский университет Институт моды и технологий Колледж Флаглер в Сент-Огастине Флоридский Атлантический университет Флоридский международный университет Университет штата Флорида Фордхемский университет Швейцарский колледж Франклина Университет Фулл Сейл Университет Фурман Университет Джорджа Мейсона Джорджтаунский университет Университет Джорджа Вашингтона Технологический институт Джорджии - Главный кампус Университет Южной Джорджии Университет Гонзага Колледж Гордон Университет Гранд-Каньон Колледж Гилфорд гарвард Университет в Хай-Пойнте Университет Хофстра Говардский университет Колледж Иллинойс Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис Государственный университет Айова Государственный университет Джексон Университет Джеймса Мэдисона Университет Джонса Хопкинса Государственный университет Канзаса Государственный университет Кеннесо Кентский государственный университет в Кенте Колледж Кеньон Колледж Нокс Университет Лоуренса Университет Ли Лехайский университет Университет Либерти Колледж Линфилд - кампус в МакМиннвилле Университет Лойолы Мэримаунт Университет Лойолы в Чикаго Университет Лойолы в Мэриленде Университет Лойолы в Новом Орлеане Университет Мэнсфилда в Пенсильвании Колледж Марист Университет Маркетт Университет Маршалла Университет Мэри Болдуин Университет Мэримаунт Массачусетский технологический институт Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук Колледж Мередит Университет Майами - Оксфорд Мичиганский государственный университет Миддлберийский колледж Государственный университет Мидл Теннесси Миссисипский государственный университет Государственный университет Монтклер Колледж Морхауз Морганский государственный университет Колледж Муленберг Национальный университет Чэнчи Университет Небраска Уэслиан Технологический институт Нью-Джерси Нью-Йоркский технологический институт Нью-Йоркский университет Университет Северной Каролины Университет Северной Каролины в Роли Колледж Норт Сентрал Северо-восточный университет Университет Северной Аризоны Северо-западный университет университет штата огайо Университет Огайо - Главный кампус Баптистский университет Оклахомы Государственный университет Оклахомы Олд Доминион Университет Орегонский государственный университет Университет Оттербейн Университет Пейс - Нью-Йорк Тихоокеанский лютеранский университет Колледж Пейн Университет штата Пенсильвания Университет Пеппердайна Портлендский государственный университет Колледж Провиденс Университет Пердью - Главный кампус Квиннипэкский университет Колледж Рандольф-Макона Колледж Роудс Университет Райса Рочестерский технологический институт Колледж Роллинс Рутгерский университет - Нью-Брунсвик Университет Святого Эдварда Сент-Луисский университет Университет Святого Мартина Сэмфордский университет Государственный университет Сэма Хьюстона Государственный университет в Сан-Диего Университет Санта-Клары Колледж Сары Лоренс Колледж Скриппс Колледж Симпсон Колледж Скидмор Колледж Смит Юго-восточный Луизианский университет Университет Южного Иллинойса в Эдвардсвилле Южный методистский университет Колледж Спринг Хилл Государственный университет им. Стивена Ф. Остина Технологический институт Стивенс Университет Стивенсона Университет Сент-Джонс Колледж Св. Олафа Колледж Стонхилл Университет Стоуни-Брук Университет Саффолка Университет в Олбани Колледж в Джинезео Колледж в Освего Колледж в Потсдаме Колледж Свартмор Сиракузский университет Темпльский университет Государственный университет Теннесси Техасский университет в Колледж-Стейшене Техасский христианский университет Техасский южный университет Техасский государственный университет Техасский технологический университет Колледж Нью-Джерси Колледж Сент-Роуз Колледж Св. Схоластика Колледж Вустер Новая школа Алабамский университет Университет Британской Колумбии Университет Монтаны Университет Тампы Техасский университет в Арлингтоне Техасский университет в Остине Университет Тоусона Колледж Тринити Университет Тафтса Тулейнский университет Калифорнийский университет в Беркли Университет в Буффало Университет Алабамы в Хантсвилле Аризонский университет Университет Арканзаса в Форт-Смит Калифорнийский университет в Дейвисе Калифорнийский университет в Ирвайне Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Калифорнийский университет в Риверсайде Калифорнийский университет в Сан-Диего Калифорнийский университет в Санта-Барбаре Калифорнийский университет в Санта-Крузе Университет Центральной Флориды чикагский университет Университет Цинциннати Университет Колорадо в Боулдере Университет Колорадо в Денвере/Медицинский кампус Аншутце Коннектикутский университет Дейтонский университет Делавэрский университет Денверский университет Флоридский университет Университет Джорджии Хьюстонский университет Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне Айовский университет Канзасский университет Кентуккийский университет Университет Луизианы в Лафайете Луисвиллский университет мэрилендский университет Университет восточного побережья Мэриленда Университет Массачусетса в Амхерсте Университет Массачусетса в Лоуэлле Университет Майами университет Мичигана Миннесотский университет Миссисипский университет Миссурийский университет - Колумбия Невадский университет в Лас-Вегасе Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле Университет Северной Каролины в Шарлотте Университет Северной Флориды Университет Северного Техаса Университет Нотр-Дам Орегонский университет Пенсильванский университет Питтсбургский университет Портлендский университет Род-Айлендский университет Рочестерский университет Университет Сан-Франциско Скрантонский университет Университет Южной Каролины - Колумбия Университет Южной Калифорнии Университет южного Мэна Университет Южной Флориды - Главный кампус Университет Сент-Эндрю Университет Юты Вашингтонский университет - Кампус в Сиэтле Университет Западной Джорджии Университет Висконсин-Милуоки Вайомингский университет Государственный университет в Валдосте Университет Вандербильда Университет Содружества Виргинии Политехнический университет Виргинии Колледж Вагнера Университет Уэйк Форест Колледж Уортберг Вашингтонский колледж Университет штата Вашингтон Университет Вашингтона в Сент-Луисе Колледж Уэллсли Уэслианский университет Западный Честерский Университет Пенсильвании Университет Западного Мичигана Университет Западного Орегона Вестминстерский колледж Колледж Вестминстер Университет Западной Вирджинии Колледж Уитона Университет Уилинга Университет Уиденер Колледж Уильямса Колледж Уоффорд Университет Вудбери Йельский университет

