Это лучшее руководство для ознакомления с Университет Алабамы в Хантсвиллеским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Университет Алабамы в Хантсвилле, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Университет Алабамы в Хантсвиллее, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at UAH? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at UAH or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Университет Алабамы в Хантсвилле, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Университет Алабамы в Хантсвилле физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Университет Алабамы в Хантсвиллеа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Университет Алабамы в Хантсвилле UAH.

Где находится Университет Алабамы в Хантсвилле?

Университет Алабамы в Хантсвилле расположен в Huntsville, AL. Huntsville является неотъемлемой частью обучения в Университет Алабамы в Хантсвиллее, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Университет Алабамы в Хантсвиллеа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Университет Алабамы в Хантсвиллее может вам не подойти.

Университет Алабамы в Хантсвилле в 2024 году насчитывает 5,829 студентов.

Каковы требования для поступления в Университет Алабамы в Хантсвилле?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Университет Алабамы в Хантсвилле. Чтобы поступить в Университет Алабамы в Хантсвилле, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Университет Алабамы в Хантсвилле?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Университет Алабамы в Хантсвилле, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Университет Алабамы в Хантсвилле а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Университет Алабамы в Хантсвилле чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Университет Алабамы в Хантсвилле?

Университет Алабамы в Хантсвилле требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Университет Алабамы в Хантсвилле, составляет 1200 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1200 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Алабамы в Хантсвиллеа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 540 680 610 Чтение 520 660 590 Total 1060 1340 1200

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1060 в 25 процентиле до 1340 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1340 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Университет Алабамы в Хантсвилле не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Университет Алабамы в Хантсвилле?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Университет Алабамы в Хантсвилле составляет 56.

Балл 56 очень близок к среднему результату SAT – 1200. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Университет Алабамы в Хантсвилле не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Алабамы в Хантсвиллеа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 24 30 27 Чтение 25 34 29 Общий 49 64 56

Общие требования к поступающим в Университет Алабамы в Хантсвилле

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Университет Алабамы в Хантсвилле. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Университет Алабамы в Хантсвилле. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Университет Алабамы в Хантсвилле и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Университет Алабамы в Хантсвиллеский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Университет Алабамы в Хантсвилле

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Университет Алабамы в Хантсвилле. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Университет Алабамы в Хантсвиллеа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Университет Алабамы в Хантсвилле:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В UAHе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в UAHской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Университет Алабамы в Хантсвиллее: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в UAHе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Университет Алабамы в Хантсвилле, потому что официальная стоимость составляет $20,622

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Университет Алабамы в Хантсвиллеа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Университет Алабамы в Хантсвилле.

Стоимость обучения на бакалаврате $20,622 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,956 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Университет Алабамы в Хантсвилле.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $92 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $23,500

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $15,971 $30,001 a $48,000 $18,016 $48,001 a $75,000 $20,300 $75,001 a $110,000 $21,834 $110,000+ $22,059

Как видите, много студентов обучаются в Университет Алабамы в Хантсвиллее по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в UAHе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Университет Алабамы в Хантсвилле не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Университет Алабамы в Хантсвиллеа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Университет Алабамы в Хантсвиллее чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Университет Алабамы в Хантсвиллеского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Университет Алабамы в Хантсвиллее

Кампус Университет Алабамы в Хантсвиллеа

В кампусе Университет Алабамы в Хантсвиллеа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Университет Алабамы в Хантсвилле находится в Huntsville. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Университет Алабамы в Хантсвилле.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Университет Алабамы в Хантсвиллеа, Huntsville, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Университет Алабамы в Хантсвиллеа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Университет Алабамы в Хантсвилле и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Университет Алабамы в Хантсвиллее должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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