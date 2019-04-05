CAMPUSREEL
University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) Transfers: 2024 Requirements, Dates, GPAs & More
When is the best time to visit University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)?
Visiting University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) depends on a number of factors, including the season, your schedule, and a lot of uncontrollable variables. We recommend you visit University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) twice if you’re serious about enrolling – at least one visit should be when students are on campus and school is in session. Be sure to take note of the town of Milwaukee as well. Remember that Milwaukee is also catering to 20921 students, so think critically about whether the community would feel too big or too small for your personal liking.
Where do families stay when they visit University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)?
The University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) admissions office likely has a list of accommodations they recommend. In addition to that list, consult the CampusReel VR feature to explore hotels nearby in Milwaukee. For your convenience, below is a list of hotels to consider and that you can also preview in CampusReel VR.
- Hill Square at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harvard Square at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Riverbend Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East View Terrace Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pattee and Paterno Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Penn State All Sports Musem at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Penn State Creamery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Candler Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emory Wheel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McDonough Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Garrett-Evangelical Theological Seminary at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Segal Design Institute at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- On top of Doe Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside Doe Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Memorial Glade at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sarah P. Duke Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapel Drive at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Duke University Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Divinity School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Oval at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Agricultural Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ohio Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Green at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ruth J. Simmons Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wriston Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yale University Science Hill at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yale University Admissions at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Farmer Business School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Denison Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miami Recreational Sports Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John D Millet Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Regis Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DiMenna-Nyselius Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Regina A. Quick Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Town of Fairfield at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Newman Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New Hall West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lane Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hahn Horticulture Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drillfield at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shapiro Fountain at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merson Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hunt Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sterling Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Juniper Dining at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinook Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wartburg College: McElroy Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 20 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 21 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Indian Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 44 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1550 Ted Boyd Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Recreational Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hall 16 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Upper and Central Campus Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Upper and Central Campus Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Turf Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Gatehouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Peace Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art Museum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dutch Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hockey Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Columbia University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 55 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Street at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kościół Katolicki p.w.św.Michała Archanioła at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Century Tree at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Corps at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scharbauer Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- BLUU Dining at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TCU Athletics at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rappahannock River Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UGA Main Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pearl Harbor National Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing Department at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Somers Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- BWC and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bruin Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baird Point at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Segundo Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Side Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lakeside Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shelby Quad - The Science and Engineering Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sorority and Fraternity houses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LaKretz Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Presidents Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tisch Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The A-Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Boggs at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Coffee Place at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Building, Building 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art and Design, Building 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Engineering Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aldrich Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Greenway at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Charger Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Salmon Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sculpture Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Field - Engineering building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Food Places at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Upper Quarry Amphitheater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quarry Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McHenry Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wednesday Market at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The John T. Washington Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Century Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jennings Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Ben Hill Griffin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Juniper-Poplar Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bear Creek Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilmer Davis Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Social Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Robie House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gargoyle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cultural Centers at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sculpture at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gampel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Founder Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Folsom Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brown Street at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Law Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Juniper-Poplar Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hullabaloo Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Green at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dupont vs Gore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- KrikBride Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Recreational Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Engineering Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greek Houses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fraser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kansas Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Farmers Market at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Micro Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Luther King hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adalbertstraße at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hefty Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The UGA Arch at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MLC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Downtown at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Haigis Mall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UMass at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UCrossing at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Diag at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ross Business School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ventresss Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TLLI at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Business School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Grove at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gourmet Services Inc at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kenan Memorial Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stone Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bell Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The EMU Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lokey Science Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Science Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Historic Hayward Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Twitchell HALL at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irvine Auditorium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Office of Undergraduate Admissions at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kalperis Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Colgate! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglass and LeChase at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Goergen Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Frat Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McLaren Conference Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gleeson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St. Ignatius Church at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St. Ignatius Church at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Heart of Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Memoral Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marshall Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Union Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Transportation System at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Colgate! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UFS BookStore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John and Grace Allen Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Common Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Peabody Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ijl,ijlj at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brooklyn Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Common Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Peabody Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Newman Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Statue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Umrath House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Foss Hill at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Olin Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Usdan University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining at The Pit at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reynolda Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Foss Hill at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Olin Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Usdan University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UCLA - Sproul Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bear Creek Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Virginia-Cleveland Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William R. & Norma B. Harvey Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William R. & Norma B. Harvey Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Benjamin Franklin College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapel of Memories at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of California, Santa Barbara at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ogden Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Charles E. Young Research Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UCLA - Sproul Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shea & Durgin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Virginia-Cleveland Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mango Mangeaux: A Simply Panache Bistro at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ogden Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ackerman Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fulton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Doty Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Critz Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baseline Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Einstein Bros. Bagels at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sheffield-Sterling-Strathcona Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Professional Development Center, Building 18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wait Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ZSR Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Business School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Business School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reynolds Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University School of Music at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University New Hughes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Conn Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Humanities Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Humanities Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Humanities Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University New Hughes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Crum Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tharp Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- San Antonio Marketplace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mathematics Building (D) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Folsom Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paul Conn Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bowdle/ O'Bannon Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adalbertstraße at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University New Hughes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Boston College- Yawkey Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sonic Drive-In at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Mill Coffee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University School of Music at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University School of Music at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University School of Music at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University Communication Arts Department at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tharp Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sbisa Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 104 Starr Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Boston University College of Fine Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Einstein Bros. Bagels at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- FitRec Pro Shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eric Friedman Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Letts-Anderson Quad (Dorms) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outside the Mary A Graydon Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Amherst's Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Val Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outside King Hall Dormitory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ortega Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pardall Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nunnelee Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nunnelee Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nunnelee Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outside Emens Auditoreum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Isla Vista Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- T. Boone Pickens Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Olin Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ramsey Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hawthorn Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 930 Madison Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pettengill Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 930 Madison Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lower Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Reservoir at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside Gasson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Football Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 930 Madison Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The College of Saint Rose at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1003 Madison Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2700 Forest Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brinsfield Row at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ficklen Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ogden Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marsh Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outside the College of Arts and Sciences at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marciano Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- BYU Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brigham Square at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outside the Wilk Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patriot's Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UGA Arch at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UGA Main Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapel of Memories at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McComas Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapel of Memories at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kingsmen Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Swenson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rec Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Little Norse Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Charles River at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Walker Memorial MIT's Sailing Team at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Green Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ramsey Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Russell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William R. & Norma B. Harvey Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Neill Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Corcoran Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dubois Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mitchell Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mitchell Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Herzer Food Sciences Mafes Store at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ronan Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- COOP Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Residences at 10 West Burke Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jordan Hall of Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tepper School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Mall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Curtis Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Junction at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Davis Wade Stadium at Scott Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sbisa Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sanderson Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nunnelee Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapel of Memories at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ronan Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Davis Wade Stadium at Scott Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Band Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mitchell Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mitchell Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Legends of Notre Dame at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colonial Williamsburg at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sunken Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ancient Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas Jefferson's Status at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Olin Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Band Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Herzer Food Sciences Mafes Store at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside Baker Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Dartmouth Green at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Downtown Hanover at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Avert St. & Paramount at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Museum at FIT at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5309 Martin