Это лучшее руководство для ознакомления с Колледж Леман в Нью-Йоркеским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Колледж Леман в Нью-Йорке, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Колледж Леман в Нью-Йоркее, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Lehman? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Lehman or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Колледж Леман в Нью-Йорке, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Колледж Леман в Нью-Йорке физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Колледж Леман в Нью-Йоркеа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Колледж Леман в Нью-Йорке Lehman.

Где находится Колледж Леман в Нью-Йорке?

Колледж Леман в Нью-Йорке расположен в Bronx, NY. Bronx является неотъемлемой частью обучения в Колледж Леман в Нью-Йоркее, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Колледж Леман в Нью-Йоркеа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Колледж Леман в Нью-Йоркее может вам не подойти.

Колледж Леман в Нью-Йорке в 2024 году насчитывает 9,874 студентов.

Каковы требования для поступления в Колледж Леман в Нью-Йорке?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Колледж Леман в Нью-Йорке. Чтобы поступить в Колледж Леман в Нью-Йорке, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Колледж Леман в Нью-Йорке?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Колледж Леман в Нью-Йорке, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Колледж Леман в Нью-Йорке а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Колледж Леман в Нью-Йорке чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Колледж Леман в Нью-Йорке?

Колледж Леман в Нью-Йорке требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Колледж Леман в Нью-Йорке, составляет 995 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

995 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колледж Леман в Нью-Йоркеа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 460 540 500 Чтение 450 540 495 Total 910 1080 995

Как видно, диапазон оценок варьируется от 910 в 25 процентиле до 1080 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1080 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Колледж Леман в Нью-Йорке не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Колледж Леман в Нью-Йорке?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Колледж Леман в Нью-Йорке составляет 0.

Балл 0 очень близок к среднему результату SAT – 995. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Колледж Леман в Нью-Йорке не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Колледж Леман в Нью-Йоркеа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 0 0 0 Чтение 0 0 0 Общий 0 0 0

Общие требования к поступающим в Колледж Леман в Нью-Йорке

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Колледж Леман в Нью-Йорке. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Не указано

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Колледж Леман в Нью-Йорке. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Колледж Леман в Нью-Йорке и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Колледж Леман в Нью-Йоркеский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Колледж Леман в Нью-Йорке

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Колледж Леман в Нью-Йорке. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Колледж Леман в Нью-Йоркеа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Колледж Леман в Нью-Йорке:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Lehmanе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Lehmanской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Колледж Леман в Нью-Йоркее: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Lehmanе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Колледж Леман в Нью-Йорке, потому что официальная стоимость составляет $13,870

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Колледж Леман в Нью-Йоркеа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Колледж Леман в Нью-Йорке.

Стоимость обучения на бакалаврате $13,870 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,364 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Колледж Леман в Нью-Йорке.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $88 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $10,200

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $3,592 $30,001 a $48,000 $6,346 $48,001 a $75,000 $11,231 $75,001 a $110,000 $15,170 $110,000+ $15,632

Как видите, много студентов обучаются в Колледж Леман в Нью-Йоркее по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Lehmanе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Колледж Леман в Нью-Йорке не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Колледж Леман в Нью-Йоркеа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Колледж Леман в Нью-Йоркее чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Колледж Леман в Нью-Йоркеского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Колледж Леман в Нью-Йоркее

Кампус Колледж Леман в Нью-Йоркеа

В кампусе Колледж Леман в Нью-Йоркеа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Колледж Леман в Нью-Йорке находится в Bronx. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Колледж Леман в Нью-Йорке.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Колледж Леман в Нью-Йоркеа, Bronx, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Колледж Леман в Нью-Йоркеа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Колледж Леман в Нью-Йорке и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Колледж Леман в Нью-Йоркее должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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