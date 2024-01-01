Это лучшее руководство для ознакомления с Национальный университет Чэнчиским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Национальный университет Чэнчи, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Национальный университет Чэнчие, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at National Chengchi University (NCCU)? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at National Chengchi University (NCCU) or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Национальный университет Чэнчи, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Национальный университет Чэнчи физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Национальный университет Чэнчиа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Национальный университет Чэнчи National Chengchi University (NCCU).

Где находится Национальный университет Чэнчи?

Национальный университет Чэнчи расположен в Taipei City, Taiwan. Taipei City является неотъемлемой частью обучения в Национальный университет Чэнчие, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Национальный университет Чэнчиа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Национальный университет Чэнчие может вам не подойти.

Национальный университет Чэнчи в 2024 году насчитывает 0 студентов.

Каковы требования для поступления в Национальный университет Чэнчи?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Национальный университет Чэнчи. Чтобы поступить в Национальный университет Чэнчи, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Национальный университет Чэнчи?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Национальный университет Чэнчи, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Национальный университет Чэнчи а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Национальный университет Чэнчи?

Национальный университет Чэнчи требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Национальный университет Чэнчи, составляет - из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

- очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Национальный университет Чэнчиа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика - - - Чтение - - - Total - - -

Как видно, диапазон оценок варьируется от - в 25 процентиле до - в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около - баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Национальный университет Чэнчи не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Национальный университет Чэнчи?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Национальный университет Чэнчи составляет -.

Балл - очень близок к среднему результату SAT – -. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Национальный университет Чэнчи не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Национальный университет Чэнчиа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика - - - Чтение - - - Общий - - -

Общие требования к поступающим в Национальный университет Чэнчи

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Национальный университет Чэнчи. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения N/A Средний балл успеваемости N/A Документы учебного заведения N/A Эссе или личное заявление N/A

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Национальный университет Чэнчи. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Национальный университет Чэнчи и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Национальный университет Чэнчиский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Национальный университет Чэнчи

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Национальный университет Чэнчи. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Национальный университет Чэнчиа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Национальный университет Чэнчи:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В National Chengchi University (NCCU)е хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в National Chengchi University (NCCU)ской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Национальный университет Чэнчие: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в National Chengchi University (NCCU)е. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Национальный университет Чэнчи, потому что официальная стоимость составляет -

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Национальный университет Чэнчиа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Национальный университет Чэнчи.

Стоимость обучения на бакалаврате - Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы - Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Национальный университет Чэнчи.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь - Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента -

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 - $30,001 a $48,000 - $48,001 a $75,000 - $75,001 a $110,000 - $110,000+ -

Как видите, много студентов обучаются в Национальный университет Чэнчие по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в National Chengchi University (NCCU)е, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Национальный университет Чэнчи не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Национальный университет Чэнчиа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Национальный университет Чэнчие чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Национальный университет Чэнчиского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Национальный университет Чэнчие

Кампус Национальный университет Чэнчиа

В кампусе Национальный университет Чэнчиа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Национальный университет Чэнчи находится в Taipei City. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Национальный университет Чэнчи.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Национальный университет Чэнчиа, Taipei City, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Национальный университет Чэнчиа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Национальный университет Чэнчи и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Национальный университет Чэнчие должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Национальный университет Чэнчиа и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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