Luther King Blvd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main Academic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bren School of Environmental Science & Management at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Junction at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- dorms at FIT at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- FIT's "quad" at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- W 27th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Academic Success Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lake by Green Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Healy Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Anacapa Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Storke Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dodd Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapel of Memories at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Way at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside the Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Westcott Fountain at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Amphitheater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3100 Cleburne St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hillside Café at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lincoln Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Landmark The Ram at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Prospect Street (dorms) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harvard Yard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kansas State University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad - Kogan Plaza tour at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Food Places at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Pathway (Campus Walk) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- A Cappella at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- FML - Asa Drive at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Goose at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academy Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nunnelee Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas Southern University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Public Affairs Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Armstrong Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Yard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greene Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Howard University Emplys FCU at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Modulars HALL at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert James Terry Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TSU Recreational Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gasson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Residences at 10 West Burke Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 10 W Pennsylvania Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Residences at 10 West Burke Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tierwester St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weatherhead Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Residences at 10 West Burke Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Residences at 10 West Burke Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tsu Wesley Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cleburne St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lavin-Bernick Center, Tulane University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bruff Commons Dining Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The "Mom" Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Look Inside the Chemistry Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Memorial Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Oaks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside the Cardwell Math and Physics Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Denison Av. (Dorms) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College of Engineering at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Architecture Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Anderson, McCain, and the WWII Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kstate's Rec complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The University of Texas at San Antonio Department of English at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Duff St - McBride Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Park St (Dorms) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Campus Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Village of Gambier at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- A Cappella at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The University of Texas at San Antonio Department of English at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Pathway (Campus Walk) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- FML - Asa Drive at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Goose at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hawks Nest - University Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jerry's Grass at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Demoss Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jerry Falwell Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms - Champion Cir at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Snowflex - MUST SEE! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Green at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mundelein Center - Coffey Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Public Transport at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside Lecture Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sport fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- IES - N Kenmore Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mertz Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Rotunda at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Champagnat (Dorms) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arizona State University Downtown Phoenix Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Food Place at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weybridge House - State Rte at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shafer's Market at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wood Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library 66 Washington Square S at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NYU Silver Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stern School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 404 Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- High Street at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Interdisciplinary Science and Engineering Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms in Davenport Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Red Square at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Third Street Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Memorial Union Basement at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Honors College and Residences at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Walk Around Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Third Street Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tsu Wesley Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Memorial Union Basement at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elliott Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Edgar W King Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sky Space at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jones Business School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ray Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Infinity Quad at RIT at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 700 Commonwealth Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Towers at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Rock at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gleason Engineering School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brower Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Civic Square Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spring Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard A. Chaifetz School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeMattias Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee Drain Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Basketball Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Football Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Past Hepner Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Club Love at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campanile Walkway at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Turtles at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hampton University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SDFC - Downtown Phoenix at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Miles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Swenson Athletic Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bowen-Thompson Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Convocation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Norton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adelbert Gymnasium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lyons Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McElroy Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merkert Chemistry Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stokes Hall - South at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Residences at 10 West Burke Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towson University College of Liberal Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spring Hill College Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Founders Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooper Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- T. Boone Pickens Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of California, Santa Barbara at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Cudd Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boot at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tulane Campus Recreation (Reily Student Recreation Center) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Newcomb Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weatherhead Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weatherhead Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of California, Santa Barbara at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alcee Fortier Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Howard-Tilton Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheadle Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of California, Santa Barbara at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towson University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tisch School Of The Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Palladium Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Turtle Rock Coffee, etc. at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Vedauwoo Campground at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Edwards Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shea & Durgin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Boyden Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 15 Ray St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Samuel Paley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shea & Durgin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wescoe Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cypress Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- USF Campus Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richardson Memorial Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McIntyre Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Castor Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- BurgerFi at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Milner Library - Illinois State University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 525 S State St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McIntyre Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wyoming Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Capitol Federal Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 72 E 11th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 72 E 11th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jerome Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OSU Department of Parking and Transportation Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 916 S Wabash Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1312 S Michigan Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 624 S Michigan Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 623 S Wabash Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 33 Ida B. Wells Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 618 Michigan Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- One Pace Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- One Pace Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- One Pace Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- One Pace Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 33 Beekman St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 33 Beekman St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 33 Beekman St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1880 East University Drive at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rhodes Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towson Town Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- USF Bookstore And Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Perkins Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- StuVi2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jonathan Edwards College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jonathan Edwards College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jonathan Edwards College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Butler Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holland & Terrell Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Towers at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rec Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- York St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marylou's Coffee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1307 Chrisway Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Riverfront Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Square Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brady Street Garage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holiday Inn Express Boise-University Area at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dutch Bros at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Square Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brady Street Garage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1307 Chrisway Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- W Malad St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Raymond James Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St John's University Queens Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bone Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St John's University Queens Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Watterson Towers at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Illinois State University Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yale University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Campus Boston University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Boise State University Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brady Street Garage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- StuVi2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfe Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- W University Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- StuVi2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albertsons Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Extended Stay America - Boise - Airport at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- S Vista Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dutch Bros at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Carol Grotnes Belk Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Washakie Dining Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tri-Towers Rotunda at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Zimmerman School of Advertising and Mass Communications at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 295 S Water St #120 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 550 Hilltop Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1019-1023 Commonwealth Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of California, Santa Barbara at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pardall Bike Tunnel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nickerson Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Anacapa Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UCLA - Sproul Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Resource Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UCSB University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UCSB University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Courtyard Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Beaver Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grove Parking Garage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mudge House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications Office of Dean at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holland & Terrell Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tremont Student Living at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Columbia University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Location1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holland & Terrell Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Park Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Herty Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Washington at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Playwrights Downtown at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 800 Embarcadero del Mar at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seattle, WA 98195 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Norton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Joe Mack Wilson Student Center (A) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towson Run Apartments at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College of Communication at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Carroll Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TestLoc at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Honors College and Sawtooth Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TestLoc at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- John Peace Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The University of Texas at San Antonio Department of English at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 216 University Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinook Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Armstrong Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Farmer School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- The Marcum Hotel & Conference Center at Miami University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bishop Woods at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elliot Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lamar Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Armstrong Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Upham Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinook Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Grove at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Miami - Student Health Service at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Segundo Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alpha Xi Delta at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- James B Duke Library, Furman University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alpha Xi Delta at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rinker Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Furman University Admissions Office at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Trone Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Riley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TR's Oriental at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Furman University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The University of Alabama at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Furman University Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johns Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- James B. Duke Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Furman University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lay Physical Activities Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Riley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Village Lower Intramural Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Государственный университет Адамс at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UNI-Dome at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rod Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seerley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Armstrong Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Heritage Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Heritage Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seerley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 Mead Way at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alpha Xi Delta at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Farmer School of Business Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 Mead Way at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miami University Recreational Sports Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Redeker Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rialto at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rod Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness/Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campbell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Armstrong Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Esther Raushenbush Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bates Center for Student Life at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Farmer School of Business Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cipriani Dolci at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tappan Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lynde Ln at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lynde Ln at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tappan Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lynde Ln at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mission Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Westlands at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- W/o iframe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 30 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 