Что такое обучение за границей?

Во время обучения за границей вы покидаете родной дом на длительный период времени, чтобы жить в другой стране и учиться в иностранном учебном заведении.

Вы не только имеете возможность улучшить свой английский язык (или другой местный язык), но также можете погрузиться в культуру, быт и сообщество, что невозможно сделать, при физическом отсутствии.

В настоящее время обучение за границей приобрело большую популярность. В таблице ниже показаны страны, которые отправляют студентов на обучение в Соединенные Штаты чаще всего.

Страна Количество студентов Китай 328,547 Индия 165,918 Саудовская Аравия 61,287 Южная Корея 61,007 Канада 26,973 Вьетнам 21,403 Тайвань 21,127 Бразилия 19,370 Япония 19,060 Мексика 16,773

В каких американских университетах учиться лучше всего?

Тысячи университетов предлагают программы для иностранных студентов. Но как знать, какой колледж ваш?

Трудно определить «лучший колледж», но вот список из 11 самых популярных университетов для иностранных студентов:

Кстати, посмотрите видео NYU о первом университете в списке. На CampusReel выложено 15 000 видеороликов, подобных этому. Это виртуальные туры, которые студенты колледжа сняли сами.

Не забывайте, что Америка огромна!

Население США составляет 327,2 миллиона человек, а площадь страны – 3,8 миллиона квадратных километров в 50 различных штатах.

Это значит, что городов, поселков и жилых районов больше, чем мы могли бы перечесть.

Каждое место, как и каждое учебное заведение кардинально отличаются своей культурой.

Вы, наверное, задаетесь популярным вопросом...

Какой американский университет лучший?

США обычно делят на пять основных регионов: северо-восточный, северо-западный, средне-восточный, юго-восточный и юго-западный.

Причина, по которой разделение на регионы важно, заключается в том, что каждый из них имеет свой собственный климат. Вот простой способ понять климат каждого региона:

Северо-восточный: 4 разных сезона; рядом океан; бывает как холодно, так и жарко.

Северо-западный: климат мягкий; очень жарко не бывает никогда, но часто сухо; бывает очень холодно.

Средне-восточный: часто случаются торнадо! Выхода к большой воде, к охлаждающему океану, нет; люди очень дружелюбные, но регион прост. Рельеф, в основном, плоский, а климат – сухой. Ближе к северу есть горы.

Юго-восточный: здесь очень жарко и влажно. Холодно не бывает и никогда не идет снег. Если вы будете жить близко к воде, вы все время будете проводить на пляже.

Юго-западный: здесь очень жарко, но не влажно, наоборот сухо, как в пустыне.

