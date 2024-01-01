Это лучшее руководство для ознакомления с Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at IUPUI? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at IUPUI or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис IUPUI.

Где находится Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис?

Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис расположен в Indianapolis, IN. Indianapolis является неотъемлемой частью обучения в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса – если вам нравится только что-то одно, обучение в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе может вам не подойти.

Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис в 2024 году насчитывает 21,217 студентов.

Каковы требования для поступления в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис. Чтобы поступить в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис?

Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис, составляет 1010 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

1010 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 450 570 510 Чтение 440 560 500 Total 890 1130 1010

Как видно, диапазон оценок варьируется от 890 в 25 процентиле до 1130 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 1130 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис составляет 43.

Балл 43 очень близок к среднему результату SAT – 1010. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 18 26 22 Чтение 18 25 21 Общий 36 51 43

Общие требования к поступающим в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Не обязательно Средний балл успеваемости Не обязательно Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В IUPUIе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в IUPUIской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в IUPUIе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис, потому что официальная стоимость составляет $29,774

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис.

Стоимость обучения на бакалаврате $29,774 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $1,176 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $89 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $23,090

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $6,290 $30,001 a $48,000 $7,994 $48,001 a $75,000 $13,444 $75,001 a $110,000 $17,703 $110,000+ $18,413

Как видите, много студентов обучаются в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в IUPUIе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Пример общежития в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе

Кампус Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса

В кампусе Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис находится в Indianapolis. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса, Indianapolis, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполиса

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполис и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Университет Индианы - Университет Пердью - Индианаполисе должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

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