30 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- 60 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wayne & Lynn Hamersly Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miami University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Peter Courtney Health and Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 66 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bubble Fusion at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sibley Music Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Miller Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eastman Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 66 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bubble Fusion at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hatch Recital Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sibley Music Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Ohio State University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Ohio State University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilmer Davis Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Williams College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Skate Luvers Roller Palace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 140 W 62nd Street at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Furman Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lakeside Housing at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- James B Duke Library, Furman University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campbell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Maucker Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kamerick Art Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Goggin Ice Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hill House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Joseph A. Martino Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eastman School of Music at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 20 Gibbs St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Connor Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Connor Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Connor Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lawrence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Frank Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ул. Сумская at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Carrer de Francesc Layret at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Av. San Martín 5125 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don Bosco 4053 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don Bosco 4053 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lawrence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don Bosco 4053 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Leon Lowenstein Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kampenringweg 48 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johan Cruijff Boulevard 590 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Frank Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cafe Atrium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lawrence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McKeon Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 140 W 62nd Street at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don Bosco 4053 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lawrence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R. Voluntários da Pátria, 344 - Santana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don Bosco 4053 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 57 Jefferson Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 7926 Akkah, حي حطين at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Preinkert Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tawes Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nyumburu Amphitheater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bob Turtle Smith Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCoy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Frank Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Commons Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ingram Hall - Makerspace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Park House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Park House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to KGI at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to KGI at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Park House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to KGI at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Japanese Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aran Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Japanese Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mac Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sewell Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Location1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Building - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Design Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Japanese Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aquaculture Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- CORNER4 Gym - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harvard College Admissions Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emory Freshman Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California Memorial Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Davidson Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Van Wickle Gates & Quiet Green at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Campus Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Davenport Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fairfield University Art Museum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dickson Court South at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outside the Gates Center for Computer Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Off Campus Housing at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LocationTest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LocationTest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Centrum - 3102 Oak Lawn Ave, Dallas, TX 75219 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dairy Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schacht Center for Health and Wellness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schacht Center for Health and Wellness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greenhouses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- High Point University, North University Parkway, High Point, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 140 W 62nd Street at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Copper Turret Restaurant at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Leon Lowenstein Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cafe Atrium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chase Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don Myers Technology and Innovation Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- AG Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Yard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Olin library and Gund Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Dome at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Landmark at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 930 Madison Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bolton Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Communication at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gasson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas Southern University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University School of Music at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lee University School of Music at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LBC Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richardson Memorial Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spring Hill College Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Muma College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooper Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Muma College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weatherhead Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Argos Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St John's University Queens Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Clinton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 624 S Michigan Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 624 S Michigan Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 600 S Michigan Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 163 William Street at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Joseph A. Martino Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 550 Hilltop Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kent State University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Oklahoma State University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NYU Palladium Athletic Facility at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of California, Santa Barbara at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- st Ambrose University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jonathan Edwards College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1307 Chrisway Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1307 Chrisway Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Founders Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfe Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- GCU Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spring Hill College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- StuVi2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pardall Bike Tunnel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campbell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of California, Santa Barbara at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Joe Mack Wilson Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Business Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- KSU Lawrence V. Johnson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2000 Lakeshore Dr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greenhouses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McKeon Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greenhouses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Commons Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The University of Tennessee, Knoxville, TN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohawk Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- High Point University, North University Parkway, High Point, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schacht Center for Health and Wellness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ACET Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Automotive Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohawk Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dairy Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aquaculture Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Design Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iceplex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Commons Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- High Point University, North University Parkway, High Point, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- High Point University International Ave. Welcome Center, International Avenue, High Point, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3359 Mississauga Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Via Benigno Crespi, 37 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Via Benigno Crespi, 37 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgetown College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Austin Peay State University, College Street, Clarksville, TN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- st. micha at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New York at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate's Memorial Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate's Memorial Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ari at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 134 N 4th St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Edwin A. Stevens Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ruesterholz Admissions Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 100 W College St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Duncan McArthur Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Babbio Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4444 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iceplex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New York at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New York at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New York at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New York at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New York at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New York at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate's Memorial Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Andrus Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4444 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Water Wheel Falls Hiking Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tempe Butte at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Frank Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Building, Building 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Connor Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chase Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greenhouses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iceplex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ramapo College of New Jersey at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Copper Turret Restaurant at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinook Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna UNIVERSITY at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Molson School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Molson School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Molson School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MB at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Paul Leonard Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SIMPLE LOC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Paul Leonard Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Frank Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- embed at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mary Park Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall, rooms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Connor Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Judge Business School, University of Cambridge, Trumpington Street, Cambridge, UK at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mary Park Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Copper Turret Restaurant at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- High Point University, North University Parkway, High Point, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baun Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Washington University in St. Louis, Brookings Dr, St. Louis, MO, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Redlands, East Colton Avenue, Redlands, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- USC Rossier School of Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baun Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- university of Dayton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waite Phillips Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Dayton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna UNIVERSITY at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waite Phillips Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- university of Dayton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- USC School of Cinematic Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parkside International Residential College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate's Memorial Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baun Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Creapolis - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towers at Centennial Square at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 115 Bakertown Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Сидней at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mercado A-F at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Av. de Rius i Taulet, 12 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4301 N Scottsdale Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12300 Bermuda Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Carrer de l'Hospital, 32 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- university of Redlands at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 32 Đại Từ at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arizona Center Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- university of Dayton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall, rooms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH Manoa Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warrior Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Main Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Creapolis - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Национальный парк Сион at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4567 Dixie Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4567 Dixie Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5400 Dixie Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Lili’uokalani Center for Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tietgensgade 67 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Lili’uokalani Center for Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art and Design, Building 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University, University Drive, San Marcos, TX, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Creapolis - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas Hale Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Colgate! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 24 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Colgate! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas Hale Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Japanese Garden at East West Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna UNIVERSITY at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sedona at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Korean Studies at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna UNIVERSITY at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sedona at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Design Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iceplex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performance Pavilion, Building 13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ssssss11111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Creapolis - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Full Time MBA - ESADE Sant Cugat Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- eeeee11111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Professional Development Center, Building 18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Concordia university, st Paul at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgetown College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Concordia university, St. Paul at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohawk Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna UNIVERSITY at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aquaculture Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morrisville Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dairy Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna UNIVERSITY at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna university at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ACET Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Design Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- susquehanna UNIVERSITY at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Automotive Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Automotive Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greenhouses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dairy Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Copper Turret Restaurant at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohawk Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aquaculture Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iceplex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Commons Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Copper Turret Restaurant at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohawk Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ACET Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Greenhouses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohawk Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colgate's Memorial Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drake Field and Hospitality Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pearl Harbor National Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seneca Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Via Giulio Cesare Procaccini, 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Fitness Area at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho’omaluhia Botanical Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iceplex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Automotive Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall, common room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Highlanders Shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall, common room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Lili’uokalani Center for Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pacific Asian Center for Entrepreneurship (PACE) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Shidler College Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Highlanders Shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Tennessee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kern Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kern Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Enfield House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gillette Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gillette Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gillette Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Highlanders Shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rothenbuhler Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equestrian Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chamberlain Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lambein Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equestrian Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reinholdt Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kerr Pegula Athletic Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reinholdt Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Highlanders Shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reinholdt Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reinholdt Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chamberlain Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rothenbuhler Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kerr Pegula Athletic Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equestrian Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden of Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quadrangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Tennessee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Crew House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schacht Center for Health and Wellness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chase Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Crew House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall $ Mendenhall Center for the Performing Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall $ Mendenhall Center for the Performing Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn: Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn: Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn: Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lakewood Ranch – State College of Florida, Manatee–Sarasota at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Medical Technology and Simulation Center (MTSC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John C. Hodges Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Tennessee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 Morrow Way, Slippery Rock, PA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn: Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cambridge Judge Business School, UK at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Colgate! