CAMPUSREEL
Saint Mary's University of Minnesota Transfers: 2024 Requirements, Dates, GPAs & More
When is the best time to visit Saint Mary's University of Minnesota?
Visiting Saint Mary's University of Minnesota depends on a number of factors, including the season, your schedule, and a lot of uncontrollable variables. We recommend you visit Saint Mary's University of Minnesota twice if you’re serious about enrolling – at least one visit should be when students are on campus and school is in session. Be sure to take note of the town of Winona as well. Remember that Winona is also catering to 1719 students, so think critically about whether the community would feel too big or too small for your personal liking.
Where do families stay when they visit Saint Mary's University of Minnesota?
The Saint Mary's University of Minnesota admissions office likely has a list of accommodations they recommend. In addition to that list, consult the CampusReel VR feature to explore hotels nearby in Winona. For your convenience, below is a list of hotels to consider and that you can also preview in CampusReel VR.
- Hill Square at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Harvard Square at Saint Mary's University of Minnesota
- Riverbend Park at Saint Mary's University of Minnesota
- East View Terrace Apartments at Saint Mary's University of Minnesota
- Pattee and Paterno Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Penn State All Sports Musem at Saint Mary's University of Minnesota
- Penn State Creamery at Saint Mary's University of Minnesota
- Candler Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Emory Wheel at Saint Mary's University of Minnesota
- McDonough Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Garrett-Evangelical Theological Seminary at Saint Mary's University of Minnesota
- University Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Segal Design Institute at Saint Mary's University of Minnesota
- On top of Doe Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside Doe Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Memorial Glade at Saint Mary's University of Minnesota
- Sarah P. Duke Gardens at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapel Drive at Saint Mary's University of Minnesota
- Duke University Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Divinity School at Saint Mary's University of Minnesota
- The Oval at Saint Mary's University of Minnesota
- Agricultural Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- The Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Ohio Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Green at Saint Mary's University of Minnesota
- Ruth J. Simmons Quadrangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Wriston Quadrangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Yale University Science Hill at Saint Mary's University of Minnesota
- Yale University Admissions at Saint Mary's University of Minnesota
- Farmer Business School at Saint Mary's University of Minnesota
- Denison Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Miami Recreational Sports Center at Saint Mary's University of Minnesota
- John D Millet Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Regis Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- DiMenna-Nyselius Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Regina A. Quick Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- The Town of Fairfield at Saint Mary's University of Minnesota
- Newman Library at Saint Mary's University of Minnesota
- New Hall West at Saint Mary's University of Minnesota
- Lane Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Hahn Horticulture Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- International Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Drillfield at Saint Mary's University of Minnesota
- Shapiro Fountain at Saint Mary's University of Minnesota
- Merson Courtyard at Saint Mary's University of Minnesota
- Hunt Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Sterling Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 12 at Saint Mary's University of Minnesota
- North Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Warren Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Juniper Dining at Saint Mary's University of Minnesota
- Chinook Village at Saint Mary's University of Minnesota
- Wartburg College: McElroy Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- 18 at Saint Mary's University of Minnesota
- 20 at Saint Mary's University of Minnesota
- 21 at Saint Mary's University of Minnesota
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- Dorms at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- Indian Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- 44 at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 1550 Ted Boyd Dr at Saint Mary's University of Minnesota
- Recreational Courtyard at Saint Mary's University of Minnesota
- Hall 16 at Saint Mary's University of Minnesota
- Upper and Central Campus Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Upper and Central Campus Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Turf Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Gatehouse at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Peace Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Art Museum at Saint Mary's University of Minnesota
- Dutch Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Hockey Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- College at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- Columbia University at Saint Mary's University of Minnesota
- 55 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Street at Saint Mary's University of Minnesota
- Kościół Katolicki p.w.św.Michała Archanioła at Saint Mary's University of Minnesota
- The Century Tree at Saint Mary's University of Minnesota
- MSC at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Corps at Saint Mary's University of Minnesota
- Scharbauer Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- BLUU Dining at Saint Mary's University of Minnesota
- TCU Athletics at Saint Mary's University of Minnesota
- Rappahannock River Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- UGA Main Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Pearl Harbor National Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing Department at Saint Mary's University of Minnesota
- Somers Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- BWC and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Bruin Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- Baird Point at Saint Mary's University of Minnesota
- Segundo Dining Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- East Side Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- Lakeside Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Shelby Quad - The Science and Engineering Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Sorority and Fraternity houses at Saint Mary's University of Minnesota
- University Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- LaKretz Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Presidents Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Tisch Library at Saint Mary's University of Minnesota
- The A-Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Boggs at Saint Mary's University of Minnesota
- Coffee Place at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Building, Building 9 at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Art and Design, Building 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- Engineering Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Aldrich Park at Saint Mary's University of Minnesota
- The Greenway at Saint Mary's University of Minnesota
- Charger Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Salmon Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Sculpture Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Warren Field - Engineering building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Food Places at Saint Mary's University of Minnesota
- Upper Quarry Amphitheater at Saint Mary's University of Minnesota
- Quarry Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- McHenry Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Wednesday Market at Saint Mary's University of Minnesota
- The John T. Washington Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- The Century Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Jennings Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Ben Hill Griffin Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Juniper-Poplar Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Bear Creek Apartments at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilmer Davis Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Social Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- The Robie House at Saint Mary's University of Minnesota
- Gargoyle at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Cultural Centers at Saint Mary's University of Minnesota
- Sculpture at Saint Mary's University of Minnesota
- Gampel at Saint Mary's University of Minnesota
- Founder Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Folsom Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Dorms at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Brown Street at Saint Mary's University of Minnesota
- Law Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Juniper-Poplar Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hullabaloo Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Green at Saint Mary's University of Minnesota
- Dupont vs Gore at Saint Mary's University of Minnesota
- KrikBride Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Outdoor Recreational Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Engineering Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Greek Houses at Saint Mary's University of Minnesota
- Fraser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Kansas Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Farmers Market at Saint Mary's University of Minnesota
- Micro Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Martin Luther King hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Adalbertstraße at Saint Mary's University of Minnesota
- Hefty Field at Saint Mary's University of Minnesota
- The UGA Arch at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- MLC at Saint Mary's University of Minnesota
- Downtown at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Haigis Mall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Library at Saint Mary's University of Minnesota
- UMass at Saint Mary's University of Minnesota
- UCrossing at Saint Mary's University of Minnesota
- The Diag at Saint Mary's University of Minnesota
- Ross Business School at Saint Mary's University of Minnesota
- Ventresss Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- TLLI at Saint Mary's University of Minnesota
- The Business School at Saint Mary's University of Minnesota
- The Grove at Saint Mary's University of Minnesota
- Gourmet Services Inc at Saint Mary's University of Minnesota
- Kenan Memorial Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Stone Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Bell Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Park at Saint Mary's University of Minnesota
- The EMU Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Lokey Science Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- The Science Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Historic Hayward Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Twitchell HALL at Saint Mary's University of Minnesota
- Irvine Auditorium at Saint Mary's University of Minnesota
- Office of Undergraduate Admissions at Saint Mary's University of Minnesota
- Kalperis Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Colgate! at Saint Mary's University of Minnesota
- Douglass and LeChase at Saint Mary's University of Minnesota
- Goergen Athletic Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Frat Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- McLaren Conference Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Gleeson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- St. Ignatius Church at Saint Mary's University of Minnesota
- St. Ignatius Church at Saint Mary's University of Minnesota
- Heart of Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Memoral Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Marshall Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Union Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Transportation System at Saint Mary's University of Minnesota
- Dorms at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Colgate! at Saint Mary's University of Minnesota
- UFS BookStore at Saint Mary's University of Minnesota
- John and Grace Allen Building at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Common Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Peabody Library at Saint Mary's University of Minnesota
- ijl,ijlj at Saint Mary's University of Minnesota
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- Common Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Peabody Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining at Saint Mary's University of Minnesota
- Newman Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Statue at Saint Mary's University of Minnesota
- Umrath House at Saint Mary's University of Minnesota
- Foss Hill at Saint Mary's University of Minnesota
- Olin Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Usdan University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining at The Pit at Saint Mary's University of Minnesota
- Reynolda Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Foss Hill at Saint Mary's University of Minnesota
- Olin Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Usdan University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- UCLA - Sproul Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Bear Creek Apartments at Saint Mary's University of Minnesota
- Virginia-Cleveland Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- William R. & Norma B. Harvey Library at Saint Mary's University of Minnesota
- William R. & Norma B. Harvey Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Benjamin Franklin College at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapel of Memories at Saint Mary's University of Minnesota
- University of California, Santa Barbara at Saint Mary's University of Minnesota
- Ogden Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Charles E. Young Research Library at Saint Mary's University of Minnesota
- UCLA - Sproul Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Shea & Durgin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Virginia-Cleveland Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Mango Mangeaux: A Simply Panache Bistro at Saint Mary's University of Minnesota
- Ogden Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hampton University at Saint Mary's University of Minnesota
- Hampton University Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ackerman Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fulton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Doty Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Critz Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Baseline Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- Einstein Bros. Bagels at Saint Mary's University of Minnesota
- Sheffield-Sterling-Strathcona Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- Professional Development Center, Building 18 at Saint Mary's University of Minnesota
- Wait Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
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- Business School at Saint Mary's University of Minnesota
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- Humanities Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Humanities Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Humanities Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Lee University New Hughes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Crum Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Tharp Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- San Antonio Marketplace at Saint Mary's University of Minnesota
- Mathematics Building (D) at Saint Mary's University of Minnesota
- Folsom Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Paul Conn Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
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- Adalbertstraße at Saint Mary's University of Minnesota
- Lee University New Hughes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
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- The Mill Coffee at Saint Mary's University of Minnesota
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- Lee University School of Music at Saint Mary's University of Minnesota
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- Tharp Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Sbisa Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 104 Starr Ave at Saint Mary's University of Minnesota
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- Einstein Bros. Bagels at Saint Mary's University of Minnesota
- FitRec Pro Shop at Saint Mary's University of Minnesota
- Eric Friedman Quadrangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Letts-Anderson Quad (Dorms) at Saint Mary's University of Minnesota
- Outside the Mary A Graydon Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Amherst's Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Val Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Outside King Hall Dormitory at Saint Mary's University of Minnesota
