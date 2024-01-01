Это лучшее руководство для ознакомления с Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнее, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Illinois? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Illinois or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

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Обзор Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне Illinois.

Где находится Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне?

Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне расположен в Champaign, IL. Champaign является неотъемлемой частью обучения в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнее, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнее может вам не подойти.

Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне в 2024 году насчитывает 32,170 студентов.

Каковы требования для поступления в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне. Чтобы поступить в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне?

Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне, составляет 1382 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1382 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 705 790 747 Чтение 580 690 635 Total 1285 1480 1382

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1285 в 25 процентиле до 1480 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1480 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне составляет 57.

Балл 57 очень близок к среднему результату SAT – 1382. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 25 32 28 Чтение 25 33 29 Общий 50 65 57

Общие требования к поступающим в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Обязательно Средний балл успеваемости Рекомендуется, но не обязательно Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Требуется

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Illinoisе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Illinoisской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнее: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Illinoisе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне, потому что официальная стоимость составляет $30,214

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне.

Стоимость обучения на бакалаврате $30,214 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $64 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $20,500

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $7,554 $30,001 a $48,000 $11,108 $48,001 a $75,000 $16,782 $75,001 a $110,000 $24,097 $110,000+ $27,448

Как видите, много студентов обучаются в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнее по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Illinoisе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнее чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа

В кампусе Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне находится в Champaign. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа, Champaign, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Иллинойсский университет в Урбана-Шампейне и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнее должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Иллинойсский университет в Урбана-Шампейнеа и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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