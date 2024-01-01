這是瞭解和就讀 潘恩學院的最佳指南，特別是對於居住在美國之外的國際學生。 大多數國際學生尚未意識到包括 潘恩學院在內的美國大學期望吸引更多的國際報名學生，而且比美國當地 學生相比，他們通常可享有更高待遇！

下一步是什麼？

如果您有意就讀 潘恩學院，則應閱讀本指南的最後部分。

What are your chances at Paine College? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Paine College or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? U普渡大學主校區 U肯塔基大學 不列顛哥倫比亞大學 中央佛羅裡達大學 中央密歇根大學 中田納西州立大學 丹佛大學 亞利桑那大學 亞利桑那州立大學坦佩分校 亞利桑那州立大學-鳳凰城

我們不僅會概述您就讀 潘恩學院 所需的一切，而且還將說明在學校學習的最大風險和誤解。

如果您無法親自到訪 潘恩學院 並查詢相關問題，那麼CampusReel則是供您使用的最重要資源。 以下為我們將要涵蓋的內容：

潘恩學院 概述

首先，讓我們快速介紹一下基礎知識。 這部分可能很無聊😉，但瞭解美國每所大學都具有其與眾不同的一面非常重要. ..

正確的英文名稱： 潘恩學院; Paine College.

潘恩學院在哪裡？ 潘恩學院位於Massachusetts，Cambridge。 Cambridge被視為是一座中型城市，這意味著它有至少100,000，但少於250,000 的人口。 在 潘恩學院體驗中Cambridge是您不可或缺的一部分，享受哈佛校園及該座城市同樣重要 - 如果您只 喜歡其中之一，那麼您將不會享受在哈佛的經歷。

最後，潘恩學院成立於 551 名本科生。

潘恩學院 的入學要求有哪些?

美國大學申請涉及多個方面，對於國際學生來說，該過程可能更加複雜。 無需畏懼。

僅有少數關鍵要素可確保您抓住就讀 潘恩學院 的最大機會。 首先，您需要關注GPA要求、考試要求（SAT或ACT）以及大學論文才可能被哈佛錄取。 我們將詳細介紹每一個要求。

潘恩學院 的錄取率是多少?

在確定哈佛入學難度時，錄取率非常重要。潘恩學院 的錄取率為 30.630000000000003％。 這意味著每100名申請人中僅有[30.630000000000003 名被錄取。{這意味著潘恩學院具有極高的選擇性。

請記住，許多申請人均符合報名資格，這意味著您需要在SAT / ACT要求和論文方面出類拔萃（如下所述）。

潘恩學院 的SAT要求是什麼?

潘恩學院 要求您參加SAT或ACT考試。 請記住，美國多所大學選擇「可選性測試」，這意味著他們不要求 其申請人參與任何標準化測試。

潘恩學院 的平均SAT錄取成績為1600，滿分為725。 SAT從技術上講分為三個部分，第三個部分是寫作部分。 但極少數大學會考慮這一部分考試在總分中的分類。

725 {是極具競爭力的SAT分數}。 下表更深入地介紹了 潘恩學院 的入學申請者在SAT方面的表現。

百分之二十五 百分之七十五 平均 數學 300 410 355 閱讀 320 420 370 總分 620 830 725

您可以看到分數範圍從25％的620到75％的830。 您應該爭取獲得830左右的成績，成為學校具有競爭力的申請人。 幸運的是您可以多次參加SAT考試。 實際上，我們鼓勵申請人最多參加6次考試，以確保獲得最高分。潘恩學院 不會因多次參加考試而扣您的分數.

潘恩學院 對ACT的要求是什麼?

ACT是SAT的替代考試。潘恩學院 認可的ACT平均分數為 21。

您會發現這種競爭力非常接近[AVERAGE SAT]的平均SAT分數。 但是，這兩種測試都有其優缺點 - 潘恩學院並不偏愛您提交哪個考試成績，因此請選擇讓您感覺更舒服的一 個考試。

下表提供了更多有關 潘恩學院 錄取的申請人在ACT方面的表現見解。

百分之二十五 百分之七十五 平均 數學部分 15 - 15 閱讀部分 14 17 15 寫作部分 11 16 13 總分 26 16 21

潘恩學院 的一般申請要求?