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of North Carolina Greensboro, Spring Garden Street, Greensboro, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside The Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kings College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kings Parade at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kings Parade at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- River Cam at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Inside The Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center of Campus- Naismith Green at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center of Campus- Naismith Green at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Smith College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Highlanders Shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union, Building 500 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bertha and Karl Art Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Horn Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- F at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fuller Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- F at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Living Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Judd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- President's Residence at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fuller Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- st Ambrose at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Judd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gymnastics at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Varsity Weight Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Living Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12300 Bermuda Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R44 & Strand Road at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12300 Bermuda Rd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test32443242323432 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Automotive Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- STUAC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dairy Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iceplex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Judd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- a at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mac Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reinhold Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- tess at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Judd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Dairy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reinholdt Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chamberlain Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mac Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chamberlain Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chamberlain Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Studios at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Java 101 Coffeeshop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Highlanders Shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paine Center for Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Flag Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Studios at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kerr Pegula Athletic Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John and Charles Wesley Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Studios at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stevens Art Studios at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- la at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Av. Eva Perón 1048 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fuller Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall (E & W) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- COM Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Green Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall & Athletic Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Seelye Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John M. Greene Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee DO PHD Program Office at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Assessment Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Environmental Education Center, Building 1400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Data Science Analytics Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Physics Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Physics Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ortlip Art Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thank You for Visiting! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ortlip Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ortlip Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Recital Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kerr-Pegula Athletic Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nielsen Physical Education Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burke Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equestrian Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art and Design, Building 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bill Jervey Jr. Library, Building 300 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fine Arts, Building 700 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Country Community College (Saranac Lake) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elmina White Honors Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elmina White Honors Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thompson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stimson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thompson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adele Simmons Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lemelson Center for Design at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall & Athletic Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chace '22 Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee DO PHD Program Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Redlands, East Colton Avenue, Redlands, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Redlands at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Sciences, Building 200 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dr. Ruger's Tea Bar at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Basement Study at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Conrad Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- embed_test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lake Jervey Natural Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services Center, Building 100 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Sciences, Building 200 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lake Jervey Natural Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor Study Room? at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall & Athletic Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sarah H. Pappas Professional Development Center, Building 800 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Classroom at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Solar Canopy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emily Dickinson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Houghton College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Houghton College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ortlip Mural at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Recital Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willard J. Houghton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Recital Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burke Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John and Charles Wesley Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ortlip Art Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ortlip Art Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nielsen Physical Education Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Houghton College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nielsen Physical Education Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mac Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Environmental Education Center, Building 1400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R.W. Kern Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Central Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Central Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Patterson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Patterson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Patterson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merrill Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dakin Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lemelson Center for Design at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert Crown Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert Crown Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Enfield House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emily Dickinson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dakin/Merrill Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dakin Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R.W. Kern Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kern Kafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Admissions Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Central Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Enfield House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Patterson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merrill Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merrill Living Room/Student Life Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merrill Living Room/Student Life Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Longsworth Arts Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Longsworth Arts Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adele Simmons Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adele Simmons Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arts Barn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arts Barn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Bridge Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emily Dickinson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lemelson Center for Design at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert Crown Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Central Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emily Dickinson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Enfield House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Patterson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Botanic Garden: Lyman Plant House and Conservatory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chace '22 Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nielsen Physical Education Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lyman Plant House and Botanic Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TQL Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Redlands, East Colton Avenue, Redlands, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mulholland Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hudson hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCormick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hudson hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Side Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Front Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hall of Letters, East Colton Avenue, Redlands, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Country Community College (Saranac Lake) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Country Community College (Saranac Lake) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St. Joseph Hall, Dayton, OH, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- aasd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- as at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 16 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Exam Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- bishop boulevard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- bishop boulevard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East State Street, Redlands, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Skyline Reading Room & Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor Skyline Reading Room & Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: 2nd Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 15 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Second Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Third Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- (10) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Compass Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Second Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall and Grecourt Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 20 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Third Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Third Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Ground Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 21 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 66 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Ground Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: The Compass at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sage Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Judd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Bush School of Government and Public Service at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Bush School of Government & Public Service at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Bush School of Government & Public Service at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Bush School of Government & Public Service at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Bush School of Government & Public Service at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: The Compass at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Ground Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Fourth Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Second Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tyler House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Fields at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lyman Conservatory and Botanic Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chace '22 Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Third Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Third Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Third Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Clark Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Clark Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Science Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SIMPLE1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chace '22 Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weisenflluh Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library: Third Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Texas at Dallas at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Student Success at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMB at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Student Success at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Student Success at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weisenflluh Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Street, Dallas, TX 75205, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weisenflluh Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 21 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Tennessee, Knoxville, Knoxville, TN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Tennessee, Knoxville, Knoxville, TN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Student Success at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Life Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Life Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Life Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Student Success at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 66 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Computer Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV A Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eiffel Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Simpson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lewis & Clark Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chan Family Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple loc1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Butcher Library, Chenango Street, Morrisville, NY, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Butcher Library, Chenango Street, Morrisville, NY, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Butcher Library, Chenango Street, Morrisville, NY, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 23 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SUNY Morrisville at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Seelye Hall & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- State College of Florida - SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gayle Riggs Student Center, KGI Building 121 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Entrance, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chan Family Cafe, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Buildings 121 and 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Entry Way, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Classroom 152, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patio, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parking Lots, KGI Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Entrance, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ferdinand's Creamery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ferdinand's Creamery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ferdinand's Creamery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Entry Way, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Northside Residence Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bryan Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bute Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hadyn Ellis Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bute Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Classroom 35, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Buildings 517, 555, and Streets at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Entrance, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- s1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- e1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thompson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Todd Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Any Location in the World at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- willow path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 230 5th Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 16 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 15 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hadyn Ellis Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hadyn Ellis Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hadyn Ellis Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Tennessee, Knoxville, Knoxville, TN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College of Osteopathic Medicine at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 22222 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Interprofessional Health Clinic at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rogalski Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grant Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biosciences Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Environmental Education Center, Building 1400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Persson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Connor Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Frank Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 111simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neilson Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ford Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 222emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- A Classroom.... at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performance Pavilion, Building 13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Building, Building 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing Simulation Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McMullen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adele Simmons Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merrill Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Central Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dakin Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Merrill Living Room/Student Life Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing Simulation Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weight Lifting Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Yurt at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rogalski Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness and Recreation Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emily Dickinson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SAU Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McMullen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Interprofessional