Статистика и факты дают лишь поверхностное представление о месте или университете. Вот почему, если вы действительно серьезно намерены учиться в США, вам нужно посмотреть видео на CampusReel.

Если вы не хотите рисковать, вы можете выбрать место, в котором другие иностранные студенты учатся чаще всего. Наиболее популярными штатами являются Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Массачусетс и Иллинойс.

Лично я всегда рекомендую учиться в крупных городах США, таких как Нью-Йорк или Сан-Франциско, потому что вы будете находиться рядом с крупным аэропортом, можете легко путешествовать по стране, наслаждаться тысячами ресторанов и вам некогда будет скучать!

Самый дешевый город в США для обучения – это Буффало, он находится в северной части штата Нью-Йорк, но там очень холодно...

Тысячи колледжей в США предлагают иностранцам программы обучения, поэтому, если вы хотите жить в определенном городе или регионе, наверняка поблизости есть колледж.

Главное, чтобы вы не оказались в очень жарком климате – если ненавидите жару, или в очень холодном – если не любите снег. Но я уверен, что стоимость также играет важную роль, потому давайте двигаться дальше.

Сколько стоит обучение в США для иностранцев?

Обучение в Соединенных Штатах может оказаться очень дорогим, если вы не проанализируете цены. Хотя это и несправедливо, но если ваша семья может позволить оплатить любое обучение, у вас будет преимущество.

Однако не пугайтесь официальной стоимости обучения.

Есть множество способов снизить стоимость, а часто и вовсе учиться бесплатно.

Средняя стоимость обучения в государственном колледже составляет $20.770, а в частном – $46.550. Государственный колледж финансируется за счет средств налогоплательщиков, а частный – за счет грантов, пожертвований и оплаты за обучение.

ВАЖНО: Тот факт, что частные колледжи стоят дороже, не значит, что они лучше. Некоторые из самых престижных и красивых колледжей в мире являются государственными университетами США.

Есть три способа снизить стоимость обучения за границей или вовсе учиться бесплатно: кредиты, финансовая помощь и стипендии.

Кредиты для обучения за границей: некоторые банки предоставляют кредиты иностранным студентам в США. Однако не все. Зачастую эти банки требуют, чтобы у вас был поручитель, который является гражданином США или иностранным гражданином, имеющим постоянный вид на жительство, это нужно для того, чтобы снизить риск невыплаты кредита.

Кредитные средства могут быть потрачены на все, что связано с вашим образованием, включая обучение, книги, расходные материалы, транспорт и прочие расходы 🎉

Финансовая помощь для иностранных студентов: богатые университеты могут предоставлять финансовую помощь исключительным иностранным абитуриентам. Это значит, что они помогут вам оплатить стоимость обучения. Тем не менее, все зависит от колледжа. Чтобы узнать о предложениях финансовой помощи больше, выберите интересующий вас университет из списка:

