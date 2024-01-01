Это лучшее руководство для ознакомления с Политехнический университет Виргинииским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Политехнический университет Виргинии, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Политехнический университет Виргиниие, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Virginia Tech? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Virginia Tech or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Политехнический университет Виргинии, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Политехнический университет Виргинии физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Политехнический университет Виргинииа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Политехнический университет Виргинии Virginia Tech.

Где находится Политехнический университет Виргинии?

Политехнический университет Виргинии расположен в Blacksburg, VA. Blacksburg является неотъемлемой частью обучения в Политехнический университет Виргиниие, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Политехнический университет Виргинииа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Политехнический университет Виргиниие может вам не подойти.

Политехнический университет Виргинии в 2024 году насчитывает 0 студентов.

Каковы требования для поступления в Политехнический университет Виргинии?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Политехнический университет Виргинии. Чтобы поступить в Политехнический университет Виргинии, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Политехнический университет Виргинии?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Политехнический университет Виргинии, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Политехнический университет Виргинии а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Политехнический университет Виргинии?

Политехнический университет Виргинии требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Политехнический университет Виргинии, составляет 1210 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1210 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Политехнический университет Виргинииа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 560 680 620 Чтение 540 640 590 Total 1100 1320 1210

Как видно, диапазон оценок варьируется от 1100 в 25 процентиле до 1320 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1320 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Политехнический университет Виргинии не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Политехнический университет Виргинии?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Политехнический университет Виргинии составляет 55.

Балл 55 очень близок к среднему результату SAT – 1210. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Политехнический университет Виргинии не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Политехнический университет Виргинииа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 25 30 27 Чтение 24 32 28 Общий 49 62 55

Общие требования к поступающим в Политехнический университет Виргинии

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Политехнический университет Виргинии. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Не обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Политехнический университет Виргинии. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Политехнический университет Виргинии и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Политехнический университет Виргинииский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Политехнический университет Виргинии

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Политехнический университет Виргинии. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Политехнический университет Виргинииа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Политехнический университет Виргинии:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Virginia Techе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Virginia Techской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Политехнический университет Виргиниие: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Virginia Techе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Политехнический университет Виргинии, потому что официальная стоимость составляет -

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Политехнический университет Виргинииа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Политехнический университет Виргинии.

Стоимость обучения на бакалаврате - Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,150 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Политехнический университет Виргинии.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $65 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента -

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $11,998 $30,001 a $48,000 $14,022 $48,001 a $75,000 $17,684 $75,001 a $110,000 $21,740 $110,000+ $23,948

Как видите, много студентов обучаются в Политехнический университет Виргиниие по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Virginia Techе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Политехнический университет Виргинии не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Политехнический университет Виргинииа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Политехнический университет Виргиниие чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Политехнический университет Виргинииского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Политехнический университет Виргинииа

В кампусе Политехнический университет Виргинииа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Политехнический университет Виргинии находится в Blacksburg. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Политехнический университет Виргинии.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Политехнический университет Виргинииа, Blacksburg, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Политехнический университет Виргинииа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Политехнический университет Виргинии и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Политехнический университет Виргиниие должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Политехнический университет Виргинииа и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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