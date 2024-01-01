Это лучшее руководство для ознакомления с Университет восточного побережья Мэрилендаским университетом и поступления в него, особенно для студентов, проживающих за пределами США. Большинство иностранных студентов не знают о том, что американские колледжи, в том числе и Университет восточного побережья Мэриленда, предпочитают иностранных абитуриентов, и часто относятся к ним более благосклонно, нежели к американским!

Если вы серьезно относитесь к учебе в Университет восточного побережья Мэрилендае, прочитайте это руководство до конца...

What are your chances at UMES? Your SAT Score *optional Your ACT Score *optional Select a score 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Your GPA* on a 4.0 scale *gpa score is required This free college chances tool calculates your acceptance chances at UMES or any other U.S. college Please note all chances are estimates based on test score and GPA averages. Calculate Your College Options *or select a school above for a specific calculation Need chances at another college? Айовский университет Академия художественного университета Алабамский университет Американский университет Амхерстский колледж Аризонский государственный Университет - Финикс Даунтаун Аризонский университет Бакнеллский университет Баптистский университет Оклахомы Бостонский колледж

Мы расскажем не только о том, что нужно для поступления в Университет восточного побережья Мэриленда, но и о самых больших рисках и неправильных представлениях об обучении в этом колледже.

Если у вас нет возможности посетить Университет восточного побережья Мэриленда физически, CampusReel – это отличный ресурс, который вам поможет. Вот, о чем мы собираемся рассказать:

Обзор Университет восточного побережья Мэрилендаа

Во-первых, давайте быстро пройдемся по основам. Эта часть может показаться скучной 😉, но важно понимать, что все американские университеты очень отличаются друг от друга...

Правильное английское название: Университет восточного побережья Мэриленда UMES.

Где находится Университет восточного побережья Мэриленда?

Университет восточного побережья Мэриленда расположен в Princess Anne, MD. Princess Anne является неотъемлемой частью обучения в Университет восточного побережья Мэрилендае, поэтому очень важно полюбить город также, как и кампус Университет восточного побережья Мэрилендаа – если вам нравится только что-то одно, обучение в Университет восточного побережья Мэрилендае может вам не подойти.

Университет восточного побережья Мэриленда в 2024 году насчитывает 3,572 студентов.

Каковы требования для поступления в Университет восточного побережья Мэриленда?

Есть некоторые аспекты, которые нужно учесть при подаче документов в американский колледж, а для иностранных студентов процесс может быть еще более сложным.

Но не пугайтесь.

Существует всего несколько ключевых компонентов, которые обеспечат вам самые высокие шансы на поступление в Университет восточного побережья Мэриленда. Чтобы поступить в Университет восточного побережья Мэриленда, прежде всего вам необходимо сосредоточиться на требованиях к среднему баллу по успеваемости, к тестированиям (SAT или ACT) и эссе. Мы подробно рассмотрим каждый из них.

Каков процент зачисления абитуриентов в Университет восточного побережья Мэриленда?

Чтобы понять, насколько легко попасть в Университет восточного побережья Мэриленда, необходимо учитывать процент зачисления абитуриентов. У Университет восточного побережья Мэриленда а он составляет всего 5%. Это значит, что из каждых 100 претендентов принимают только 5.{То есть, Университет восточного побережья Мэриленда чрезвычайно избирателен}.

Имейте в виду, что многие из этих претендентов очень хорошо подготовлены, а это значит, что вам нужно быть лучшим в эссе и тестах SAT/ACT (в общих чертах читайте далее).

Каковы требования к тестам SAT в Университет восточного побережья Мэриленда?

Университет восточного побережья Мэриленда требует, чтобы вы прошли либо SAT, либо ACT тесты. Имейте в виду, что во многих американских колледжах «тесты опциональны», это значит, что стандартные тесты при подаче анкеты не требуются.

Средний балл SAT для абитуриентов, поступающих в Университет восточного побережья Мэриленда, составляет 870 из 1600

Тест SAT состоит из трех разделов, третий является письменным. Однако колледжи очень редко учитывают письменную часть в общем балле.