- Ortega Dining Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Pardall Rd at Saint Mary's University of Minnesota
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- Nunnelee Hall at Saint Mary's University of Minnesota
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- Outside Emens Auditoreum at Saint Mary's University of Minnesota
- University Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- Isla Vista Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- T. Boone Pickens Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Olin Arts Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ramsey Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Hawthorn Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 930 Madison Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- Pettengill Hall at Saint Mary's University of Minnesota
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- 930 Madison Ave at Saint Mary's University of Minnesota
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- The Reservoir at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside Gasson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Football Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- 930 Madison Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- The College of Saint Rose at Saint Mary's University of Minnesota
- 1003 Madison Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- 2700 Forest Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- Brinsfield Row at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Science, 25A at Saint Mary's University of Minnesota
- Ficklen Dr at Saint Mary's University of Minnesota
- Hampton University Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Hampton University at Saint Mary's University of Minnesota
- Ogden Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Marsh Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- Outside the College of Arts and Sciences at Saint Mary's University of Minnesota
- Marciano Dining Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- BYU Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Brigham Square at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Outside the Wilk Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Patriot's Court at Saint Mary's University of Minnesota
- UGA Arch at Saint Mary's University of Minnesota
- UGA Main Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapel of Memories at Saint Mary's University of Minnesota
- McComas Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapel of Memories at Saint Mary's University of Minnesota
- Kingsmen Park at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Swenson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Rec Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Little Norse Theatre at Saint Mary's University of Minnesota
- Charles River at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- The Walker Memorial MIT's Sailing Team at Saint Mary's University of Minnesota
- Green Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Ramsey Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Russell Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- William R. & Norma B. Harvey Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Hampton University Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- O'Neill Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- Corcoran Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Hampton University Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Dubois Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Mitchell Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Mitchell Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Herzer Food Sciences Mafes Store at Saint Mary's University of Minnesota
- Ronan Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- COOP Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Residences at 10 West Burke Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- Jordan Hall of Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Tepper School of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Mall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Ho Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Curtis Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Junction at Saint Mary's University of Minnesota
- Davis Wade Stadium at Scott Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Sbisa Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Sanderson Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Nunnelee Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapel of Memories at Saint Mary's University of Minnesota
- Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ronan Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Davis Wade Stadium at Scott Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Band Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Mitchell Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Mitchell Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Legends of Notre Dame at Saint Mary's University of Minnesota
- Colonial Williamsburg at Saint Mary's University of Minnesota
- Sunken Gardens at Saint Mary's University of Minnesota
- Ancient Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Thomas Jefferson's Status at Saint Mary's University of Minnesota
- Olin Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Band Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Herzer Food Sciences Mafes Store at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside Baker Library at Saint Mary's University of Minnesota
- The Dartmouth Green at Saint Mary's University of Minnesota
- Downtown Hanover at Saint Mary's University of Minnesota
- Avert St. & Paramount at Saint Mary's University of Minnesota
- Museum at FIT at Saint Mary's University of Minnesota
- 5309 Martin Luther King Blvd at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main Academic Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Bren School of Environmental Science & Management at Saint Mary's University of Minnesota
- The Junction at Saint Mary's University of Minnesota
- dorms at FIT at Saint Mary's University of Minnesota
- FIT's "quad" at Saint Mary's University of Minnesota
- W 27th St at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Academic Success Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Lake by Green Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Healy Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Anacapa Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Storke Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Dodd Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapel of Memories at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Way at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside the Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Westcott Fountain at Saint Mary's University of Minnesota
- Amphitheater at Saint Mary's University of Minnesota
- 3100 Cleburne St at Saint Mary's University of Minnesota
- Hillside Café at Saint Mary's University of Minnesota
- The Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Lincoln Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Landmark The Ram at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Prospect Street (dorms) at Saint Mary's University of Minnesota
- Harvard Yard at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Kansas State University at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad - Kogan Plaza tour at Saint Mary's University of Minnesota
- Food Places at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Pathway (Campus Walk) at Saint Mary's University of Minnesota
- A Cappella at Saint Mary's University of Minnesota
- FML - Asa Drive at Saint Mary's University of Minnesota
- The Goose at Saint Mary's University of Minnesota
- Academy Village at Saint Mary's University of Minnesota
- Nunnelee Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas Southern University at Saint Mary's University of Minnesota
- Public Affairs Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Armstrong Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- The Yard at Saint Mary's University of Minnesota
- Greene Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Howard University Emplys FCU at Saint Mary's University of Minnesota
- The Modulars HALL at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert James Terry Library at Saint Mary's University of Minnesota
- TSU Recreational Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Gasson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hampton University at Saint Mary's University of Minnesota
- The Residences at 10 West Burke Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- 10 W Pennsylvania Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- The Residences at 10 West Burke Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- Tierwester St at Saint Mary's University of Minnesota
- Weatherhead Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Residences at 10 West Burke Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- The Residences at 10 West Burke Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- Tsu Wesley Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cleburne St at Saint Mary's University of Minnesota
- Lavin-Bernick Center, Tulane University at Saint Mary's University of Minnesota
- Bruff Commons Dining Room at Saint Mary's University of Minnesota
- The "Mom" Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Look Inside the Chemistry Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Memorial Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- University Oaks at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside the Cardwell Math and Physics Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Denison Av. (Dorms) at Saint Mary's University of Minnesota
- College of Engineering at Saint Mary's University of Minnesota
- Architecture Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Anderson, McCain, and the WWII Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Kstate's Rec complex at Saint Mary's University of Minnesota
- The University of Texas at San Antonio Department of English at Saint Mary's University of Minnesota
- Duff St - McBride Field at Saint Mary's University of Minnesota
- College Park St (Dorms) at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- North Campus Apartments at Saint Mary's University of Minnesota
- Village of Gambier at Saint Mary's University of Minnesota
- A Cappella at Saint Mary's University of Minnesota
- The University of Texas at San Antonio Department of English at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Pathway (Campus Walk) at Saint Mary's University of Minnesota
- FML - Asa Drive at Saint Mary's University of Minnesota
- The Goose at Saint Mary's University of Minnesota
- Hawks Nest - University Dr at Saint Mary's University of Minnesota
- Jerry's Grass at Saint Mary's University of Minnesota
- Demoss Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Jerry Falwell Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Dorms - Champion Cir at Saint Mary's University of Minnesota
- Snowflex - MUST SEE! at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Green at Saint Mary's University of Minnesota
- Mundelein Center - Coffey Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Public Transport at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside Lecture Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Sport fields at Saint Mary's University of Minnesota
- IES - N Kenmore Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- Mertz Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Rotunda at Saint Mary's University of Minnesota
- Champagnat (Dorms) at Saint Mary's University of Minnesota
- Arizona State University Downtown Phoenix Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Food Place at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Dorms at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Weybridge House - State Rte at Saint Mary's University of Minnesota
- Shafer's Market at Saint Mary's University of Minnesota
- Dorms at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Wood Dining Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Library 66 Washington Square S at Saint Mary's University of Minnesota
- NYU Silver Center at Saint Mary's University of Minnesota
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- 404 Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
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- DeMattias Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lee Drain Building at Saint Mary's University of Minnesota
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- 1312 S Michigan Ave at Saint Mary's University of Minnesota
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- Albertsons Library at Saint Mary's University of Minnesota
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- AG Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- University Yard at Saint Mary's University of Minnesota
- Olin library and Gund Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- The Dome at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Landmark at Saint Mary's University of Minnesota
- 930 Madison Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- Bolton Dining Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Communication at Saint Mary's University of Minnesota
- Gasson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas Southern University at Saint Mary's University of Minnesota
- Lee University School of Music at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Park at Saint Mary's University of Minnesota
- Lee University School of Music at Saint Mary's University of Minnesota
- LBC Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Richardson Memorial Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Spring Hill College Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- Muma College of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Cooper Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Muma College of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Weatherhead Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Argos Center at Saint Mary's University of Minnesota
- St John's University Queens Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Clinton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 624 S Michigan Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- 624 S Michigan Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- 600 S Michigan Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- 163 William Street at Saint Mary's University of Minnesota
- Joseph A. Martino Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 550 Hilltop Dr at Saint Mary's University of Minnesota
- Kent State University at Saint Mary's University of Minnesota
- Oklahoma State University at Saint Mary's University of Minnesota
- NYU Palladium Athletic Facility at Saint Mary's University of Minnesota
- University of California, Santa Barbara at Saint Mary's University of Minnesota
- st Ambrose University at Saint Mary's University of Minnesota
- Jonathan Edwards College at Saint Mary's University of Minnesota
- 1307 Chrisway Dr at Saint Mary's University of Minnesota
- 1307 Chrisway Dr at Saint Mary's University of Minnesota
- Founders Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfe Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- GCU Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Spring Hill College at Saint Mary's University of Minnesota
- StuVi2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Pardall Bike Tunnel at Saint Mary's University of Minnesota
- Campbell Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- University of California, Santa Barbara at Saint Mary's University of Minnesota
- Joe Mack Wilson Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Business Building at Saint Mary's University of Minnesota
- KSU Lawrence V. Johnson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- 2000 Lakeshore Dr at Saint Mary's University of Minnesota
- Greenhouses at Saint Mary's University of Minnesota
- McKeon Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Morrisville Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Greenhouses at Saint Mary's University of Minnesota
- Commons Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The University of Tennessee, Knoxville, TN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Morris House at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohawk Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- High Point University, North University Parkway, High Point, NC, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Tyler House at Saint Mary's University of Minnesota
- Schacht Center for Health and Wellness at Saint Mary's University of Minnesota
- ACET Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Automotive Center at Saint Mary's University of Minnesota
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- test at Saint Mary's University of Minnesota
- test at Saint Mary's University of Minnesota
- Commons Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Drake Field and Hospitality Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- High Point University, North University Parkway, High Point, NC, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- High Point University International Ave. Welcome Center, International Avenue, High Point, NC, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
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- 3359 Mississauga Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- Via Benigno Crespi, 37 at Saint Mary's University of Minnesota
