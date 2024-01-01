Руководство для иностранцев по обучению в США 2024: лучшие университеты, стоимость, виртуальные туры и другое | CampusReel
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Полное руководство по обучению в США в 2024 году.
Я родился в США, вырос здесь и в настоящее время работаю в Нью-Йорке.
Я знаю Соединенные Штаты как свои пять пальцев. Знаю обо всех достоинствах и недостатках. Обо всех программах обучения (даже бесплатных), а также о мошеннических схемах.
Я решил написать это руководство, чтобы все, кто желает учиться в США, располагали всей необходимой информацией, которая позволит сделать правильный выбор.
Я слышал слишком много историй о том, как иностранные студенты приземлялись не в том аэропорту, приезжали в другой город и подавали документы в неправильный университет.
Сделайте себе одолжение и, прежде чем принять решение, прочитайте это руководство до конца.
Затем сделайте себе еще одно одолжение и посмотрите более 15 000 виртуальных туров на CampusReel, показывающих жизнь в каждом из университетов США.
Обзор обучения в США для иностранцев
В США обучается около 1 000 000 иностранных студентов!
В настоящее время перед иностранцами открываются отличные возможности для учебы в Соединенных Штатах.
Что еще более важно – американские колледжи и университеты на самом деле предпочитают видеть больше иностранных студентов. Они считают, что иностранные студенты привносят дополнительную ценность в их сообщества.
Это
отличная
новость, потому что это означает, что колледжи более охотно принимают заявки от иностранных абитуриентов
и
предоставляют стипендии или финансовую помощь иностранцам.
Но за эти места соревнуются студенты со всего мира.
Чтобы повысить ваши шансы попасть в лучшие университеты США, мы создали руководство по поступлению и подаче заявок в сотни различных колледжей. Чтобы перейти к руководству, выберите интересующий вас колледж из списка ниже (или вернитесь к этому позже).
Что такое обучение за границей?
Во время обучения за границей вы покидаете родной дом на длительный период времени, чтобы жить в другой стране и учиться в иностранном учебном заведении.
Вы не только имеете возможность улучшить свой английский язык (или другой местный язык), но также можете погрузиться в культуру, быт и сообщество, что невозможно сделать, при физическом отсутствии.
В настоящее время обучение за границей приобрело большую популярность. В таблице ниже показаны страны, которые отправляют студентов на обучение в Соединенные Штаты чаще всего.
Страна
Количество студентов
Китай
328,547
Индия
165,918
Саудовская Аравия
61,287
Южная Корея
61,007
Канада
26,973
Вьетнам
21,403
Тайвань
21,127
Бразилия
19,370
Япония
19,060
Мексика
16,773
В каких американских университетах учиться лучше всего?
Тысячи университетов предлагают программы для иностранных студентов. Но как знать, какой колледж ваш?
Трудно определить «лучший колледж», но вот список из 11 самых популярных университетов для иностранных студентов:
Кстати, посмотрите видео NYU о первом университете в списке. На CampusReel выложено 15 000 видеороликов, подобных этому. Это виртуальные туры, которые студенты колледжа сняли сами.
Не забывайте, что Америка огромна!
Население США составляет 327,2 миллиона человек, а площадь страны – 3,8 миллиона квадратных километров в 50 различных штатах.
Это значит, что городов, поселков и жилых районов больше, чем мы могли бы перечесть.
Каждое место, как и каждое учебное заведение кардинально отличаются своей культурой.
Вы, наверное, задаетесь популярным вопросом...
Какой американский университет лучший?
США обычно делят на пять основных регионов: северо-восточный, северо-западный, средне-восточный, юго-восточный и юго-западный.
Причина, по которой разделение на регионы важно, заключается в том, что каждый из них имеет свой собственный климат. Вот простой способ понять климат каждого региона:
Северо-восточный: 4 разных сезона; рядом океан; бывает как холодно, так и жарко.
Северо-западный: климат мягкий; очень жарко не бывает никогда, но часто сухо; бывает очень холодно.
Средне-восточный: часто случаются торнадо! Выхода к большой воде, к охлаждающему океану, нет; люди очень дружелюбные, но регион прост. Рельеф, в основном, плоский, а климат – сухой. Ближе к северу есть горы.
Юго-восточный: здесь очень жарко и влажно. Холодно не бывает и никогда не идет снег. Если вы будете жить близко к воде, вы все время будете проводить на пляже.
Юго-западный: здесь очень жарко, но не влажно, наоборот сухо, как в пустыне.
Статистика и факты дают лишь поверхностное представление о месте или университете. Вот почему, если вы действительно серьезно намерены учиться в США, вам нужно посмотреть видео на CampusReel.