Health Clinic at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McMullen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weight Lifting Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Patterson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R.W. Kern Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Enfield House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dakin Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McMullen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert Crown Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Bridge Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Food Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Health Sciences Education at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rogalski Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art and Design, Building 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services Center, Building 100 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Sciences, Building 200 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union, Building 500 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union, Building 500 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services Center, Building 100 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Innovation & Technology (CIT) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Computer Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bill Jervey Jr. Library, Building 300 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Collier Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Venice at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- willow path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple_sm1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Presbyterian Church and College Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Side Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Front Entrance (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Fitness Area at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lake Jervey Natural Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Innovation & Technology (CIT) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fine Arts, Building 700 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall (E & W) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- COM Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sarah H. Pappas Professional Development Center, Building 800 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Dairy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Environmental Education Center, Building 1400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee DO PHD Program Office at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lakewood Ranch – State College of Florida, Manatee–Sarasota at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee: DO PHD Program Office at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall (E & W) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Medical Technology and Simulation Center (MTSC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Dairy Store at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee DO PHD Program Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dinning Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- FPCC College Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Katiuzhanka at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kyiv at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College, Alden Street, Springfield, MA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 230 5th Ave at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Building, Building 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art and Design, Building 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Assessment Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dr. Ruger's Tea Bar at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- tt at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performance Pavilion, Building 13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Professional Development Center, Building 18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Basement Study at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gayle Riggs Student Center, KGI Building 121 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Conrad Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TEst(2) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rucker Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Conrad Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Any Location in the world at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center: Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center: Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Fitness Area at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 1 (E at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Osteopathic Medical Specialties at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- smoke_1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- smoke_2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- smoke_2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Venice at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fine Arts, Building 700 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lake Jervey Natural Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Professional Development Center, Building 18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Fitness Area at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bill Jervey Jr. Library, Building 300 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science, Building 25 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performance Pavilion, Building 13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Fitness Area at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New Year Iframe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Exam Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Building, Building 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New Year Iframe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art and Design, Building 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 30 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Ministry and Student Services Annex, Building 4 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performance Pavilion, Building 13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooke Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George H. W. Bush Center for Fitness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rucker Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New Year at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art Gallery at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New Year Iframe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George H. W. Bush Center for Fitness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooke Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooke Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- smoke_1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Raymond D. Cheydleur Tutoring and Academic Success Center, Building 5 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wilson F. Wetzler Student Union, Building 14 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooke Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Allen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Allen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Allen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Allen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Collier Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George H. W. Bush Center for Fitness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooke Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 1 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George H. W. Bush Center for Fitness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Allen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Collier Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Collier Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Collier Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Flowers Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Flowers Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cooke Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ensor Learning Resource Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Asher Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George H. W. Bush Center for Fitness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rucker Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Building, Building 9 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music and Theatre, Building 11 West at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sarah H. Pappas Professional Development Center, Building 800 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Radiography Laboratory and Dental Hygiene Clinic, Building 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillian B. and George R. Greene Information Technology Center, Building 6 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J. Hartley Blackburn Office Complex, Building 7 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art and Design, Building 10 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Studio for the Performing Arts, Building 11A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hal Chasey Gymnasium, Building 17 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Professional Development Center, Building 18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Osteopathic Medical Specialties at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Softball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tutoring and Academic Resource Center, Building 400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Medical Technology and Simulation Center (MTSC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Bradenton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Innovation & Technology (CIT) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert C. Wynn Baseball Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Fitness Area at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 31 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Innovation & Technology (CIT) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services Center, Building 100 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Sciences, Building 200 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union, Building 500 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Environmental Education Center, Building 1400 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lakewood Ranch – State College of Florida, Manatee–Sarasota at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion, Building 1900 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Innovation & Technology (CIT) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services Center, Building 100 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 2 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for Innovation & Technology (CIT) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Exam Room (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 4 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- POST Exterior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spitting Caves at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spitting Caves at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- POST Exterior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho’omaluhia Botanical Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- POST Exterior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spitting Caves at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 32 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Maks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DMC Educational Corridor 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 1 (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee DO PHD Program Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee: DO PHD Program Office (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Educational Corridor 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 3 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- PA Medicine Program (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Educational Corridor 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Educational Corridor 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Educational Corridor 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- O'Connor Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Frank Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Side Entrance (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Front Entrance (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 1 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 2 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waiahole Poi Factory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- H. Shelton Moody Mathematics, Building 27 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- embed at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 3 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portsmouth Abbey Main Entrance at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Boat House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- China Man's Hat at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- PA Medicine Program (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waiahole Poi Factory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center: Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sir Martin Evans Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff University Brain Research Imaging Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Students' Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Redwood Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bute Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- CUBRIC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bute Park | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sir Martin Evans Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hermann Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kaplan Institute at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Museum of Science and Industry at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 31st Street Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field Museum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alder Planetarium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 31st Street Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alder Planetarium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alder Planetarium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Modern Languages at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Psychology Tower Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Journalism, Media and Culture at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- IIT Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCormick Tribune Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCormick Tribune Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alder Planetarium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Art Institute of Chicago at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arts and Social Studies Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- IIT Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Guaranteed Rate Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Portillo's Hot Dogs at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cloud Gate (The Bean) Millenium Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Navy Pier at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- L at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Percival Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Julian Hodge Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aberconway Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Optometry Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Law and Politics at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abacws Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hadyn Ellis Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- National Museum Cardiff | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Chicago Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willis Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hermann Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Michael Jordan Statue at United Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alexandra Gardens | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wales Millennium Centre | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bute Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- S.R. Crown Hall (IIT College of Architecture) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Chicago Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chicago-Kent School of Law at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chicago Riverwalk at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dana Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Students' Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Optometry Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Psychology Tower Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abacws Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abacws Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinatown at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Glamorgan Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Percival Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aberconway Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Julian Hodge Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Law and Politics at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle | at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 32 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Redwood Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Modern Languages at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abacws Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hadyn Ellis Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Principality Stadium | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alexandra Gardens | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wales Millennium Centre | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Music Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Julian Hodge Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's Buildings at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Principality Stadium | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 33 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arts and Social Studies Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Journalism, Media and Culture at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Market | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bute Park | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Bay | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- China Man's Hat at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- CUBRIC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alexandra Gardens | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- National Museum Cardiff | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Principality Stadium | City Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kennedy Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centre for Student Life | Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Students' Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kennedy Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1000 Galvin Road South Bellevue, Nebraska 68005 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 32 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Adele Simmons Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- test1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- embed1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinaman's Hat (Mokoli'i) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Martin Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kern Kafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kern Kafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- l at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Admissions Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kennedy Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- China Man's Hat at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Maks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Occupational Therapy and Physical Therapy, Building 28 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kennedy Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho’omaluhia Botanical Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho’omaluhia Botanical Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas J. Long School of Pharmacy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Makapuʻu Beach Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waiahole Poi Factory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinaman's Hat (Mokoli'i) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chinaman's Hat (Mokoli'i) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas J. Long School of Pharmacy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Burns Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfgram Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- obolon at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Scenes 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowell Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Bridge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Memorial Football Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pacific Geosciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atchley Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chris Kjeldsen Pool at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alex G. Spanos Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas J. Long School of Pharmacy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jeannette Powell Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alex and Jeri Vereschagin Alumni House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biological Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biological Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Office of the President at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George Wilson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eve Zimmerman Tennis Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grace Covell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Talking Columns at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Atrium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MacMorland's Commons Food Court | Moe's & Bento Sushi at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfgram Memorial Library | Student Support at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Firepit & Volleyball Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MacMorland's Commons Food Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drama and Dance/Demarcus Brown Studio Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spirit Rocks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Chambers Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCaffrey Grove at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marketplace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don