- Via Benigno Crespi, 37 at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgetown College at Saint Mary's University of Minnesota
- Austin Peay State University, College Street, Clarksville, TN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
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- 134 N 4th St at Saint Mary's University of Minnesota
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- 134 N 4th St at Saint Mary's University of Minnesota
- 134 N 4th St at Saint Mary's University of Minnesota
- 134 N 4th St at Saint Mary's University of Minnesota
- 134 N 4th St at Saint Mary's University of Minnesota
- 11111 at Saint Mary's University of Minnesota
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- 100 W College St at Saint Mary's University of Minnesota
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- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
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- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
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- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
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- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- John M. Greene Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 4444 at Saint Mary's University of Minnesota
- Ho Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
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- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
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- Ho Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Frank Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Building, Building 9 at Saint Mary's University of Minnesota
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- O'Connor Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
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- Drake Field and Hospitality Suite at Saint Mary's University of Minnesota
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- Ho Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Morrisville Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Greenhouses at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- Martin Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Iceplex at Saint Mary's University of Minnesota
- Ho Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Martin Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
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- Morrisville Campus at Saint Mary's University of Minnesota
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- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
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- 115 Bakertown Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- Сидней at Saint Mary's University of Minnesota
- Mercado A-F at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Av. de Rius i Taulet, 12 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4301 N Scottsdale Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- 12300 Bermuda Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- Carrer de l'Hospital, 32 at Saint Mary's University of Minnesota
- university of Redlands at Saint Mary's University of Minnesota
- 32 Đại Từ at Saint Mary's University of Minnesota
- Arizona Center Tower at Saint Mary's University of Minnesota
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- Lambein Hall, rooms at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
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- Shidler College of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- UH Manoa Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
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- NLV Main Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Creapolis - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Shidler College of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Национальный парк Сион at Saint Mary's University of Minnesota
- 4567 Dixie Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- 4567 Dixie Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- 5400 Dixie Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Lili’uokalani Center for Student Services at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Tietgensgade 67 at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Lili’uokalani Center for Student Services at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Shidler College of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Shidler College of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
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- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Art and Design, Building 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Creapolis - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
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- Thomas Hale Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
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- Welcome to Colgate! at Saint Mary's University of Minnesota
- 24 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Colgate! at Saint Mary's University of Minnesota
- Ho Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Thomas Hale Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- The Japanese Garden at East West Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- susquehanna UNIVERSITY at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Sedona at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Korean Studies at Saint Mary's University of Minnesota
- susquehanna UNIVERSITY at Saint Mary's University of Minnesota
- Sedona at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Morrisville Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Equine Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Design Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Drake Field and Hospitality Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- Iceplex at Saint Mary's University of Minnesota
- Performance Pavilion, Building 13 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- test at Saint Mary's University of Minnesota
- test2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- ssssss11111 at Saint Mary's University of Minnesota
- Waikiki Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Creapolis - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
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- Professional Development Center, Building 18 at Saint Mary's University of Minnesota
- Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Concordia university, st Paul at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Diamond Head Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgetown College at Saint Mary's University of Minnesota
- Concordia university, St. Paul at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohawk Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- susquehanna UNIVERSITY at Saint Mary's University of Minnesota
- Aquaculture Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Morrisville Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- Dairy Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Drake Field and Hospitality Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- susquehanna UNIVERSITY at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- susquehanna university at Saint Mary's University of Minnesota
- Drake Field and Hospitality Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Science, 25A at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- ACET Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Design Center at Saint Mary's University of Minnesota
- susquehanna UNIVERSITY at Saint Mary's University of Minnesota
- Automotive Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Automotive Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Greenhouses at Saint Mary's University of Minnesota
- Dairy Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Copper Turret Restaurant at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohawk Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- Aquaculture Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Iceplex at Saint Mary's University of Minnesota
- Equine Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Commons Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Copper Turret Restaurant at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohawk Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- ACET Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Greenhouses at Saint Mary's University of Minnesota
- Equine Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohawk Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Colgate's Memorial Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Drake Field and Hospitality Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Pearl Harbor National Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Seneca Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Via Giulio Cesare Procaccini, 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Outdoor Fitness Area at Saint Mary's University of Minnesota
- Ho’omaluhia Botanical Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Iceplex at Saint Mary's University of Minnesota
- Automotive Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Equine Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall, common room at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- The Highlanders Shop at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall, common room at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Shidler College of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Lili’uokalani Center for Student Services at Saint Mary's University of Minnesota
- Shidler College Courtyard at Saint Mary's University of Minnesota
- Pacific Asian Center for Entrepreneurship (PACE) at Saint Mary's University of Minnesota
- Shidler College Courtyard at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Highlanders Shop at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Tennessee at Saint Mary's University of Minnesota
- Kern Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Kern Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Enfield House at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gillette Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gillette Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gillette Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Highlanders Shop at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Test3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- Rothenbuhler Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Equestrian Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chamberlain Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Lambein Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Equestrian Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reinholdt Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Kerr Pegula Athletic Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Reinholdt Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- The Highlanders Shop at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reinholdt Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reinholdt Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chamberlain Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Rothenbuhler Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Kerr Pegula Athletic Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Equestrian Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden of Smith College at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden of Smith College at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Quadrangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Quadrangle at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Tennessee at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Crew House at Saint Mary's University of Minnesota
- John M. Greene Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- John M. Greene Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Schacht Center for Health and Wellness at Saint Mary's University of Minnesota
- Happy Chase Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- The Crew House at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall $ Mendenhall Center for the Performing Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall $ Mendenhall Center for the Performing Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Morris House at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn: Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn: Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn: Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Tyler House at Saint Mary's University of Minnesota
- test at Saint Mary's University of Minnesota
- test at Saint Mary's University of Minnesota
- test at Saint Mary's University of Minnesota
- Lakewood Ranch – State College of Florida, Manatee–Sarasota at Saint Mary's University of Minnesota
- Medical Technology and Simulation Center (MTSC) at Saint Mary's University of Minnesota
- John C. Hodges Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Tennessee at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 Morrow Way, Slippery Rock, PA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn: Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Cambridge Judge Business School, UK at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Colgate! at Saint Mary's University of Minnesota
- University of North Carolina Greensboro, Spring Garden Street, Greensboro, NC, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside The Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Kings College at Saint Mary's University of Minnesota
- Kings Parade at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Kings Parade at Saint Mary's University of Minnesota
- River Cam at Saint Mary's University of Minnesota
- Inside The Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Center of Campus- Naismith Green at Saint Mary's University of Minnesota
- Center of Campus- Naismith Green at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 11 at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Smith College at Saint Mary's University of Minnesota
- The Highlanders Shop at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union, Building 500 at Saint Mary's University of Minnesota
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- Bertha and Karl Art Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- Horn Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- F at Saint Mary's University of Minnesota
- Fuller Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- F at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Services at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Living Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Services at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Judd at Saint Mary's University of Minnesota
- Abby at Saint Mary's University of Minnesota
- Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising at Saint Mary's University of Minnesota
- President's Residence at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Test2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis at Saint Mary's University of Minnesota
- Fuller Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- st Ambrose at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- East Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Judd at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Gymnastics at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Varsity Weight Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Living Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- East Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 12300 Bermuda Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- R44 & Strand Road at Saint Mary's University of Minnesota
- 12300 Bermuda Rd at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Test32443242323432 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Automotive Center at Saint Mary's University of Minnesota
- STUAC at Saint Mary's University of Minnesota
- Dairy Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Iceplex at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Judd at Saint Mary's University of Minnesota
- 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- a at Saint Mary's University of Minnesota
- Mac Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- Reinhold Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- tess at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Judd at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU Dairy at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reinholdt Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Chamberlain Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 1111 at Saint Mary's University of Minnesota
- Mac Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Chamberlain Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 1111 at Saint Mary's University of Minnesota
- Chamberlain Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Studios at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- Java 101 Coffeeshop at Saint Mary's University of Minnesota
- The Highlanders Shop at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- Paine Center for Science at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Flag Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Studios at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Kerr Pegula Athletic Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- John and Charles Wesley Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Studios at Saint Mary's University of Minnesota