Если вы не хотите рисковать, вы можете выбрать место, в котором другие иностранные студенты учатся чаще всего. Наиболее популярными штатами являются Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Массачусетс и Иллинойс.
Лично я всегда рекомендую учиться в крупных городах США, таких как Нью-Йорк или Сан-Франциско, потому что вы будете находиться рядом с крупным аэропортом, можете легко путешествовать по стране, наслаждаться тысячами ресторанов и вам некогда будет скучать!
Самый дешевый город в США для обучения – это Буффало, он находится в северной части штата Нью-Йорк, но там очень холодно...
Тысячи колледжей в США предлагают иностранцам программы обучения, поэтому, если вы хотите жить в определенном городе или регионе, наверняка поблизости есть колледж.
Главное, чтобы вы не оказались в очень жарком климате – если ненавидите жару, или в очень холодном – если не любите снег. Но я уверен, что стоимость также играет важную роль, потому давайте двигаться дальше.
Сколько стоит обучение в США для иностранцев?
Обучение в Соединенных Штатах может оказаться очень дорогим, если вы не проанализируете цены. Хотя это и несправедливо, но если ваша семья может позволить оплатить любое обучение, у вас будет преимущество.
Однако не пугайтесь официальной стоимости обучения.
Есть множество способов снизить стоимость, а часто и вовсе учиться бесплатно.
Средняя стоимость обучения в государственном колледже составляет $20.770, а в частном – $46.550. Государственный колледж финансируется за счет средств налогоплательщиков, а частный – за счет грантов, пожертвований и оплаты за обучение.
ВАЖНО: Тот факт, что частные колледжи стоят дороже, не значит, что они лучше. Некоторые из самых престижных и красивых колледжей в мире являются государственными университетами США.
Есть три способа снизить стоимость обучения за границей или вовсе учиться бесплатно: кредиты, финансовая помощь и стипендии.
Кредиты для обучения за границей:
некоторые банки предоставляют кредиты иностранным студентам в США. Однако не все. Зачастую эти банки требуют, чтобы у вас был поручитель, который является гражданином США или иностранным гражданином, имеющим постоянный вид на жительство, это нужно для того, чтобы снизить риск невыплаты кредита.
Кредитные средства могут быть потрачены на все, что связано с вашим образованием, включая обучение, книги, расходные материалы, транспорт и прочие расходы 🎉
Финансовая помощь для иностранных студентов:
богатые университеты могут предоставлять финансовую помощь исключительным иностранным абитуриентам. Это значит, что они помогут вам оплатить стоимость обучения. Тем не менее, все зависит от колледжа. Чтобы узнать о предложениях финансовой помощи больше, выберите интересующий вас университет из списка:
Стипендии: Стипендии. Это один из наиболее важных и упускаемых из виду аспектов обучения в США.
существуют миллиарды (да, МИЛЛИАРДЫ) долларов стипендий, специально предназначенных для иностранных студентов.
Узнать больше можно здесь.
*Студенты не обязаны возвращать деньги, предоставленные в качестве стипендий.*
Стоимость обучения в американских университетах отличается. Чтобы посмотреть полный анализ расходов по каждому колледжу, выберите интересующее вас учебное заведение из списка.
Каково это – учиться в США?
Статистика и данные НЕ покажут вам, что такое колледж. Каждый колледж уникален...
Например, студенты Мичиганского университета одержимы своей футбольной командой, вы можете увидеть это в видео ниже...
Дартмутский колледж считается одним из самых красивых в мире, посмотрите сами в видео ниже...
Кроме того, студенческие объединения являются очень важной частью обучения в США. В видео ниже вы узнаете про студенческие объединения.
Вот почему важно посмотреть видео на CampusReel. Кроме того, у нас есть более 400 видеороликов, в которых студенты рассказывают, как они поступили в свои университеты.
Если у вас нет возможности прилететь, чтобы лично посетить университет, CampusReel – это отличный вариант.
Итак, вы уже решили, что хотите учиться в США... Конечно, вы хотите! Это удивительный опыт.
У вас есть два варианта: либо ваша семья сама в состоянии оплатить обучение, либо вам нужна финансовая помощь.
Для семей, которые могут оплатить обучение:
у вас будет более широкий выбор университетов – колледжи предпочитают студентов, которые платят полную стоимость. Мы также предоставляем консультации по колледжам для таких семей. Чтобы связаться с нами, нажмите здесь.
Если вы пытаетесь поступить бесплатно:
вам нужно изучить колледжи, чтобы найти те, которые предлагают финансовую помощь иностранным студентам. Используйте меню, чтобы узнать о стоимости обучения в университетах.
Кроме того, вы должны подать заявку на максимально возможное количество стипендий. Сотни тысяч студентов получают миллиарды долларов в виде стипендий на бесплатное обучение. Больше информации о стипендиях можно найти
здесь.