and Karen DeRosa University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Lower Level at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Multicultural Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Grove at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Dance Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Spinning Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Columns at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Drama and Dance/Demarcus Brown Studio Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Lair at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Lair at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marketplace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William Knox Holt Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls | The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main & Memorial Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bown Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Fitness Center First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Dance Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main & Memorial Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main & Memorial Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | Second Floor Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfgram Memorial Library | Second Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Indoor Track and Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Business: Quick Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hwllo at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Lower Level at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Scenes 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Compton Union Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Scenes 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls | The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pacific Gate at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Business: Quick Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Indoor Track and Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall/Eberhardt School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 32 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- dd at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfgram Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Firepit & Volleyball Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- s1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb loc at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lower Level Study (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (proximity to Henry Ford Hospital) and memorial benches (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Educational Corridor 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Hallway 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 2 (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- COM Wellness Center (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lower Level Study (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Conrad Hall (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Front Entrance (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Hallway 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- COM Wellness Center (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Assessment Center (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Side Entrance (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 3 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 2 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Conrad Hall (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lower Level Study (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Hallway 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 1 (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Assessment Room (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Assessment Room (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dr. Ruger's Tea Bar (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Educational Corridor 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Educational Corridor 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Hallway 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Dairy Store (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee: DO PHD Program Office (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- PA Medicine Program (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 1 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 1 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 4 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 4 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John T. Chambers Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCaffrey Grove at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alex and Jeri Vereschagin Alumni House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 2 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Assessment Room (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biological Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 1 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jeannette Powell Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 1 (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dr. Ruger's Tea Bar (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Conrad Hall (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 2 (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 2 (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Fee: DO PHD Program Office (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Learning Assessment Center (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Hallway 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Side Entrance (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- COM Wellness Center (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- PA Medicine Program (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lower Level Study (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 1 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Entry (Near Henry Ford Hospital) and Memorial Benches (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Lounge 3 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall: East and West (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Fee Academic & Career Advising (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Front Entrance (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Hallway 2 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Hallway 3 (Detroit) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atrium Level 1 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 4 (Macomb) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- COM Wellness Center (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Stadium (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Dairy Store (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- OMM Lab 1 (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dr. Ruger's Tea Bar (East Lansing) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 33 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grace A. Covell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Talking Columns at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spirit Rocks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wendell Philips Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Black Box Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 44 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Office of the President at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marketplace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Geosciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William Knox Holt Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jeannette Powell Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wendell Philips Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall/Eberhardt School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Buck Memorial Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Faye Spanos Concert Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCaffrey Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don and Karen DeRosa University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John T. Chambers Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biological Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biological Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alex G. Spanos Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowell Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atchley Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall/Eberhardt School of Business at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Talking Columns at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Lair at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George Wilson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atchley Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Geosciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jeannette Powell Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Bridge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rose Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atchley Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don and Karen DeRosa University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orr Cottage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rose Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Buck Memorial Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sorority Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fraternity Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William Knox Holt Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Grove at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fraternity Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jeannette Powell Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Long Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eve Zimmerman Tennis Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chris Kjeldsen Pool at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baun Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas J. Long School of Pharmacy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don and Karen DeRosa University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orr Cottage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atchley Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grace A. Covell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don and Karen DeRosa University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Lair at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baun Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowell Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCaffrey Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William Knox Holt Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Faye Spanos Concert Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alex G. Spanos Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jeannette Powell Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John T. Chambers Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biological Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George Wilson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas J. Long School of Pharmacy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rose Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- embed at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall 180 (Machine shop) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- QLC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- QLC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pacific Ocean Science and Technology Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- embed at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Park at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thunderbird School of Global Management at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spurlock Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spurlock Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Admissions Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls | The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kennedy Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- China Man's Hat at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MacMorland's Commons Food Court | Starbucks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | Second Floor Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Hall - Engineering Ohnana at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rose Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MacMorland's Commons Food Court | Moe's & Bento Sushi at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R.W. Kern Center & Kern Kafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Lower Level at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Dance Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfgram Memorial Library | Second Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main & Memorial Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bown Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MacMorland's Commons Food Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Student Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Campus/Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ensor Learning Resource Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library & Learning Center and Family Heritage House Museum, Building 3 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfgram Memorial Library | Student Support at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Starbucks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dance Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stephen J. Korcheck Student Services Center, Building 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Dance Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Campus/Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgeen H. DeChow Nursing, Building 29 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Fitness Center First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lococation at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Koshice at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Fitness Center Second Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cabre Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bown Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Business: Quick Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R.W. Kern Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R.W. Kern Center & Kern Kafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls | The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colter Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liberal Arts: Kapelski Learning Center | Interior Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Student Lounge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Fitness Center Second Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- R.W. Kern Center & Kern Kafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Admissions Suite at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Franklin Patterson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Liebling Center for Film, Photo, and Video at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arts Barn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Central Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wolfgram Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall | Lobby & Telescope at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center | Starbucks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Group Fitness Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Fitness Center First Floor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science and Engineering: Kirkbride Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nursing: Founders Hall | Second Floor Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Communication Studies and Computer Science: Freedom Hall | First Floor Interior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Undergraduate Admissions: Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold F. Johnson Library Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cole Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MacMorland's Commons Food Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls | The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pride Rec Center | Dance Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Business: Quick Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Emily Dickinson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Tava Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU COM at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 47 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bryson Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St. Lawrence College - Kingston Campus Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St. Lawrence College - Kingston Campus Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Health and Athletic Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Health and Athletic Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Health and Athletic Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dynamic Designs at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Marianne van Silfhout Gallery (Brockville Campus) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dynamic Designs at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Marianne van Silfhout Gallery (Brockville Campus) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- St. Lawrence College - Kingston Campus Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dynamic Designs at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aultsville Theatre (Cornwall Campus) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- new_simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ss at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Health and Athletic Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Marianne van Silfhout Gallery (Brockville Campus) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cabre Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cabre Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orendorff Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cabre Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cabre Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Oliver Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Trapper Village Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Trapper Village Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- sss at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 333emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Active Learning Classroom at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University and Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Isabel Bader Centre for Performing Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- wsssss at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 333 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Isabel Bader Centre for Performing Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Susquehanna University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 37 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 37 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gatew at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 46 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library 1923 Reading Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richardson Memorial Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richardson Memorial Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Living in Kingston and Residence at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mitchell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics and Recreation Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Agnes Etherington Art Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Research at Queen's at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Flag Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Isabel Bader Centre for the Performing Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Restaurants at Weisenfluh at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Advanced Technology and Science Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orendorff Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Vincent Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Macoskey Center for Sustainability Education and Research at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert M. Smith Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mihalik-Thompson Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Restaurants at Weisenfluh at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Vincent Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colter Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Colgate! at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aebersold Student Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Advanced Technology and Science Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert M. Smith Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1sss at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Restaurants at Weisenfluh at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Aebersold Student Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fraternity Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Office of the President at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fraternity Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Memorial Football Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Robert M. Smith Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Vincent Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCaffrey Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Buck Memorial Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Restaurants at Weisenfluh at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- s at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pub at Thunderbird at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sorority Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Grove at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spirit Rocks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marketplace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Starbucks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spirit Rocks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Columns at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 123 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- e at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-20 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wendell Philips Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Long Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Memorial Football Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Bridge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Starbucks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2023-12-19 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2023-12-20 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marketplace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wendell Philips Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Black Box Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atchley Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Geosciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eve Zimmerman