- Stevens Art Studios at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- la at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Av. Eva Perón 1048 at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Fuller Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- East Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall (E & W) at Saint Mary's University of Minnesota
- COM Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- John M. Green Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- John M. Greene Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- John M. Greene Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall & Athletic Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Seelye Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Tyler House at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- John M. Greene Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee DO PHD Program Office at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Assessment Center at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Environmental Education Center, Building 1400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Data Science Analytics Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- Physics Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Physics Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for the Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Ortlip Art Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- Thank You for Visiting! at Saint Mary's University of Minnesota
- Ortlip Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- Ortlip Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- Recital Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Kerr-Pegula Athletic Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Nielsen Physical Education Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Burke Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Equestrian Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Art and Design, Building 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Tyler House at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Bill Jervey Jr. Library, Building 300 at Saint Mary's University of Minnesota
- Fine Arts, Building 700 at Saint Mary's University of Minnesota
- North Country Community College (Saranac Lake) at Saint Mary's University of Minnesota
- Martin Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Elmina White Honors Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Elmina White Honors Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Thompson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Stimson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Thompson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Adele Simmons Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lemelson Center for Design at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Tyler House at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall & Athletic Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Happy Chace '22 Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee DO PHD Program Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Redlands, East Colton Avenue, Redlands, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Redlands at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Sciences, Building 200 at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Dr. Ruger's Tea Bar at Saint Mary's University of Minnesota
- Basement Study at Saint Mary's University of Minnesota
- Conrad Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- embed_test at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Lake Jervey Natural Trail at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Services Center, Building 100 at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Sciences, Building 200 at Saint Mary's University of Minnesota
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lake Jervey Natural Trail at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall & Athletic Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Sarah H. Pappas Professional Development Center, Building 800 at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Classroom at Saint Mary's University of Minnesota
- Solar Canopy at Saint Mary's University of Minnesota
- Emily Dickinson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Houghton College at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Houghton College at Saint Mary's University of Minnesota
- Ortlip Mural at Saint Mary's University of Minnesota
- Recital Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Willard J. Houghton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Recital Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Burke Field at Saint Mary's University of Minnesota
- The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Fancher Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- John and Charles Wesley Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Ortlip Art Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- Ortlip Art Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Nielsen Physical Education Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Houghton College at Saint Mary's University of Minnesota
- Nielsen Physical Education Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Mac Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Environmental Education Center, Building 1400 at Saint Mary's University of Minnesota
- College Farm at Saint Mary's University of Minnesota
- R.W. Kern Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Central Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Central Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Franklin Patterson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Franklin Patterson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Franklin Patterson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Merrill Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- Dakin Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Lemelson Center for Design at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert Crown Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert Crown Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Enfield House at Saint Mary's University of Minnesota
- Emily Dickinson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Dakin/Merrill Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Dakin Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- R.W. Kern Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Kern Kafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Admissions Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- Central Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Enfield House at Saint Mary's University of Minnesota
- Franklin Patterson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Merrill Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- Merrill Living Room/Student Life Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Merrill Living Room/Student Life Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Longsworth Arts Village at Saint Mary's University of Minnesota
- Longsworth Arts Village at Saint Mary's University of Minnesota
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at Saint Mary's University of Minnesota
- Adele Simmons Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Adele Simmons Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Arts Barn at Saint Mary's University of Minnesota
- Arts Barn at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- The Bridge Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Emily Dickinson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- College Farm at Saint Mary's University of Minnesota
- Lemelson Center for Design at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert Crown Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Central Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Emily Dickinson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Enfield House at Saint Mary's University of Minnesota
- Franklin Patterson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at Saint Mary's University of Minnesota
- Happy Chace '22 Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Nielsen Physical Education Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Lyman Plant House and Botanic Gardens at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- TQL Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Tyler House at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- 11 at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Redlands, East Colton Avenue, Redlands, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Mulholland Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- Hudson hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- McCormick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- Hudson hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- Side Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- Front Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Hall of Letters, East Colton Avenue, Redlands, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- North Country Community College (Saranac Lake) at Saint Mary's University of Minnesota
- North Country Community College (Saranac Lake) at Saint Mary's University of Minnesota
- 9 at Saint Mary's University of Minnesota
- 19 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- 11 at Saint Mary's University of Minnesota
- St. Joseph Hall, Dayton, OH, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- aasd at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- as at Saint Mary's University of Minnesota
- 12 at Saint Mary's University of Minnesota
- 16 at Saint Mary's University of Minnesota
- Exam Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- bishop boulevard at Saint Mary's University of Minnesota
- bishop boulevard at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- East State Street, Redlands, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Skyline Reading Room & Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor Skyline Reading Room & Terrace at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: 2nd Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- 15 at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Second Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Third Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- (10) at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Compass Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Second Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall and Grecourt Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- 20 at Saint Mary's University of Minnesota
- 18 at Saint Mary's University of Minnesota
- 11 at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Third Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Third Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Ground Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- 21 at Saint Mary's University of Minnesota
- 11 at Saint Mary's University of Minnesota
- 66 at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Ground Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: The Compass at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Sage Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Judd at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- The Bush School of Government and Public Service at Saint Mary's University of Minnesota
- The Bush School of Government & Public Service at Saint Mary's University of Minnesota
- The Bush School of Government & Public Service at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at Saint Mary's University of Minnesota
- The Bush School of Government & Public Service at Saint Mary's University of Minnesota
- The Bush School of Government & Public Service at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: The Compass at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Ground Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Fourth Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Second Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Tyler House at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics Fields at Saint Mary's University of Minnesota
- Paradise Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at Saint Mary's University of Minnesota
- Happy Chace '22 Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Third Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Chapin House & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Third Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Third Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Clark Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Clark Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- The Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- The Science Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- SIMPLE1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Happy Chace '22 Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Weisenflluh Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library: Third Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Texas at Dallas at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Student Success at Saint Mary's University of Minnesota
- EMB at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Student Success at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Student Success at Saint Mary's University of Minnesota
- Weisenflluh Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Street, Dallas, TX 75205, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- Weisenflluh Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 21 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- 11 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Tennessee, Knoxville, Knoxville, TN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Tennessee, Knoxville, Knoxville, TN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Student Success at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Life Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Life Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Life Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Student Success at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 13 at Saint Mary's University of Minnesota
- 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 66 at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Computer Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV A Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Eiffel Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Simpson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- emb at Saint Mary's University of Minnesota
- Lewis & Clark Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Chan Family Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- 22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- simple loc1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Butcher Library, Chenango Street, Morrisville, NY, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Butcher Library, Chenango Street, Morrisville, NY, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Butcher Library, Chenango Street, Morrisville, NY, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- emb2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 23 at Saint Mary's University of Minnesota
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- SUNY Morrisville at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Seelye Hall & Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- State College of Florida - SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Gayle Riggs Student Center, KGI Building 121 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Entrance, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Chan Family Cafe, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Buildings 121 and 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- West Entry Way, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- Classroom 152, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patio, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Parking Lots, KGI Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- Entrance, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- Ferdinand's Creamery at Saint Mary's University of Minnesota
- Ferdinand's Creamery at Saint Mary's University of Minnesota
- Ferdinand's Creamery at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- East Entry Way, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- Northside Residence Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Bryan Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Bute Building at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- Hadyn Ellis Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Bute Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Classroom 35, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Buildings 517, 555, and Streets at Saint Mary's University of Minnesota
- Entrance, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- s1 at Saint Mary's University of Minnesota
- simple1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- e1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Thompson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Todd Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Any Location in the World at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- willow path at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 230 5th Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- 16 at Saint Mary's University of Minnesota