Узнать больше об университете Академия художественного университета Колледж Агнес Скотт Колледж Альма Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Университет штата Аризона в Темпе Обернский университет Университет Бейкер Государственный университет Болл Колледж Барнард Колледж Бейтс Колледж Берри Университет Бетель Университет Бетьюна-Кукмана Университет в Бингемтон Университет Биола Университет Блумсбурга в Пенсильвании Государственный университет в Бойсе Бостонский колледж Бостонский университет Государственный университет Боуи Государственный университет Боулинг Грин - Главный кампус Брандейский университет Колледж Бриджуотер Государственный университет Бриджуотер Университет Бригама Янга Университет Брауна Университет Брайант Колледж Брин-Мор Бакнеллский университет Калифорнийский баптистский университет Калифорнийский лютеранский университет Калифорнийский политехнический государственный университет в Сан-Луис-Обиспо Калифорнийский государственный университет в Домингез Хиллс Калифорнийский государственный университет в Фуллертоне Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе Колледж Карлтон Университет Карнеги - Меллона Университет Кейс Вестерн Резерв Центральный мичиганский университет Чепменский университет Колледж Мак-Кенна в Клермонте Университет Кларк в Атланте Университет Клемсона Университет Прибрежной Каролины Колледж Ко Колледж Колби Колгейтский университет Колледж Святого Креста Колледж Вильгельма и Марии Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз Колумбийский колледж Чикаго колумбийский университет Корнеллский университет Колледж Барух в Нью-Йорке Колледж Бруклин в Нью-Йорке Колледж Хантер в Нью-Йорке Колледж Леман в Нью-Йорке Дартмутский колледж Дэвидсонский колледж Университет ДеПоля Университет ДеПо Университет Дрейк Университет Дрю Дрексельский университет Университет Дьюка Государственный университет Восточного Коннектикута Элонский университет Колледж Эмерсон Университет Эмори Фэрфилдский университет Институт моды и технологий Колледж Флаглер в Сент-Огастине Флоридский Атлантический университет Флоридский международный университет Университет штата Флорида Фордхемский университет Швейцарский колледж Франклина Университет Фулл Сейл Университет Фурман Университет Джорджа Мейсона Джорджтаунский университет Университет Джорджа Вашингтона Технологический институт Джорджии - Главный кампус Университет Южной Джорджии Университет Гонзага Колледж Гордон Университет Гранд-Каньон Колледж Гилфорд гарвард Университет в Хай-Пойнте Университет Хофстра Говардский университет Колледж Иллинойс Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис Государственный университет Айова Государственный университет Джексон Университет Джеймса Мэдисона Университет Джонса Хопкинса Государственный университет Канзаса Государственный университет Кеннесо Кентский государственный университет в Кенте Колледж Кеньон Колледж Нокс Университет Лоуренса Университет Ли Лехайский университет Университет Либерти Колледж Линфилд - кампус в МакМиннвилле Университет Лойолы Мэримаунт Университет Лойолы в Чикаго Университет Лойолы в Мэриленде Университет Лойолы в Новом Орлеане Университет Мэнсфилда в Пенсильвании Колледж Марист Университет Маркетт Университет Маршалла Университет Мэри Болдуин Университет Мэримаунт Массачусетский технологический институт Массачусетский колледж фармацевтики и медицинских наук Колледж Мередит Университет Майами - Оксфорд Мичиганский государственный университет Миддлберийский колледж Государственный университет Мидл Теннесси Миссисипский государственный университет Государственный университет Монтклер Колледж Морхауз Морганский государственный университет Колледж Муленберг Национальный университет Чэнчи Университет Небраска Уэслиан Технологический институт Нью-Джерси Нью-Йоркский технологический институт Нью-Йоркский университет Университет Северной Каролины Университет Северной Каролины в Роли Колледж Норт Сентрал Северо-восточный университет Университет Северной Аризоны Северо-западный университет университет штата огайо Университет Огайо - Главный кампус Баптистский университет Оклахомы Государственный университет Оклахомы Олд Доминион Университет Орегонский государственный университет Университет Оттербейн Университет Пейс - Нью-Йорк Тихоокеанский лютеранский университет Колледж Пейн Университет штата Пенсильвания Университет Пеппердайна Портлендский государственный университет Колледж Провиденс Университет Пердью - Главный кампус Квиннипэкский университет Колледж Рандольф-Макона Колледж Роудс Университет Райса Рочестерский технологический институт Колледж Роллинс Рутгерский университет - Нью-Брунсвик Университет Святого Эдварда Сент-Луисский университет Университет Святого Мартина Сэмфордский университет Государственный университет Сэма Хьюстона Государственный университет в Сан-Диего Университет Санта-Клары Колледж Сары Лоренс Колледж Скриппс Колледж Симпсон Колледж Скидмор Колледж Смит Юго-восточный Луизианский университет Университет Южного Иллинойса в Эдвардсвилле Южный методистский университет Колледж Спринг Хилл Государственный университет им. Стивена Ф. Остина Технологический институт Стивенс Университет Стивенсона Университет Сент-Джонс Колледж Св. Олафа Колледж Стонхилл Университет Стоуни-Брук Университет Саффолка Университет в Олбани Колледж в Джинезео Колледж в Освего Колледж в Потсдаме Колледж Свартмор Сиракузский университет Темпльский университет Государственный университет Теннесси Техасский университет в Колледж-Стейшене Техасский христианский университет Техасский южный университет Техасский государственный университет Техасский технологический университет Колледж Нью-Джерси Колледж Сент-Роуз Колледж Св. Схоластика Колледж Вустер Новая школа Алабамский университет Университет Британской Колумбии Университет Монтаны Университет Тампы Техасский университет в Арлингтоне Техасский университет в Остине Университет Тоусона Колледж Тринити Университет Тафтса Тулейнский университет Калифорнийский университет в Беркли Университет в Буффало Университет Алабамы в Хантсвилле Аризонский университет Университет Арканзаса в Форт-Смит Калифорнийский университет в Дейвисе Калифорнийский университет в Ирвайне Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Калифорнийский университет в Риверсайде Калифорнийский университет в Сан-Диего Калифорнийский университет в Санта-Барбаре Калифорнийский университет в Санта-Крузе Университет Центральной Флориды чикагский университет Университет Цинциннати Университет Колорадо в Боулдере Университет Колорадо в Денвере/Медицинский кампус Аншутце Коннектикутский университет Дейтонский университет Делавэрский университет Денверский университет Флоридский университет Университет Джорджии Хьюстонский университет Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне Айовский университет Канзасский университет Кентуккийский университет Университет Луизианы в Лафайете Луисвиллский университет мэрилендский университет Университет восточного побережья Мэриленда Университет Массачусетса в Амхерсте Университет Массачусетса в Лоуэлле Университет Майами университет Мичигана Миннесотский университет Миссисипский университет Миссурийский университет - Колумбия Невадский университет в Лас-Вегасе Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле Университет Северной Каролины в Шарлотте Университет Северной Флориды Университет Северного Техаса Университет Нотр-Дам Орегонский университет Пенсильванский университет Питтсбургский университет Портлендский университет Род-Айлендский университет Рочестерский университет Университет Сан-Франциско Скрантонский университет Университет Южной Каролины - Колумбия Университет Южной Калифорнии Университет южного Мэна Университет Южной Флориды - Главный кампус Университет Сент-Эндрю Университет Юты Вашингтонский университет - Кампус в Сиэтле Университет Западной Джорджии Университет Висконсин-Милуоки Вайомингский университет Государственный университет в Валдосте Университет Вандербильда Университет Содружества Виргинии Политехнический университет Виргинии Колледж Вагнера Университет Уэйк Форест Колледж Уортберг Вашингтонский колледж Университет штата Вашингтон Университет Вашингтона в Сент-Луисе Колледж Уэллсли Уэслианский университет Западный Честерский Университет Пенсильвании Университет Западного Мичигана Университет Западного Орегона Вестминстерский колледж Колледж Вестминстер Университет Западной Вирджинии Колледж Уитона Университет Уилинга Университет Уиденер Колледж Уильямса Колледж Уоффорд Университет Вудбери Йельский университет