Tennis Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chris Kjeldsen Pool at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Lair at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Starbucks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Physical Education Complex/ Blake Arena/James Naismith Court at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Archie Allen Field/Ascherman All-Ability Field/Diane L. Potter Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Breidenstine Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fieldhouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marsh Memorial at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 92023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 23 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orendorff Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orendorff Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orendorff Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bloom-Wilson Intercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 162023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 24 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colter Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- HarriettIntercultural House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cabre Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 12023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3/27 loc at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 3/27 ifr at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Business Administration, Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohr Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bruce Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dixon Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillard Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2023-12-22 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 36 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bruce Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohr Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lillard Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 33 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bruce Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 34 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- sp at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sa at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chan Family Cafe, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lab, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patio, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patient Assessment Center, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Muller Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Room, KGI Building 121 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chan Family Cafe 2nd Floor Study Space at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chan Family Cafe 2nd Floor Study Space at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Founder's Room, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patient Assessment Lab, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Informal Learning Space, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Debrief Room, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sports and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gayle Riggs Student Center, KGI Building 121 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patient Assessment Lab, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patio, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Buildings 517, 555, and Streets at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Entrance, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harris Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Louis Kapelski Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Classroom 1110, KGI Building 121 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- KGI Building 555 Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Affairs Suite, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chan Family Cafe, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- KGI Building 555 Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- KGI Building 555 Entry at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lab, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patient Assessment Lab, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- KGI Building 555 Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- KGI Building 555 Entry at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Entry, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Entrance, KGI Building 555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Entrance, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Entry Way, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dixon Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Classroom 35, KGI Building 535 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Campus & Richardson Memorial Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parking Lots, KGI Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Buildings 121 and 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Classroom 194, KGI Building 517 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harris Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- CSUSM MPH Introduction at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos, South Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Theological Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics and Recreation Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library 1923 Reading Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Research at Queen's at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- California State University San Marcos at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University and Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lecture Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Avenue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Agnes Etherington Art Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-01-11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 35 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Active Learning Classroom at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dining Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Living in Kingston and Residence at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Campus & Richardson Memorial Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-11 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-01-18 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lois Durand Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lois Durand Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- tour Starting Point at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Forest Park Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Research at Queen's at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Isabel Bader Centre for the Performing Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sports and Recreation Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lois Durand Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mohr Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Forest Park Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse Science Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orr Cottage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-01 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-02-01 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-07 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-02-07 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 44 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-02-13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Welcome to Houghton University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-01 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-13 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reinhold Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-15 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gillette Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- EMBEDDED 2024-02-15 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2024-02-15 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- State College of Florida - SCF Bradenton, 26th Street West, Bradenton, FL, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- new loca at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orendorff Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orendorff Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Yellowstone Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- new loca2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Widener University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Johnson Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Programs & Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hash at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Riley Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Durham Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lombardo Welcome Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Osburn Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pucillo Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McNairy Library and Learning Forum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pucillo Gymnasium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Memorial Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- s at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Winter Visual and Performing Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Memorial Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McNairy Library and Learning Forum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dutcher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Mercer House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Riley Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stayer Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stayer Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hash at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The University Store at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Memorial Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lombardo Welcome Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Anchor at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Osburn Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Caputo Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Programs & Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Caputo Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Margre H. Durham Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bellevue University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Riley Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- sss at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Log Cabin & Center for Experiential Learning at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Soccer Fields & Alpine Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 700 Terrace Heights, Winona, MN 55987 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eagles Football Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Schafer Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- sss at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Field House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fieldhouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stitzer Welcome Center at Judd Gymnasia (Admissions) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Halas Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lois Durand Hall: Dorm Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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- Harold C. Smith Learning Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cheney Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Abbey-Appleton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Appleton Tennis Courts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Log Cabin & Center for Experiential Learning at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowpie Café at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Test EMBED at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schoo- Bemis Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hickory Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massasoit Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Reed Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alumni Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Track at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fieldhouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Potter Softball Field/ Archie Allen Baseball Field/ Ability Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Springfield College Triangle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richard B. Flynn Campus Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gulick Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fieldhouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weiser Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletic Training Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Townhouses/ Senior Suites at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Blake Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 320 E College St Georgetown, KY 40324 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Irv Schmid Sport Complex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Locklin Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holden Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ellison Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fieldhouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fieldhouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fieldhouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eiffel Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- new simple at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- June Whitley Student Lounge (Flag Room) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library (H Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Charleston - Student Services (D Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Palm Tree Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- emb at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 111 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Towne Student Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science & Math Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 55555 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 777 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ORB at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schafer at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schafer Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jensen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jensen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pew Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LBJ Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Hall: Main Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Hall: Main Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Arch at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- J.C. Kellam Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brigham and Women’s Hospital at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 55NEW at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jones Dining Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Meadows Center for Water and Environment at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Taylor-Murphy Courtyard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performing Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performing Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Brigham and Women’s Faulkner Hospital at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jones Dining Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LBJ Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fire station at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Wilson College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holden Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Writing Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holden 3D Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Myron Boon Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Ballroom at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Roxbury VA Medical Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jones Dining Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Arch at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elizabethan Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kennedy Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gateway Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho’omaluhia Botanical Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho’omaluhia Botanical Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- QLC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parker University South Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ParkerFit at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ParkerFit at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ParkerFit at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ParkerFit at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parker University South Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hawai'i Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Football Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Football Field at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Scott Gym & Olin Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hawai'i Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- POST Exterior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Exercise and Nutritional Sciences, San Diego, CA, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sunderland at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Writing Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bryson Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gateway Café at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Willow Path at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gateway Café at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- POST Exterior at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holmes Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hawai'i Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bader Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Tennessee, Knoxville, TN, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thunderzone Pizza and Taphouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thunderzone Pizza and Taphouse at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics Department at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Massari Arena at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Campus Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Neta and Eddie DeRose Thunderbowl Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- bishop boulevard at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Charleston Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union - West Charleston at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Horn Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV A Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Computer Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Flag Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Horn Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Main Lobby at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Services Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bobcat Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bobcat Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bobcat Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albert B. Alkek Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kerby Lane Cafee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kerby Lane Cafee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bobcat Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bobcat Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- San Jacinto Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- San Jacinto Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Center for the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- North Administration Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- CSI St. George Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- CSI St. George Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Staten Island Ferry, St. George Station at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Loomis Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fine Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Education Ce=nter at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Outdoor Education Ce=nter at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Football Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College of Osteopathic Medicine at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Osteopathic Medical Specialties at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spartan Statue at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- MSU Osteopathic Medical Specialties at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fee Hall (E & W) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arizona State University West Campus, West Thunderbird Road, Glendale, AZ, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 401 N 1st St, Phoenix, AZ 85004 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- State College of Florida, Manatee-Sarasota (Venice), South Tamiami Trail, Venice, FL, USA at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Founders Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Edwin A. Stevens Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Babbio Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ruesterholz Admissions Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- warren at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Charleston Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV - A Building (Telecommunications) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV June Whitley Student Lounge (Flag Room) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV A Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Flag Room at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV A Building (Telecommunications) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Charleston - Student Services (D Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union - West Charleston at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Horn Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Computer Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV A Building (Telecommunications) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- NLV Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Charleston - Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grace A. Covell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William Knox Holt Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rose Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Buck Memorial Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Faye Spanos Concert Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morris Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grace A. Covell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sorority Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Weber Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sorority Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fraternity Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Columns