870 очень конкурентоспособный бал SAT. Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет восточного побережья Мэрилендаа набрали в тесте SAT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 390 470 430 Чтение 400 480 440 Total 790 950 870

Как видно, диапазон оценок варьируется от 790 в 25 процентиле до 950 в 75 процентиле. Чтобы быть конкурентоспособным абитуриентом, нужно стремиться набрать около 950 баллов. Хорошая новость в том, что вы можете пробовать сдать тест SAT несколько раз. На самом деле, мы рекомендуем кандидатам проходить тест до 6 раз, чтобы обеспечить максимально высокий балл. Университет восточного побережья Мэриленда не штрафует за прохождение теста более одного раза.

Каковы требования к тестам ACT в Университет восточного побережья Мэриленда?

ACT является альтернативой тесту SAT. Средний балл ACT для поступивших в Университет восточного побережья Мэриленда составляет 33.

Балл 33 очень близок к среднему результату SAT – 870. Однако оба теста имеют свои преимущества и недостатки. Университет восточного побережья Мэриленда не отдает предпочтений ни одному из тестов, поэтому выбирайте на свое усмотрение.

Приведенная ниже таблица дает более полное представление о том, сколько баллов поступившие кандидаты Университет восточного побережья Мэрилендаа набрали в тесте ACT.

25 процентиль 75 процентиль Средний Математика 15 18 16 Чтение 13 20 16 Общий 28 38 33

Общие требования к поступающим в Университет восточного побережья Мэриленда

Вы уже знаете, каким должен быть ваш балл, чтобы иметь шанс поступить в Университет восточного побережья Мэриленда. Давайте кратко обсудим, что еще должна включать ваша анкета. Обратите внимание, что требования к иностранным студентам будут отличаться от требований к американским.

Рекомендации учителей N/A Статус учебного заведения Рекомендуется, но не обязательно Средний балл успеваемости Требуется Документы учебного заведения Требуется Эссе или личное заявление Не обязательно

В дополнение к вышеупомянутым материалам, иностранные абитуриенты должны предоставить дополнительную информацию при подаче заявки в Университет восточного побережья Мэриленда. Иностранные студенты считаются студентами без гражданства США – это определение не включает студентов, которые имеют двойное гражданство или являются гражданами США, проживающими за границей.

Если английский не является вашим родным языком, приложите также результаты тестов TOEFL или IELTS. Кроме того, вам следует рассмотреть возможность предоставления интервью или аналогичного провайдера. К счастью, Университет восточного побережья Мэриленда и большинство других колледжей и университетов США не дискриминируют иностранных абитуриентов по отношению к американским. В действительности, большинство колледжей и университетов предпочитают иностранных студентов!

Как только вы будете приняты в Университет восточного побережья Мэрилендаский или другой университет, вам нужно будет получить студенческую визу в США.

Эссе в Университет восточного побережья Мэриленда

Это очень важная часть! Эссе является одной из важнейших частей подачи заявки в американский университет, не только в Университет восточного побережья Мэриленда. Эссе – это ваша единственная возможность рассказать приемной комиссии Университет восточного побережья Мэрилендаа о себе то, чего они не смогут увидеть в ваших оценках и результатах тестов.

Поэтому эссе должно быть о чем-то личном. Возможно, в вашей жизни был какой-либо вызов и вы с ним справились. Может быть, вы столкнулись с трудностями или пережили важное событие, которое отличает вас от ваших сверстников.

Вот несколько ключевых моментов, которые следует учесть во время написания эссе для поступления в Университет восточного побережья Мэриленда:

Напишите о чем-то важном для вас. Не просто перечисляйте, а размышляйте. Упоминание какого-либо события не отображает его влияние на вас. В UMESе хотят читать об особых уроках, которые вы прошли, о том, как определенные события изменили вашу жизнь или повлияли на принятые вами решения, а также почему это для вас важно Начните писать эссе пораньше, чтобы успеть сделать несколько черновиков! На ошибки мы всегда делаем особенный акцент – КАКИЕ-ЛИБО опечатки или грамматические ошибки приведут к потере баллов от тех, кто будет оценивать ваше сочинение в UMESской комиссии. Ваш английский ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ. Не отправляйте эссе, если вы на 100% не уверенны в своем английском. Пусть хотя бы один носитель английского языка отредактирует ваше эссе.

