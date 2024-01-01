Это лучшее руководство для ознакомления с Государственный университет Боллским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Государственный университет Болл, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Государственный университет Болле, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at Ball State? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at Ball State or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Государственный университет Болл, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Государственный университет Болл физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Государственный университет Болла

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Государственный университет Болл Ball State.

Где находится Государственный университет Болл?

Государственный университет Болл расположен в Muncie, IN. Muncie является неотъемлемой частью обучения в Государственный университет Болле, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Государственный университет Болла – если вам нравится только что-то одно, обучение в Государственный университет Болле может вам не подойти.

Государственный университет Болл в 2024 году насчитывает 15,689 студентов.

Каковы требования для поступления в Государственный университет Болл?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Государственный университет Болл. Чтобы поступить в Государственный университет Болл, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Государственный университет Болл?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Государственный университет Болл, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Государственный университет Болл а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Государственный университет Болл чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Государственный университет Болл?

Государственный университет Болл требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Государственный университет Болл, составляет 1080 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1080 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Государственный университет Болла набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 490 580 535 Чтение 500 590 545 Total 990 1170 1080

Как видно, диапазон оценок варьируется от 990 в 25 процентиле до 1170 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1170 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Государственный университет Болл не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Государственный университет Болл?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Государственный университет Болл составляет 30.

Балл 30 очень близок к среднему результату SAT – 1080. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Государственный университет Болл не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Государственный университет Болла набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 18 - 18 Чтение 19 24 21 Общий 37 24 30

Общие требования к поступающим в Государственный университет Болл

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Государственный университет Болл. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Не обязательно Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Не указано

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Государственный университет Болл. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Государственный университет Болл и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Государственный университет Боллский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Государственный университет Болл

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Государственный университет Болл. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Государственный университет Болла о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Государственный университет Болл:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В Ball Stateе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в Ball Stateской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Государственный университет Болле: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в Ball Stateе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Государственный университет Болл, потому что официальная стоимость составляет $25,016

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Государственный университет Болла.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Государственный университет Болл.

Стоимость обучения на бакалаврате $25,016 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,334 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Государственный университет Болл.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $90 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $25,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $8,697 $30,001 a $48,000 $11,203 $48,001 a $75,000 $16,230 $75,001 a $110,000 $19,088 $110,000+ $20,739

Как видите, много студентов обучаются в Государственный университет Болле по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в Ball Stateе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Государственный университет Болл не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Государственный университет Болла и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Государственный университет Болле чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Государственный университет Боллского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Государственный университет Болле

Кампус Государственный университет Болла

В кампусе Государственный университет Болла есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Государственный университет Болл находится в Muncie. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Государственный университет Болл.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Государственный университет Болла, Muncie, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Государственный университет Болла

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Государственный университет Болл и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Государственный университет Болле должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Государственный университет Болла и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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