您終於知道進入 潘恩學院 所需的考試成績。 現在讓我們簡要地討論一下申請書中應包含的其它資訊 - 請注意，國際學生的申請要求與美國學生不同。

老師推薦 必需 學校排名 推荐一些 非必需 學業成績平均點數 全部要求 推薦但非必需 學校記錄 全部要求 未知 論文或個人陳述 需要一些 必需

除上述材料外，國際申請人還必須提交其他資訊，以完成向潘恩學院的入學申請。 國際學生的定義為不持有美國國籍的學生- 此定義不包括具有雙重美國公民或居住在國外的美國公民。

對於非英語母語者，請提交您的託福或雅思成績。 您還應考慮提交協力廠商面試或類似提供者提供的面試報告。 幸運的是，#及大多數美國高校和大學對國際申請者的待遇與對美國申請者的差別不大。 實際上，大多數大學都希望可招收更多的國際學生！

在被 潘恩學院 或另一所大學錄取後，您還需要獲得美國學生簽證。

潘恩學院申請論文

這非常重要！ 申請論文是美國大學（不僅是 潘恩學院）申請中最重要的要素之一。 這篇文章是您向哈佛招生人員介紹自己的唯一機會，這是他們無法從僅查看您的成績和考試成績中找到的。

因此，您的論文應該是與您個人相關。 您是否已克服挑戰、面臨逆境或經歷過任何其他讓您在同行中 脫穎而出的重大事件？

在撰寫 潘恩學院 論文時，請牢記以下關鍵事項：

寫出對您重要的事物。 不要簡單地重述，要反思。 講述事件無法說明該事件如何改變了您。潘恩學院希望瞭解您所學到的特殊一課，事物如何改變您的人生歷程或影響您的決策，以及為何如此重要。 在申請過程中儘早開始撰寫並撰寫一些草稿！ 在申請過程中儘早開始撰寫並撰寫一些草稿！ 這裡再怎麼強調也不嫌多- 任何錯別字或語法錯誤都會導致哈佛錄取人員給予巨大的扣分 您的英語一定要完美。 除非您確定您的英語文章100％正確，否則不要提交論文。 至少應請求1位英語母語人士為您編輯論文。

潘恩學院費用：學費、住宿及其他費用

不要被 潘恩學院 的官方價格嚇倒。 很少有學生會支付全額學費 – 由於官方價格為$ $14,224，因此許多國際學生 都錯誤地認為他們無法承擔潘恩學院 的學費。

研究可供哈佛學生申請的各種經濟援助方案和獎學金方案同樣重要。 您最應該關注的數字是 $18,387.0，因為這是基於家庭收入而需支付的費用。

下表提供了 潘恩學院 官方費用的完整細分。

本科生學費 $14,224 住宿費用 - 書籍和用品 $1,000 其他費用 - 總費用 -

現在查看下表，並瞭解大多數 潘恩學院 學生的實際費用。

年平均淨價 - 獲得經濟援助的學生百分比 $100 每位學生的平均總資助 $35,750 年平均淨價 -

最後，這是每位學生根據其家庭收入所支付的平均價格。

家庭收入 家庭收入 $0 至 $30,000 $16,857 $30,001 至 $48,000 $13,521 $48,001 至 $75,000 $17,536 $75,001 至 $110,000 $18,774 $110,000+ $17,465

如您所見，有很多學生可以低於官方價格的價格就讀 潘恩學院。 因此，我們始終建議有興趣就讀 潘恩學院 的任何人申請- 如果大學真心想要錄取您，他們將與您合作，使 其成為現實

最重要的是，即使 潘恩學院 未能提供足夠的經濟援助，您也可以查詢專門針對國際學生的獎學金和貸款。

潘恩學院 宿舍與社交生活

如果您曾經看過電影，就會知道美國的大學就是體驗。 實際上，美國的大學顧問現在告訴他們的學生，不要理會排名，而要注重文化。

潘恩學院 的宿舍和社交生活絕對是您大學決定的重中之重 - 我們再怎麼強調也不嫌多。 如果在選擇 潘恩學院 或另一所大學時沒有考慮這些因素，那麼很有可能會遇到糟糕的體驗並想離開。

這就是為什麼我們建立CampusReel的原因- 讓世界各地的所有學生都能深入瞭解他們的大學選擇。 觀看以下CampusReel的視頻演示類型。

潘恩學院 校園

潘恩學院校園有其美麗及醜陋的部分。 如您所知，潘恩學院位於 Augusta。 Augusta市在潘恩學院經歷中扮演著非常重要的角色。

CampusReel託管17,000個類似于下方的視頻，帶您遊覽 潘恩學院 的校園、Augusta 、宿舍、教室、實驗室等多個區域。

潘恩學院 校園之旅示例

校園、宿舍和社會生活是很難在數據和統計數據中體現的元素。 這也是佛大學及其他美國大學非常關心您的申請論文的原因 - 您的成績和考試分數很重要， 但是 潘恩學院 需要確保您非常適合這個社區。

因此，CampusReel向您顯示了潘恩學院 及其他350所美國大學的這些要素，由此確保您找到適合您的大學。 您不再需要為尋找最適合的大學而飛往美國。

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