- 19 at Saint Mary's University of Minnesota
- 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- 15 at Saint Mary's University of Minnesota
- 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- 13 at Saint Mary's University of Minnesota
- 9 at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- 11 at Saint Mary's University of Minnesota
- Hadyn Ellis Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hadyn Ellis Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hadyn Ellis Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Towne Student Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- University of Tennessee, Knoxville, Knoxville, TN, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- College of Osteopathic Medicine at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- North Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- 22222 at Saint Mary's University of Minnesota
- Interprofessional Health Clinic at Saint Mary's University of Minnesota
- North Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- North Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Rogalski Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Grant Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Biosciences Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Environmental Education Center, Building 1400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Persson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- O'Connor Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Frank Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 111simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Neilson Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ford Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 222emb at Saint Mary's University of Minnesota
- A Classroom.... at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- Performance Pavilion, Building 13 at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Building, Building 9 at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing Simulation Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- McMullen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Adele Simmons Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Merrill Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- Central Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Dakin Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- Merrill Living Room/Student Life Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing Simulation Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- Weight Lifting Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Yurt at Saint Mary's University of Minnesota
- Rogalski Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness and Recreation Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- Health Services at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Emily Dickinson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- SAU Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Health Services at Saint Mary's University of Minnesota
- McMullen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Interprofessional Health Clinic at Saint Mary's University of Minnesota
- McMullen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weight Lifting Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Franklin Patterson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- R.W. Kern Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Enfield House at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Dakin Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- North Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Health Services at Saint Mary's University of Minnesota
- McMullen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert Crown Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Bridge Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Food Court at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Health Sciences Education at Saint Mary's University of Minnesota
- Rogalski Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Art and Design, Building 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Services Center, Building 100 at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Sciences, Building 200 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union, Building 500 at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union, Building 500 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Services Center, Building 100 at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Innovation & Technology (CIT) at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Computer Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Towne Student Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Bill Jervey Jr. Library, Building 300 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Collier Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Towne Student Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Venice at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- willow path at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- simple_sm1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Presbyterian Church and College Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Side Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Front Entrance (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Outdoor Fitness Area at Saint Mary's University of Minnesota
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lake Jervey Natural Trail at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Innovation & Technology (CIT) at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- Fine Arts, Building 700 at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall (E & W) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- COM Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Sarah H. Pappas Professional Development Center, Building 800 at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU Dairy at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at Saint Mary's University of Minnesota
- Environmental Education Center, Building 1400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee DO PHD Program Office at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Lakewood Ranch – State College of Florida, Manatee–Sarasota at Saint Mary's University of Minnesota
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee: DO PHD Program Office at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall (E & W) at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Medical Technology and Simulation Center (MTSC) at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU Dairy Store at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee DO PHD Program Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dinning Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Towne Student Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Arena at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- FPCC College Dorm at Saint Mary's University of Minnesota
- Katiuzhanka at Saint Mary's University of Minnesota
- vbrvjrng at Saint Mary's University of Minnesota
- Kyiv at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Science, 25A at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Irv Schmid Sport Complex at Saint Mary's University of Minnesota
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Science, 25A at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- 230 5th Ave at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Building, Building 9 at Saint Mary's University of Minnesota
- Art and Design, Building 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Assessment Center at Saint Mary's University of Minnesota
- vbrvjrng at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Dr. Ruger's Tea Bar at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- tt at Saint Mary's University of Minnesota
- Performance Pavilion, Building 13 at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Professional Development Center, Building 18 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Science, 25A at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Basement Study at Saint Mary's University of Minnesota
- Gayle Riggs Student Center, KGI Building 121 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- Conrad Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- TEst(2) at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Rucker Village at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Conrad Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Any Location in the world at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center: Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center: Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Outdoor Fitness Area at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 1 (E at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU Osteopathic Medical Specialties at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- smoke_1 at Saint Mary's University of Minnesota
- smoke_2 at Saint Mary's University of Minnesota
- smoke_2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Venice at Saint Mary's University of Minnesota
- Fine Arts, Building 700 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lake Jervey Natural Trail at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Professional Development Center, Building 18 at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- Outdoor Fitness Area at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Bill Jervey Jr. Library, Building 300 at Saint Mary's University of Minnesota
- Science, Building 25 at Saint Mary's University of Minnesota
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at Saint Mary's University of Minnesota
- Performance Pavilion, Building 13 at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Outdoor Fitness Area at Saint Mary's University of Minnesota
- New Year Iframe at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches at Saint Mary's University of Minnesota
- Exam Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Building, Building 9 at Saint Mary's University of Minnesota
- New Year Iframe at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Art and Design, Building 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- 30 at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Giddings Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Performance Pavilion, Building 13 at Saint Mary's University of Minnesota
- Cooke Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- George H. W. Bush Center for Fitness at Saint Mary's University of Minnesota
- Rucker Village at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Science, 25A at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- New Year at Saint Mary's University of Minnesota
- Art Gallery at Saint Mary's University of Minnesota
- New Year Iframe at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House at Saint Mary's University of Minnesota
- George H. W. Bush Center for Fitness at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Cooke Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Cooke Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Giddings Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- smoke_1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House at Saint Mary's University of Minnesota
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at Saint Mary's University of Minnesota
- Cooke Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Allen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Allen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Allen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Allen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Collier Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- George H. W. Bush Center for Fitness at Saint Mary's University of Minnesota
- Cooke Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House at Saint Mary's University of Minnesota
- Patterson House at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 1 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- George H. W. Bush Center for Fitness at Saint Mary's University of Minnesota
- Allen Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Collier Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Collier Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Collier Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Flowers Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Flowers Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Giddings Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Cooke Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Ensor Learning Resource Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Asher Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- George H. W. Bush Center for Fitness at Saint Mary's University of Minnesota
- Rucker Village at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- Academic Building, Building 9 at Saint Mary's University of Minnesota
- Music and Theatre, Building 11 West at Saint Mary's University of Minnesota
- Sarah H. Pappas Professional Development Center, Building 800 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- Art and Design, Building 10 at Saint Mary's University of Minnesota
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at Saint Mary's University of Minnesota
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at Saint Mary's University of Minnesota
- Professional Development Center, Building 18 at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU Osteopathic Medical Specialties at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Science Laboratory, Building 26 at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Softball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Medical Technology and Simulation Center (MTSC) at Saint Mary's University of Minnesota
- SCF Bradenton at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Innovation & Technology (CIT) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert C. Wynn Baseball Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Outdoor Fitness Area at Saint Mary's University of Minnesota
- 31 at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Innovation & Technology (CIT) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Services Center, Building 100 at Saint Mary's University of Minnesota
- Natural Sciences, Building 200 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union, Building 500 at Saint Mary's University of Minnesota
- Environmental Education Center, Building 1400 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lakewood Ranch – State College of Florida, Manatee–Sarasota at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Innovation & Technology (CIT) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Services Center, Building 100 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 2 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Center for Innovation & Technology (CIT) at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Bookstore (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Exam Room (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 4 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- POST Exterior at Saint Mary's University of Minnesota
- Spitting Caves at Saint Mary's University of Minnesota
- Spitting Caves at Saint Mary's University of Minnesota
- Sandy Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Diamond Head at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- POST Exterior at Saint Mary's University of Minnesota
- Diamond Head at Saint Mary's University of Minnesota
- Sandy Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Ho’omaluhia Botanical Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- POST Exterior at Saint Mary's University of Minnesota
- Spitting Caves at Saint Mary's University of Minnesota
- Diamond Head at Saint Mary's University of Minnesota
- 32 at Saint Mary's University of Minnesota
- Maks at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- DMC Educational Corridor 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 1 (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- The Boat House at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee DO PHD Program Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee: DO PHD Program Office (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Educational Corridor 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 3 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Bookstore (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- PA Medicine Program (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Educational Corridor 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Educational Corridor 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Educational Corridor 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- The Boat House at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- O'Connor Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Frank Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Boat House at Saint Mary's University of Minnesota
- Side Entrance (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Front Entrance (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 1 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 2 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- test1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- The Boat House at Saint Mary's University of Minnesota
- Waiahole Poi Factory at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at Saint Mary's University of Minnesota
- embed at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 3 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Portsmouth Abbey Main Entrance at Saint Mary's University of Minnesota