Стоимость обучения в Университет восточного побережья Мэрилендае: плата за обучение, жилье и другое

НЕ бойтесь официальной стоимости обучения в UMESе. Очень немногие студенты могут позволить себе оплатить эту сумму – многие иностранные абитуриенты ошибочно полагают, что они не могут позволить себе поступить в Университет восточного побережья Мэриленда, потому что официальная стоимость составляет $16,687

Чрезвычайно важно, чтобы вы изучили различные варианты финансовой помощи и стипендий для студентов Университет восточного побережья Мэрилендаа.

Сумма, о которой вам нужно беспокоиться больше всего, – это «стоимость с учетом скидки», потому что, скорее всего, эту сумму вы будете платить в зависимости от того, сколько денег зарабатывает ваша семья.

В приведенной ниже таблице указана официальный перечень расходов при обучении в Университет восточного побережья Мэриленда.

Стоимость обучения на бакалаврате $16,687 Расходы на жилье - Расходы на книги и другие материалы $2,000 Прочие расходы - Общая сумма -

В следующей таблице указана реальная стоимость обучения и проживания для большинства студентов Университет восточного побережья Мэриленда.

Среднегодовая стоимость с учетом скидки - Процент студентов, получающих финансовую помощь $88 Средняя общая сумма финансовой помощи на одного студента $27,000

И наконец, средняя стоимость, которую платит каждый студент, в зависимости от суммы дохода семьи.

Семейный доход Средняя стоимость с учетом скидки $0 a $30,000 $12,768 $30,001 a $48,000 $14,905 $48,001 a $75,000 $18,876 $75,001 a $110,000 $20,851 $110,000+ $21,510

Как видите, много студентов обучаются в Университет восточного побережья Мэрилендае по гораздо более низкой стоимости, нежели официальная. По этой причине мы всегда рекомендуем всем, кто заинтересован в обучении в UMESе, подать заявку – если в университете действительно захотят вас принять, они помогут вам воплотить это в реальность.

Самое главное то, что даже если Университет восточного побережья Мэриленда не предоставит достаточной финансовой помощи, вы всегда можете поинтересоваться о существующих стипендиях и кредитах для иностранных студентов.

Общежитие Университет восточного побережья Мэрилендаа и социальная жизнь

Если вы когда-либо смотрели американские фильмы, вы знаете, что колледж в Соединенных Штатах – это про опыт. Фактически, кураторы колледжей в США сегодня советуют своим студентам игнорировать рейтинги, а смотреть на культуру.

Мы не устаем подчеркивать, что общежития и общественная жизнь в Университет восточного побережья Мэрилендае чрезвычайно важны. Если вы не будете учитывать эти факторы при выборе Университет восточного побережья Мэрилендаского или другого университета, есть высокая вероятность, что для вас это будет негативным опытом и захотите уехать

Вот почему мы создали CampusReel – чтобы каждый студент из любой точки мира смог получить подробное представление о вариантах колледжей. Демо ниже расскажет вам о том, какие видео есть на CampusReel.

Кампус Университет восточного побережья Мэрилендаа

В кампусе Университет восточного побережья Мэрилендаа есть как преимущества, так и недостатки. Как вы уже знаете, Университет восточного побережья Мэриленда находится в Princess Anne. Город играет очень важную роль для тех, кто приезжает учится в Университет восточного побережья Мэриленда.

CampusReel содержит 17 000 видеороликов, аналогичных показанному ниже, которые проведут вас через весь кампус Университет восточного побережья Мэрилендаа, Princess Anne, общежития, аудитории, лаборатории и многое другое.

Пример тура по кампусу Университет восточного побережья Мэрилендаа

Кампус, общежития и общественную жизнь очень сложно передать данными и статистикой. Именно поэтому Университет восточного побережья Мэриленда и другие университеты США уделяют так много внимания эссе. Оценки и результаты тестов тоже важны, но в Университет восточного побережья Мэрилендае должны убедиться, что вы сможете влиться в сообщество.

Поэтому CampusReel показывает вам все стороны Университет восточного побережья Мэрилендаа и 350 других колледжей США, чтобы вы не сомневались, что вы нашли свой. Вам больше не нужно лететь в США, чтобы выбрать лучший колледж 😊.

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