Стипендии: Стипендии. Это один из наиболее важных и упускаемых из виду аспектов обучения в США. существуют миллиарды (да, МИЛЛИАРДЫ) долларов стипендий, специально предназначенных для иностранных студентов. Узнать больше можно здесь.

*Студенты не обязаны возвращать деньги, предоставленные в качестве стипендий.*

Стоимость обучения в американских университетах отличается. Чтобы посмотреть полный анализ расходов по каждому колледжу, выберите интересующее вас учебное заведение из списка.

Каково это – учиться в США?

Статистика и данные НЕ покажут вам, что такое колледж. Каждый колледж уникален...

Например, студенты Мичиганского университета одержимы своей футбольной командой, вы можете увидеть это в видео ниже...

Дартмутский колледж считается одним из самых красивых в мире, посмотрите сами в видео ниже...

Кроме того, студенческие объединения являются очень важной частью обучения в США. В видео ниже вы узнаете про студенческие объединения.

Вот почему важно посмотреть видео на CampusReel. Кроме того, у нас есть более 400 видеороликов, в которых студенты рассказывают, как они поступили в свои университеты.

Если у вас нет возможности прилететь, чтобы лично посетить университет, CampusReel – это отличный вариант.

Как учиться в США бесплатно?

Итак, вы уже решили, что хотите учиться в США... Конечно, вы хотите! Это удивительный опыт.

У вас есть два варианта: либо ваша семья сама в состоянии оплатить обучение, либо вам нужна финансовая помощь.

Для семей, которые могут оплатить обучение: у вас будет более широкий выбор университетов – колледжи предпочитают студентов, которые платят полную стоимость. Мы также предоставляем консультации по колледжам для таких семей. Чтобы связаться с нами, нажмите здесь.

Если вы пытаетесь поступить бесплатно: вам нужно изучить колледжи, чтобы найти те, которые предлагают финансовую помощь иностранным студентам. Используйте меню, чтобы узнать о стоимости обучения в университетах.

Кроме того, вы должны подать заявку на максимально возможное количество стипендий. Сотни тысяч студентов получают миллиарды долларов в виде стипендий на бесплатное обучение. Больше информации о стипендиях можно найти здесь.

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