- The Boat House at Saint Mary's University of Minnesota
- The Boat House at Saint Mary's University of Minnesota
- Waikiki Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- China Man's Hat at Saint Mary's University of Minnesota
- PA Medicine Program (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life at Saint Mary's University of Minnesota
- Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Willow Path at Saint Mary's University of Minnesota
- Waiahole Poi Factory at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center: Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life at Saint Mary's University of Minnesota
- Sir Martin Evans Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Students' Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Redwood Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Bute Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- CUBRIC at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Bute Park | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Sir Martin Evans Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Hermann Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Kaplan Institute at Saint Mary's University of Minnesota
- Museum of Science and Industry at Saint Mary's University of Minnesota
- 31st Street Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Field Museum at Saint Mary's University of Minnesota
- Alder Planetarium at Saint Mary's University of Minnesota
- 31st Street Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Alder Planetarium at Saint Mary's University of Minnesota
- Alder Planetarium at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Music Building at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Modern Languages at Saint Mary's University of Minnesota
- Psychology Tower Building at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Journalism, Media and Culture at Saint Mary's University of Minnesota
- IIT Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- McCormick Tribune Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- McCormick Tribune Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Alder Planetarium at Saint Mary's University of Minnesota
- Art Institute of Chicago at Saint Mary's University of Minnesota
- Arts and Social Studies Library at Saint Mary's University of Minnesota
- IIT Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Guaranteed Rate Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Portillo's Hot Dogs at Saint Mary's University of Minnesota
- Cloud Gate (The Bean) Millenium Park at Saint Mary's University of Minnesota
- Navy Pier at Saint Mary's University of Minnesota
- L at Saint Mary's University of Minnesota
- John Percival Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Julian Hodge Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Aberconway Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Optometry Building at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Law and Politics at Saint Mary's University of Minnesota
- Abacws Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hadyn Ellis Building at Saint Mary's University of Minnesota
- National Museum Cardiff | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- The Chicago Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Willis Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Hermann Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Michael Jordan Statue at United Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Alexandra Gardens | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Wales Millennium Centre | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Bute Building at Saint Mary's University of Minnesota
- S.R. Crown Hall (IIT College of Architecture) at Saint Mary's University of Minnesota
- The Chicago Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- Chicago-Kent School of Law at Saint Mary's University of Minnesota
- Chicago Riverwalk at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Dana Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Students' Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Optometry Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Psychology Tower Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Abacws Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Abacws Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Chinatown at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life at Saint Mary's University of Minnesota
- Glamorgan Building at Saint Mary's University of Minnesota
- John Percival Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Aberconway Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Julian Hodge Building at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Law and Politics at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle | at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- 32 at Saint Mary's University of Minnesota
- Redwood Building at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Modern Languages at Saint Mary's University of Minnesota
- Abacws Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hadyn Ellis Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Principality Stadium | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Alexandra Gardens | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Wales Millennium Centre | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Music Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Julian Hodge Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen's Buildings at Saint Mary's University of Minnesota
- Principality Stadium | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 33 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Arts and Social Studies Library at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Journalism, Media and Culture at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Market | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Bute Park | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Bay | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- China Man's Hat at Saint Mary's University of Minnesota
- CUBRIC at Saint Mary's University of Minnesota
- Alexandra Gardens | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- National Museum Cardiff | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Principality Stadium | City Location at Saint Mary's University of Minnesota
- Kennedy Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- UH College of Engineering FabLab at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- Centre for Student Life | Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- UH College of Engineering FabLab at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at Saint Mary's University of Minnesota
- Students' Union at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- Kennedy Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- 1000 Galvin Road South Bellevue, Nebraska 68005 at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- UH College of Engineering FabLab at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- 32 at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Sandy Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Adele Simmons Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Waikiki Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- test1 at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- UH College of Engineering FabLab at Saint Mary's University of Minnesota
- UH College of Engineering FabLab at Saint Mary's University of Minnesota
- embed1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Waikiki Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Chinaman's Hat (Mokoli'i) at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Martin Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Sandy Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Kern Kafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Kern Kafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at Saint Mary's University of Minnesota
- l at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- Diamond Head at Saint Mary's University of Minnesota
- Admissions Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- Kennedy Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- China Man's Hat at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- Diamond Head at Saint Mary's University of Minnesota
- Maks at Saint Mary's University of Minnesota
- College Farm at Saint Mary's University of Minnesota
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at Saint Mary's University of Minnesota
- Kennedy Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- Ho’omaluhia Botanical Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Ho’omaluhia Botanical Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Calaveras Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Thomas J. Long School of Pharmacy at Saint Mary's University of Minnesota
- Makapuʻu Beach Park at Saint Mary's University of Minnesota
- Waiahole Poi Factory at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Chinaman's Hat (Mokoli'i) at Saint Mary's University of Minnesota
- Chinaman's Hat (Mokoli'i) at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Calaveras Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Thomas J. Long School of Pharmacy at Saint Mary's University of Minnesota
- Burns Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfgram Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- obolon at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Scenes 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cowell Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Calaveras Bridge at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Memorial Football Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- Pacific Geosciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Atchley Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Chris Kjeldsen Pool at Saint Mary's University of Minnesota
- Alex G. Spanos Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Thomas J. Long School of Pharmacy at Saint Mary's University of Minnesota
- Jeannette Powell Arts Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Alex and Jeri Vereschagin Alumni House at Saint Mary's University of Minnesota
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Biological Sciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Biological Sciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Office of the President at Saint Mary's University of Minnesota
- George Wilson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Eve Zimmerman Tennis Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Grace Covell Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Talking Columns at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Atrium at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- MacMorland's Commons Food Court | Moe's & Bento Sushi at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfgram Memorial Library | Student Support at Saint Mary's University of Minnesota
- Firepit & Volleyball Court at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at Saint Mary's University of Minnesota
- MacMorland's Commons Food Court at Saint Mary's University of Minnesota
- Drama and Dance/Demarcus Brown Studio Theatre at Saint Mary's University of Minnesota
- Spirit Rocks at Saint Mary's University of Minnesota
- John Chambers Technology Center at Saint Mary's University of Minnesota
- McCaffrey Grove at Saint Mary's University of Minnesota
- Marketplace at Saint Mary's University of Minnesota
- Don and Karen DeRosa University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Knoles Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Lower Level at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Multicultural Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- The Grove at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Dance Studio at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Spinning Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Columns at Saint Mary's University of Minnesota
- Drama and Dance/Demarcus Brown Studio Theatre at Saint Mary's University of Minnesota
- The Lair at Saint Mary's University of Minnesota
- The Lair at Saint Mary's University of Minnesota
- Marketplace at Saint Mary's University of Minnesota
- William Knox Holt Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls | The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main & Memorial Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Bown Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Fitness Center First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Dance Studio at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main & Memorial Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main & Memorial Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | Second Floor Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfgram Memorial Library | Second Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Indoor Track and Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Business: Quick Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Computer Lab at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hwllo at Saint Mary's University of Minnesota
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Lower Level at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Scenes 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Compton Union Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Scenes 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- emb at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Morris Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Knoles Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Knoles Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls | The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at Saint Mary's University of Minnesota
- Pacific Gate at Saint Mary's University of Minnesota
- Business: Quick Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Indoor Track and Field House at Saint Mary's University of Minnesota
- UH College of Engineering FabLab at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weber Hall/Eberhardt School of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 32 at Saint Mary's University of Minnesota
- dd at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfgram Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Firepit & Volleyball Court at Saint Mary's University of Minnesota
- s1 at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- emb loc at Saint Mary's University of Minnesota
- Lower Level Study (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Educational Corridor 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Hallway 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 2 (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- COM Wellness Center (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Lower Level Study (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Conrad Hall (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Front Entrance (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Hallway 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- COM Wellness Center (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Assessment Center (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Side Entrance (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 3 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 2 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Conrad Hall (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Lower Level Study (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Hallway 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 1 (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Assessment Room (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Assessment Room (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Dr. Ruger's Tea Bar (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Educational Corridor 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Educational Corridor 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Hallway 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Bookstore (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU Dairy Store (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee: DO PHD Program Office (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- PA Medicine Program (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 1 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 1 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 4 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 4 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- John T. Chambers Technology Center at Saint Mary's University of Minnesota
- McCaffrey Grove at Saint Mary's University of Minnesota