at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- William Knox Holt Memorial Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- McCaffrey Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Lair at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George Wilson Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Geosciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowell Wellness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Thomas J. Long School of Pharmacy at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Office of the President at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Office of the President at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spirit Rocks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Biological Sciences Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Long Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ted Robb and Chris Robb Community Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jeannette Powell Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Stagg Memorial Football Plaza at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Bridge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Don and Karen DeRosa University Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Marketplace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John T. Chambers Technology Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Atchley Clock Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Black Box Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eve Zimmerman Tennis Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Baun Fitness Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Knoles Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Wendell Philips Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Alex G. Spanos Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chris Kjeldsen Pool at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of the Pacific at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Grace A. Covell Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Calaveras Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Starbucks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Founders Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- TITOKA TIBI BOOKSTORE at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Redstone Campus (UVM) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 51 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Arizona State University Polytechnic Campus at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Texas State University at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Structures Lab (Holmes 101) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop (Holmes 180) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop (Holmes 180) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop (Holmes 180) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Graduate School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Eiffel tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Main Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Graduate School at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fancher Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John and Charles Wesley Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rucker Village at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Asher Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Campus- Athletic Facilities at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop (Holmes 180) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop (Holmes 180) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bobcat Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Old Main at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Albert B. Alkek Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Quad at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LBJ Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- LBJ Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jones Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jones Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jones Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bobcat Trail at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- College Hall, Grecourt Gate & Downtown Northampton at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Happy Chace '22 Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Chapin House & Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lake Ontario at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performing Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performing Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kerby Lane Cafee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Georgia and Michael Miller Performance Pavilion at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Academic Resource Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sarah H. Pappas Professional Development Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fine Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sarah H. Pappas Professional Development Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Horn Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Telecommunications Building (A) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Russell's Restaurant (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- A Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Building B at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- West Charleston - Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Food Services (Student Union) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore (B Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centers for Academic Success (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Palm Tree Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Palm Tree Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services (D Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Auditorium (D Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Food Services (Student Union) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fire station at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centers for Academic Success (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centers for Academic Success (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- June Whitley Student Lounge (Flag Room) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Russell's Restaurant (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore (B Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library (I Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Horn Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Telecommunications Building (A) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- A Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Building B at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library (H Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- School of Health & Sciences (H Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richardson Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Richardson Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Victory at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Victory 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ORB at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 6425 Boaz Lane Dallas TX 75205 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Performing Arts Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Wilson College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schafer at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schafer at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Devries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Writing Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bryson Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Myron Boon Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Devries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holden Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Myron Boon Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Writing Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse Science Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Myron Boon Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bryson Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jensen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jensen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse Science Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pew Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kittredge Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kittredge Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kittredge Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bryson Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kittredge Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Devries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Terrace at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Ballroom at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elizabethan Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bader Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elizabethan Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Elizabethan Gardens at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Castle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Palm Tree Circle at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services (D Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Auditorium (D Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- International Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Food Services (Student Union) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore (B Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Centers for Academic Success (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library (I Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fire Station & Instructional Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- June Whitley Student Lounge (Flag Room) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- A Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse Stadium at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Services (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Horn Theater at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Russell's Restaurant (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Telecommunications Building (A) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library (H Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- B Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Student Union at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Computer Lab (C Building) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 225 Liberty St at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Simple location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Iframe location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cabre Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Devries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowpie Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Soccer Fields & Adventure Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Log Cabin at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Log Cabin at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holden 3D Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dodge House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dodge House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowpie Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ensor Learning Resource Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John L. Hill Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John L. Hill Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Patterson House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Asher Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cralle Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ensor Learning Resource Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Asher Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cralle Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Campus- Athletic Facilities at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John L. Hill Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George H. W. Bush Center for Fitness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Asher Science Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colter Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colter Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colter Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Colter Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeWitt Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Loca Location 1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Equine Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ashley Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hinckley Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cody Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Nelson Performing Arts Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Fagerberg Building Annex at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Amsterdam at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Paradise Pond at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 54 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 55 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Giddings Lawn at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- George H. W. Bush Center for Fitness at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Campus- Athletic Facilities at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- East Campus- Athletic Facilities at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- South Campus/Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pedestrian Bridge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dedman Center for Lifetime Sports at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Boaz Commons at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dedman Center for Lifetime Sports at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dedman Center for Lifetime Sports at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Orr Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Duncan McArthur Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The ARC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The ARC at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Agnes Etherington Art Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's University International Centre (QUIC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Douglas Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SSFM International Structures Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hawai'i Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Machine shop (Holmes 180) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SSFM International Structures Lab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Duncan McArthur Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Take Me To Church at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Orr Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Orr Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- John Orr Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Athletics & Recreation Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Agnes Etherington Art Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen's University International Centre (QUIC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Duncan McArthur Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Agnes Etherington Art Centre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ellison Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orr Cottage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Log Cabin & Center for Experiential Learning at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jensen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Comme Ci, Comme Ca at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Health Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bryson Gym at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kittredge Theatre at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schafer Dorm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Myron Boon Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holden Art Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Holden 3D & Ceramics Studios at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Presbyterian Church and College Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Devries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeVries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pew Learning Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ellison Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ellison Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ellison Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Wilson College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeVries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Log Cabin & Center for Experiential Learning at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Soccer Fields & Alpine Tower at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Pedestrian Bridge at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Dodge House at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowpie Cafe at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Morse Science Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Farm at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ellison Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Jensen Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Writing Studio at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Myron Boon Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Student Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Presbyterian Church and College Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Presbyterian Church and College Chapel at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House & Wilson Inclusion Diversity and Equity at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orr Cottage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Orr Cottage at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Wilson College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Wilson College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Warren Wilson College at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ransom House & WIDE at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- DeVries Athletic Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Schafer Dorms at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gladfelter Dining Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Cowpie Café at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sunderland at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sunderland at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Owl's Nest at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Green Island at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Green Island at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Take Me To Church at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 35 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 40 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Green Island at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Green Island at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Green Island at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Green Island at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Take Me To Church at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 2 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- vbrvjrng at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Sandy Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Ho’omaluhia Botanical Garden at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Gateway Café at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Queen Liliuokalani Center (QLC) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Waikiki Beach at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Spitting Caves at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Diamond Head at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Maks at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- New Iframe Location at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Day and Night at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Day and Night at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- pedestrian walk way at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ParkerFit at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- ParkerFit at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parker University South Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parker University South Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bookstore at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Parker University South Building at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Hamilton Library at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UH College of Engineering FabLab at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- smoke1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- smoke1 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- 26 West Center for Advanced Technology & Innovation, Building 8 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Rettaliata Engineering Center at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Science Laboratory, Building 26 at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Lorem Ipsum at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kacek Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Natural Science, 25A at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kacek Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- S.R. Crown Hall (IIT College of Architecture) at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Kacek Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- SCF Neel Performing Arts Center, Building 11 East at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Trinity at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
What do families do in Milwaukee when they visit University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)?
It depends but there are a variety of activities and things to do in and around Milwaukee. We recommend using the virtual immersion tab on CampusReel to take a tour at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) and see for yourself how the student make use of Milwaukee.
What buildings should I look at when I visit University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)?
For your convenience, below is a list of all buildings that you can visit from CampusReel. We encourage you to compare you experience of the buildings on CampusReel with your in-person visit if you decide to take one.
- UWM Sandburg Residence Halls at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- University of Wisconsin-Milwaukee at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UW-Milwaukee Peck School of the Arts at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- UWM College of Engineering & Applied Science at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- The Union Station at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
- Bolton Hall at University of Wisconsin-Milwaukee (UWM)
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