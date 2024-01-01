Это лучшее руководство для ознакомления с Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзе, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Colorado State University-Fort Collins? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Colorado State University-Fort Collins or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз Colorado State University-Fort Collins.

Где находится Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз?

Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз расположен в Fort Collins, CO. Fort Collins является неотъемлемой частью обучения в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзе, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза – если вам нравится только что-то одно, обучение в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзе может вам не подойти.

Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз в 2024 году насчитывает 22,727 студентов.

Каковы требования для поступления в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз. Чтобы поступить в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз?

Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз, составляет 1135 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1135 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 510 630 570 Чтение 510 620 565 Total 1020 1250 1135

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1020 в 25 процентиле до 1250 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1250 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз составляет 50.

Балл 50 очень близок к среднему результату SAT – 1135. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 22 29 25 Чтение 22 28 25 Общий 44 57 50

Общие требования к поступающим в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Colorado State University-Fort Collinsе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Colorado State University-Fort Collinsской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзе: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Colorado State University-Fort Collinsе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз, потому что официальная стоимость составляет $27,267

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз.

Стоимость обучения на бакалаврате $27,267 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,200 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $80 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $21,004

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $11,287 $30,001 a $48,000 $11,474 $48,001 a $75,000 $15,705 $75,001 a $110,000 $22,814 $110,000+ $24,061

Как видите, много студентов обучаются в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзе по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Colorado State University-Fort Collinsе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзе чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза

В кампусе Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз находится в Fort Collins. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза, Fort Collins, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Колорадский государственный университет в Форт-Коллинз и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Колорадский государственный университет в Форт-Коллинзе должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Колорадский государственный университет в Форт-Коллинза и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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