- Alex and Jeri Vereschagin Alumni House at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 2 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Assessment Room (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Biological Sciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 1 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Jeannette Powell Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 1 (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Dr. Ruger's Tea Bar (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Conrad Hall (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 2 (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 2 (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- West Fee: DO PHD Program Office (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Learning Assessment Center (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Hallway 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Side Entrance (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- COM Wellness Center (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- PA Medicine Program (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Lower Level Study (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 1 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Lounge 3 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Statue (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Front Entrance (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Hallway 2 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Hallway 3 (Detroit) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Bookstore (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Atrium Level 1 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 4 (Macomb) at Saint Mary's University of Minnesota
- COM Wellness Center (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Spartan Stadium (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU Dairy Store (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- OMM Lab 1 (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- emb at Saint Mary's University of Minnesota
- Dr. Ruger's Tea Bar (East Lansing) at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- 33 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- Morris Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Weber Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Grace A. Covell Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Knoles Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Talking Columns at Saint Mary's University of Minnesota
- Spirit Rocks at Saint Mary's University of Minnesota
- Wendell Philips Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Black Box Theatre at Saint Mary's University of Minnesota
- 44 at Saint Mary's University of Minnesota
- Knoles Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Office of the President at Saint Mary's University of Minnesota
- Marketplace at Saint Mary's University of Minnesota
- Geosciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- William Knox Holt Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Jeannette Powell Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Wendell Philips Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Weber Hall/Eberhardt School of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Buck Memorial Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Faye Spanos Concert Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Morris Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- McCaffrey Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Don and Karen DeRosa University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- John T. Chambers Technology Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Biological Sciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Biological Sciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Alex G. Spanos Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cowell Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Knoles Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Atchley Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- Weber Hall/Eberhardt School of Business at Saint Mary's University of Minnesota
- Talking Columns at Saint Mary's University of Minnesota
- The Lair at Saint Mary's University of Minnesota
- George Wilson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Atchley Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Geosciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Jeannette Powell Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Calaveras Bridge at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- Rose Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Atchley Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Don and Karen DeRosa University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Orr Cottage at Saint Mary's University of Minnesota
- Rose Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Buck Memorial Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Sorority Circle at Saint Mary's University of Minnesota
- Fraternity Circle at Saint Mary's University of Minnesota
- William Knox Holt Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- The Grove at Saint Mary's University of Minnesota
- Calaveras Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fraternity Circle at Saint Mary's University of Minnesota
- Jeannette Powell Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Long Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Eve Zimmerman Tennis Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chris Kjeldsen Pool at Saint Mary's University of Minnesota
- Baun Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Thomas J. Long School of Pharmacy at Saint Mary's University of Minnesota
- Don and Karen DeRosa University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Orr Cottage at Saint Mary's University of Minnesota
- Atchley Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Knoles Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weber Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Morris Chapel at Saint Mary's University of Minnesota
- Grace A. Covell Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Don and Karen DeRosa University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- The Lair at Saint Mary's University of Minnesota
- Baun Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cowell Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- McCaffrey Center at Saint Mary's University of Minnesota
- William Knox Holt Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Faye Spanos Concert Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Alex G. Spanos Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Jeannette Powell Art Center at Saint Mary's University of Minnesota
- John T. Chambers Technology Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Biological Sciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- George Wilson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Thomas J. Long School of Pharmacy at Saint Mary's University of Minnesota
- Rose Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Calaveras Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- embed at Saint Mary's University of Minnesota
- emb at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at Saint Mary's University of Minnesota
- QLC at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at Saint Mary's University of Minnesota
- UH College of Engineering FabLab at Saint Mary's University of Minnesota
- QLC at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- embed at Saint Mary's University of Minnesota
- Test at Saint Mary's University of Minnesota
- Park at Saint Mary's University of Minnesota
- Thunderbird School of Global Management at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- Spurlock Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Spurlock Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Admissions Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls | The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Sandy Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Kennedy Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- China Man's Hat at Saint Mary's University of Minnesota
- MacMorland's Commons Food Court | Starbucks at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | Second Floor Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Waikiki Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at Saint Mary's University of Minnesota
- Hamilton Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Rose Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- MacMorland's Commons Food Court | Moe's & Bento Sushi at Saint Mary's University of Minnesota
- R.W. Kern Center & Kern Kafe at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Lower Level at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Dance Studio at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfgram Memorial Library | Second Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main & Memorial Field at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Bown Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- MacMorland's Commons Food Court at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Student Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Giddings Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- South Campus/Residence Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- Ensor Learning Resource Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfgram Memorial Library | Student Support at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Starbucks at Saint Mary's University of Minnesota
- Dance Studio at Saint Mary's University of Minnesota
- Giddings Lawn at Saint Mary's University of Minnesota
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Dance Studio at Saint Mary's University of Minnesota
- South Campus/Residence Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Fitness Center First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Lococation at Saint Mary's University of Minnesota
- Koshice at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Fitness Center Second Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Cabre Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Nelson Performing Arts Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Ashley Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Bown Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- DeWitt Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Business: Quick Center at Saint Mary's University of Minnesota
- R.W. Kern Center at Saint Mary's University of Minnesota
- R.W. Kern Center & Kern Kafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Cafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls | The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Colter Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Student Lounge at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Fitness Center Second Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- DeWitt Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- R.W. Kern Center & Kern Kafe at Saint Mary's University of Minnesota
- Admissions Suite at Saint Mary's University of Minnesota
- College Farm at Saint Mary's University of Minnesota
- Franklin Patterson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at Saint Mary's University of Minnesota
- Arts Barn at Saint Mary's University of Minnesota
- Central Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Wolfgram Memorial Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center | Starbucks at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Fitness Center First Floor at Saint Mary's University of Minnesota
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at Saint Mary's University of Minnesota
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold F. Johnson Library Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cole Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Ashley Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Ashley Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- MacMorland's Commons Food Court at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls | The Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Pride Rec Center | Dance Studio at Saint Mary's University of Minnesota
- Business: Quick Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Emily Dickinson Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Tava Quad at Saint Mary's University of Minnesota
- MSU COM at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- 47 at Saint Mary's University of Minnesota
- Bryson Gym at Saint Mary's University of Minnesota
- St. Lawrence College - Kingston Campus Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- St. Lawrence College - Kingston Campus Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Health and Athletic Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Health and Athletic Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Health and Athletic Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Dynamic Designs at Saint Mary's University of Minnesota
- The Marianne van Silfhout Gallery (Brockville Campus) at Saint Mary's University of Minnesota
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at Saint Mary's University of Minnesota
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at Saint Mary's University of Minnesota
- Dynamic Designs at Saint Mary's University of Minnesota
- The Marianne van Silfhout Gallery (Brockville Campus) at Saint Mary's University of Minnesota
- St. Lawrence College - Kingston Campus Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Dynamic Designs at Saint Mary's University of Minnesota
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at Saint Mary's University of Minnesota
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at Saint Mary's University of Minnesota
- new_simple at Saint Mary's University of Minnesota
- emb at Saint Mary's University of Minnesota
- ss at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Health and Athletic Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- The Marianne van Silfhout Gallery (Brockville Campus) at Saint Mary's University of Minnesota
- Holmes Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Field at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hinckley Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cabre Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cabre Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Orendorff Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Towne Student Health Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Gulick Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cabre Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cabre Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Nelson Performing Arts Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- Oliver Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Trapper Village Main at Saint Mary's University of Minnesota
- Trapper Village Main at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- sss at Saint Mary's University of Minnesota
- 333emb at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Active Learning Classroom at Saint Mary's University of Minnesota
- University and Union at Saint Mary's University of Minnesota
- University Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Isabel Bader Centre for Performing Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- wsssss at Saint Mary's University of Minnesota
- 333 at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Isabel Bader Centre for Performing Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- 37 at Saint Mary's University of Minnesota
- 37 at Saint Mary's University of Minnesota
- Gatew at Saint Mary's University of Minnesota
- 46 at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Douglas Library 1923 Reading Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Richardson Memorial Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Richardson Memorial Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- Living in Kingston and Residence at Saint Mary's University of Minnesota
- Mitchell Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics and Recreation Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Agnes Etherington Art Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Research at Queen's at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hinckley Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Ashley Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cody Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Nelson Performing Arts Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cody Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Library at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Student Services at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Flag Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Isabel Bader Centre for the Performing Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- The Restaurants at Weisenfluh at Saint Mary's University of Minnesota
- Advanced Technology and Science Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Orendorff Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Vincent Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- The Macoskey Center for Sustainability Education and Research at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hinckley Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert M. Smith Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Mihalik-Thompson Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- The Restaurants at Weisenfluh at Saint Mary's University of Minnesota
- Vincent Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cody Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Colter Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- DeWitt Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Colgate! at Saint Mary's University of Minnesota
- Aebersold Student Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Advanced Technology and Science Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert M. Smith Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- 1sss at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- The Restaurants at Weisenfluh at Saint Mary's University of Minnesota
- Aebersold Student Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- Fraternity Circle at Saint Mary's University of Minnesota
- Office of the President at Saint Mary's University of Minnesota
- Fraternity Circle at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Memorial Football Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Residence Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- Robert M. Smith Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Vincent Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- McCaffrey Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Buck Memorial Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Restaurants at Weisenfluh at Saint Mary's University of Minnesota
- s at Saint Mary's University of Minnesota
- The Pub at Thunderbird at Saint Mary's University of Minnesota
- Sorority Circle at Saint Mary's University of Minnesota
- The Grove at Saint Mary's University of Minnesota
- Spirit Rocks at Saint Mary's University of Minnesota
- Marketplace at Saint Mary's University of Minnesota
- Starbucks at Saint Mary's University of Minnesota
- Spirit Rocks at Saint Mary's University of Minnesota
- Columns at Saint Mary's University of Minnesota
- 123 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- e at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- Ashley Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-20 at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Wendell Philips Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Long Theater at Saint Mary's University of Minnesota
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at Saint Mary's University of Minnesota
- Stagg Memorial Football Plaza at Saint Mary's University of Minnesota
- Calaveras Bridge at Saint Mary's University of Minnesota
- Starbucks at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2023-12-19 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2023-12-20 at Saint Mary's University of Minnesota
- Harold C. Smith Learning Commons at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Weiser Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Health Sciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Marketplace at Saint Mary's University of Minnesota
- Wendell Philips Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Black Box Theatre at Saint Mary's University of Minnesota
- Atchley Clock Tower at Saint Mary's University of Minnesota
- Geosciences Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Eve Zimmerman Tennis Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Chris Kjeldsen Pool at Saint Mary's University of Minnesota
- Weber Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- The Lair at Saint Mary's University of Minnesota
- Starbucks at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Abbey-Appleton Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Physical Education Complex/ Blake Arena/James Naismith Court at Saint Mary's University of Minnesota
- Appleton Tennis Courts at Saint Mary's University of Minnesota
- Archie Allen Field/Ascherman All-Ability Field/Diane L. Potter Field at Saint Mary's University of Minnesota
- Locklin Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- East Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Breidenstine Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Hickory Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Fieldhouse at Saint Mary's University of Minnesota
- Townhouses/ Senior Suites at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Marsh Memorial at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletic Training Room at Saint Mary's University of Minnesota
- 92023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 23 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- Orendorff Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Orendorff Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Orendorff Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Bloom-Wilson Intercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- 12023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 162023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lorem Ipsum at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 24 at Saint Mary's University of Minnesota
- Colter Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- HarriettIntercultural House at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 12023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cabre Building at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 12023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 12023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3/27 loc at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3/27 ifr at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- School of Business Administration, Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohr Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Bruce Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Dixon Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillard Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 2023-12-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 36 at Saint Mary's University of Minnesota
- Bruce Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohr Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Lillard Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 33 at Saint Mary's University of Minnesota
- Bruce Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- 34 at Saint Mary's University of Minnesota
- sp at Saint Mary's University of Minnesota
- Sa at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- Chan Family Cafe, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lab, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patio, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patient Assessment Center, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- University of the Pacific at Saint Mary's University of Minnesota
- Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Muller Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Wellness Room, KGI Building 121 at Saint Mary's University of Minnesota
- Chan Family Cafe 2nd Floor Study Space at Saint Mary's University of Minnesota
- Chan Family Cafe 2nd Floor Study Space at Saint Mary's University of Minnesota
- Founder's Room, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patient Assessment Lab, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Informal Learning Space, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Debrief Room, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Sports and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Gayle Riggs Student Center, KGI Building 121 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patient Assessment Lab, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patio, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Buildings 517, 555, and Streets at Saint Mary's University of Minnesota
- Entrance, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Harris Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Louis Kapelski Learning Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Classroom 1110, KGI Building 121 at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- KGI Building 555 Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Chan Family Cafe, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- KGI Building 555 Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- KGI Building 555 Entry at Saint Mary's University of Minnesota
- Lab, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Patient Assessment Lab, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- KGI Building 555 Lobby at Saint Mary's University of Minnesota
- KGI Building 555 Entry at Saint Mary's University of Minnesota
- Entry, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- Entrance, KGI Building 555 at Saint Mary's University of Minnesota
- Entrance, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- East Entry Way, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- Dixon Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- Classroom 35, KGI Building 535 at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- West Campus & Richardson Memorial Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- Parking Lots, KGI Campus at Saint Mary's University of Minnesota
- Campus Buildings 121 and 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Classroom 194, KGI Building 517 at Saint Mary's University of Minnesota
- Harris Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- CSUSM MPH Introduction at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- Theological Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Athletics and Recreation Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Douglas Library 1923 Reading Room at Saint Mary's University of Minnesota
- Research at Queen's at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-11 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- California State University San Marcos at Saint Mary's University of Minnesota
- University and Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Lecture Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- University Avenue at Saint Mary's University of Minnesota
- Agnes Etherington Art Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-01-11 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- 35 at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Active Learning Classroom at Saint Mary's University of Minnesota
- Dining Halls at Saint Mary's University of Minnesota
- Living in Kingston and Residence at Saint Mary's University of Minnesota
- West Campus & Richardson Memorial Stadium at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-11 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-11 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-01-18 at Saint Mary's University of Minnesota
- Lois Durand Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lois Durand Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Old Main at Saint Mary's University of Minnesota
- tour Starting Point at Saint Mary's University of Minnesota
- Forest Park Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Research at Queen's at Saint Mary's University of Minnesota
- Isabel Bader Centre for the Performing Arts at Saint Mary's University of Minnesota
- Sports and Recreation Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Lois Durand Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Mohr Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Forest Park Beach at Saint Mary's University of Minnesota
- Morse Science Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Orr Cottage at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-01 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-02-01 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-07 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-02-07 at Saint Mary's University of Minnesota
- 44 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-13 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-02-13 at Saint Mary's University of Minnesota
- Welcome to Houghton University at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-01 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-13 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-13 at Saint Mary's University of Minnesota
- Reinhold Campus Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-15 at Saint Mary's University of Minnesota
- Gillette Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-02-15 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-15 at Saint Mary's University of Minnesota
- State College of Florida - SCF Bradenton, 26th Street West, Bradenton, FL, USA at Saint Mary's University of Minnesota
- 111 at Saint Mary's University of Minnesota
- new loca at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- Hinckley Library at Saint Mary's University of Minnesota
- University Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Hinckley Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Blake Track at Saint Mary's University of Minnesota
- Orendorff Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Orendorff Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Yellowstone Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Hinckley Library at Saint Mary's University of Minnesota
- Nelson Performing Arts Building at Saint Mary's University of Minnesota
- 111 at Saint Mary's University of Minnesota
- new loca2 at Saint Mary's University of Minnesota
- Widener University at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-02-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2222 at Saint Mary's University of Minnesota
- vlad1 at Saint Mary's University of Minnesota
- vlad2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 222 at Saint Mary's University of Minnesota
- v1 at Saint Mary's University of Minnesota
- v2 at Saint Mary's University of Minnesota
- vl1 at Saint Mary's University of Minnesota
- 123 at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-02-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- s1 at Saint Mary's University of Minnesota
- s2 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- Science & Math Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building at Saint Mary's University of Minnesota
- EMBEDDED 2024-02-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- 23423423 at Saint Mary's University of Minnesota
- 44 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2024-02-22 at Saint Mary's University of Minnesota
- Fagerberg Building Annex at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 6 at Saint Mary's University of Minnesota
- 3 at Saint Mary's University of Minnesota
- DeWitt Student Center at Saint Mary's University of Minnesota
- 5 at Saint Mary's University of Minnesota
- 1 at Saint Mary's University of Minnesota
- Scott Gym & Olin Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- 7 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 4 at Saint Mary's University of Minnesota
- 2 at Saint Mary's University of Minnesota
- simple at Saint Mary's University of Minnesota
- Susquehanna University at Saint Mary's University of Minnesota
- emb at Saint Mary's University of Minnesota
- Johnson Fitness Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Schoo- Bemis Science Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Cheney Dining Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Massasoit Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Springfield College Triangle at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Castle at Saint Mary's University of Minnesota
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at Saint Mary's University of Minnesota
- Main Building at Saint Mary's University of Minnesota
- International Programs & Services at Saint Mary's University of Minnesota
- Hash at Saint Mary's University of Minnesota
- Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Riley Technology Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Durham Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Bellevue University at Saint Mary's University of Minnesota
- Bellevue University at Saint Mary's University of Minnesota
- Bellevue University Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Reed Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- International Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Administration Building at Saint Mary's University of Minnesota
- Bellevue University Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Bellevue University at Saint Mary's University of Minnesota
- Bellevue University Bookstore at Saint Mary's University of Minnesota
- Pond at Saint Mary's University of Minnesota
- Lombardo Welcome Center at Saint Mary's University of Minnesota
- Richard B. Flynn Campus Union at Saint Mary's University of Minnesota
- Osburn Hall at Saint Mary's University of Minnesota
- Alumni Hall at Saint Mary's University of Minnesota
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- 401 N 1st St, Phoenix, AZ 85004 at Saint Mary's University of Minnesota
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- NLV - A Building (Telecommunications) at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Student Union at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV June Whitley Student Lounge (Flag Room) at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV A Building at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Flag Room at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV Library at Saint Mary's University of Minnesota
- NLV A Building (Telecommunications) at Saint Mary's University of Minnesota
- West Charleston - Student Services (D Building) at Saint Mary's University of Minnesota
- Student Union - West Charleston at Saint Mary's University of Minnesota
- Horn Theater at Saint Mary's University of Minnesota
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- NLV A Building (Telecommunications) at Saint Mary's University of Minnesota
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- The Owl's Nest at Saint Mary's University of Minnesota
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What do families do in Winona when they visit Saint Mary's University of Minnesota?
It depends but there are a variety of activities and things to do in and around Winona. We recommend using the virtual immersion tab on CampusReel to take a tour at Saint Mary's University of Minnesota and see for yourself how the student make use of Winona.
What buildings should I look at when I visit Saint Mary's University of Minnesota?
For your convenience, below is a list of all buildings that you can visit from CampusReel. We encourage you to compare you experience of the buildings on CampusReel with your in-person visit if you decide to take one.
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